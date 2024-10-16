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Модные мужские рубашки 2024 (17 фото): тренды, модели, новинки, тенденции

Какие мужские рубашки сейчас в тренде и как их носить? 3 самых модных фасона
Эльвина Низамутдинова Мария Смирнова-Ковалевская
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Модные мужские рубашки 2024 (17 фото): тренды
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История, современные тенденции и советы для создания образа.
<a href="https://www.championat.com/authors/8324/1.html">Мария Смирнова-Ковалевская</a>
Мария Смирнова-Ковалевская
персональный стилист, исследователь моды

«Рубашка для мужчины — ключевой элемент гардероба. И неудивительно, ведь это классика. Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент рубашек. Как же не запутаться в таком многообразии? Рассказываю про модные мужские рубашки и делюсь советами, которые помогут стильно их комбинировать».

О чём расскажем:

История рубашки

Первые сорочки и рубашки появились из-за необходимости защищать верхнюю часть тела от неблагоприятных погодных условий и прочих внешних факторов. Спустя время они стали символом статуса в обществе и образа жизни.

История мужской рубашки восходит к древним временам. В Египте, Греции и Риме этот предмет одежды использовался для защиты от пыли, жары и холода. Его шили из простых натуральных материалов — льна, хлопка или шерсти.

Повседневная льняная рубашка 12storeez, 18 000 РУБ.

Повседневная льняная рубашка 12storeez, 18 000 РУБ.

Фото: 12storeez

Для древних египтян рубашка была важной частью повседневного гардероба, которую носили под верхней одеждой. Для чиновников и жрецов использовали тонкие ткани с вышивкой из золота и драгоценных камней. В греческой и римской культурах рубашки также играли значительную роль.

Они носились под туниками и плащами для защиты от непогоды. Зажиточные граждане могли заказывать индивидуальный пошив у лучших портных, что отражалось в уникальных дизайнах, узорах и использовании дорогих материалов и цветов.

В средние века рубашка утратила свою практическую функцию и стала символом богатства. Её начали шить из дорогих тканей со сложными узорами, высокими воротниками и гербами, подчёркивающими статус владельца.

С развитием текстильной промышленности в XVIII веке рубашки стали более доступными и разнообразными. Появились модели для всех слоёв общества. Рубашки делались также из разных материалов: от простых тканей до дорогих шёлковых. В это время стали популярны пуговицы, манжеты и жёсткие воротники. Заказные рубашки с инициалами и дорогие запонки стали знаком статуса богатых семей.

Вечерняя рубашка из сатина MAAG, 4599 РУБ.

Вечерняя рубашка из сатина MAAG, 4599 РУБ.

Фото: MAAG

В XX веке рубашки претерпели значительные изменения. Они стали неотъемлемой частью делового стиля и костюмов, а также популярными в кэжуал-одежде.

В 2024 году модный мир продолжает эволюционировать. Стильные мужские рубашки по-прежнему являются важным элементом гардероба, отражающим как индивидуальность, так и актуальные тренды.

Разбираем идеи для любого повода:
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Модные тренды

Яркие цвета и принты

В сезоне осень-зима-2024/2025 ожидается возвращение ярких цветов и смелых принтов. От насыщенных тонов до экстравагантных узоров. Теперь мужчины смогут выразить свою индивидуальность через выбор рубашки. Геометрические формы, цветочные мотивы и абстрактные рисунки также будут в тренде.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Экологичные материалы

С каждым годом растёт интерес к устойчивой моде. Многие бренды уже сейчас используют переработанные и органические ткани, такие как бамбук, лён и экологически чистый хлопок. Это не только забота о природе, но и стремление к комфорту и долговечности.

Свободный крой

Тренд на свободные силуэты продолжает набирать популярность. Рубашки с расслабленным кроем, которые можно носить как отдельно, так и в сочетании с другими элементами одежды, станут фаворитами среди модников. Такой стиль обеспечивает максимальную свободу движений и комфорт.

Рубашка oversize Befree, 3599 РУБ.

