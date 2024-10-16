В этом году праздник будут отмечать 20 октября.

День отца в России — 2024: история праздника и 30 идей для подарка

Роль матери в жизни семьи невозможно переоценить, поэтому уже с 1998 года в России ежегодно отмечается День матерей. Но почему-то о важности воспитания детей отцом семейства незаслуженно умалчивают. В России нет определённой даты празднования Дня отца: ежегодно он отмечается в третье воскресенье октября. Хоть этот праздник и относительно новый для нас, он имеет богатую традициями историю.

О чём расскажем:

История праздника

Родоначальники празднования Дня отца – США. Там, в штате Вашингтон, в далёком 1909 году проживала Сонора Луиза Смарт Додд. Выросшая в большой семье, где, помимо неё, воспитывались ещё пятеро сестёр и братьев, женщина задумалась о роли отца в семье.

Её озабоченность вполне объяснима: именно на плечи главы семейства легли все хлопоты, связанные с воспитанием. Уильям Джексон Смарт был вынужден заменить своим детям мать, ведь та умерла после рождения шестого ребенка. Учитывая тяжесть положения, Уильям смог с достоинством пронести это бремя и стать настоящим героем в глазах своих детей.

Сонора написала петицию с просьбой утвердить День отца как праздник. Местные власти встретили её с радушием и назначили дату – в Вашингтоне его стали отмечать 19 октября. Однако создательница инициативы хотела, чтобы День отца отмечался 5 июня – в день рождения её папы. На это утверждение потребовалось чуть больше времени.

Вскоре праздник постепенно дошёл и до других городов США. В 1966 году по указу президента страны Линдона Джонсона День отца наконец-таки обрёл свою дату – теперь он стал праздноваться каждое третье воскресенье июня. Эти же числа подхватили и другие страны мира.

Фото: Pollyana Ventura/istockphoto.com

Как День отца появился в России

В 2021 году Владимир Путин подписал указ, которым дал старт ежегодному празднованию Дня отца в нашей стране. Согласно указу, праздник отмечается каждое третье воскресенье октября. В этом году дата выпадает на 20-е число. Праздник был учреждён в целях повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Удивительно, но некоторые регионы уже давно отмечают этот памятный день. К примеру, в Ульяновске праздник был учреждён в 2005 году. В Волгограде День отца ежегодно отмечается с 2006-го. В Череповце – с 2002-го, годом позже в Новосибирске, а в Курске – с 2013 года.

Традиции празднования Дня отца в разных странах

Впервые масштабное празднование Дня отца в нашей стране прошло в 2014 году. Тогда в Москве прошёл фестиваль «Папа фест». Это дало старт проведению мероприятий в различных уголках России: в Новосибирске, Калининграде и Казани. Однако День отца традиционно отмечается не только в России, но и за её пределами.

Например, Финляндия относится к празднованию крайне серьёзно. Её традиции весьма уникальны: днём принято посещать могилы мужчин, тем самым чтить память всех умерших отцов. А к вечеру жители устраивают уютные домашние посиделки: в кругу семьи они поют песни и танцуют.

В Австралии День отца – повод для семейной вылазки на природу. Япония смотрит на этот праздник по-философски. Местные жители считают, что мужественность – это то, что должно воспитываться в мальчиках чуть ли не с самого рождения. Именно поэтому им принято дарить мечи, ножи и другие самурайские атрибуты. А в Италии День отца принято отмечать широко: местные мужчины обожают получать в подарок вино или любимую парфюмированную воду.

В Литве, Латвии и Эстонии принято дарить самодельные открытки и аппликации, которые мастерят дети.

В Таиланде День отца отмечают 5 декабря. Эта дата выбрана не случайно – именно в этот день празднует свои именины король государства. Событие отмечается широко, как и подобает другим памятным государственным датам. Официально этот день считается выходным, и его принято проводить в кругу своей семьи.

В Мексике отцов чтят за семейными обедами, а в Индии День отца – новый праздник, поэтому отмечает его лишь некоторая часть жителей крупных городов.

Фото: Hispanolistic/istockphoto.com

Что подарить отцу: 30 идей подарков на День отца

Если глава семейства – любитель домашнего тепла, то можно подобрать всё, что связано с уютом, семейными посиделками.

Можно подарить:

тёплые тапочки;

кресло-мешок;

массажёр для ног;

набор деликатесов;

анатомическую подушку.

Истинному атлету идеально подойдут спортивная атрибутика и всё, что связано с любимым хобби и здоровым образом жизни.

Можно подарить:

умные часы;

велосипедный фонарь;

набор витаминных комплексов;

подарочный сертификат в фитнес-центр или спортивный магазин;

набор эспандеров.

Заядлому автолюбителю не составит труда подобрать подходящий подарок.

Можно подарить:

набор автокосметики;

ароматизатор;

термос;

комплект необходимых инструментов;

автомобильный пылесос.

Фото: seb_ra/istockphoto.com

Путешественник высоко оценит ваши старания, если вы подберёте именно то, что ему пригодится для будущих впечатлений.

Можно подарить:

складной стакан;

термобельё;

складное походное кресло;

беспроводные наушники;

спальный мешок.

Для подарка мужчине, уделяющему большое внимание своему внешнему виду, придётся призадуматься.

Можно подарить:

ювелирные украшения;

триммер;

галстук;

уходовую косметику;

портмоне.

Если мужчина – бизнесмен и много работает, то следует озадачиваться покупкой определённых атрибутов.

Можно подарить:

фирменную ручку;

стильный ежедневник;

подставку под телефон;

сертификат в спа-салон;

сумку для ноутбука.