Рубашка oversize Befree, 3599 РУБ.

Фото: Befree

Технологичные ткани

Инновации в текстильной промышленности позволяют создавать рубашки из умных тканей, которые обладают влаговыводящими, антимикробными и даже терморегулирующими свойствами. Это особенно актуально для активных мужчин, которым важен комфорт в любых условиях.

Смешение стилей

Дизайнеры всё чаще экспериментируют с сочетанием различных стилей. В модном сезоне осень-зима-2024/2025 будут пользоваться популярностью рубашки, которые объединяют элементы классики и уличной моды. Например, это сочетание строгого кроя с яркими принтами или спортивными деталями.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Многофункциональность

Современные мужчины ищут универсальные решения. Рубашки, которые легко трансформируются из повседневного в вечерний образ — с отстёгивающимися элементами или многофункциональными деталями — остаются востребованными.

Воротники нового формата

В сезоне осень-зима-2024/2025 акцент будет сделан на воротниках. Широкие, асимметричные или необычной формы придадут рубашкам уникальность и свежесть. Это отличный способ добавить индивидуальности даже к самым простым моделям.

Сезон осень-зима-2024/2025 обещает быть интересным для любителей моды. Тренды в мужской одежде отражают стремление к индивидуальности, комфорту и устойчивости. Выбор рубашки станет не только вопросом стиля, но и способом самовыражения, что делает этот элемент гардероба особенно важным в современном мире.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Виды мужских рубашек

Мужские рубашки — это универсальный элемент гардероба, который реально адаптировать под различные ситуации и стили. В зависимости от повода и желаемого образа, рубашки могут быть разделены на несколько основных категорий: повседневные, офисные и деловые модели, а также выходные и вечерние варианты. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Повседневные рубашки

Повседневные рубашки — это идеальный выбор для комфортного и стильного образа в неформальной обстановке. Они обычно изготавливаются из лёгких и дышащих тканей, таких как хлопок или лён, что делает их подходящими для ежедневной носки.

Особенности:

  • крой – свободный или расслабленный, позволяющий легко двигаться;
  • часто встречаются разнообразные принты — от классических клеток до ярких цветочных узоров.

Такие рубашки отлично смотрятся с джинсами, шортами или чиносами, что делает их универсальными для различных стилей.

Хлопковая повседневная рубашка O’stin, 2999 РУБ.

Хлопковая повседневная рубашка O’stin, 2999 РУБ.

Фото: O’stin

Офисные и деловые модели

Мужские рубашки с длинным рукавом – классические офисные и деловые модели. Они предназначены для создания строгого и профессионального образа. Такие модели часто изготавливаются из более плотных тканей и имеют аккуратный крой.

Особенности:

  • крой – приталенный или классический, подчёркивающий фигуру;
  • обычно представлены в нейтральных тонах — белом, голубом, сером или чёрном, но могут включать и более яркие варианты для разнообразия.

Офисные модели идеально подходят для ношения с классическими брюками и пиджаками, создавая завершённый деловой образ. Существует много тонкостей в сочетании рубашки с костюмом и галстуком. Однако стоит отметить основные. Рубашка должна быть светлее пиджака, а галстук – темнее её.

Офисная рубашка прямого кроя Henderson, 7499 РУБ.

Офисная рубашка прямого кроя Henderson, 7499 РУБ.

Фото: Henderson

Выходные и вечерние варианты

Выходные и вечерние рубашки предназначены для особых случаев и мероприятий. Эти модели могут быть как формальными, так и более расслабленными, в зависимости от стиля мероприятия.

Особенности:

  • крой может варьироваться от приталенных до свободных, в зависимости от желаемого образа;
  • часто используются более роскошные ткани, такие как шёлк или сатин, а также интересные текстуры;
  • могут встречаться рубашки с использованием декоративных элементов: оригинальными принтами, яркими цветами и необычными деталями (например, контрастные воротники или манжеты).

Такие модели хорошо смотрятся с брюками из более дорогих тканей или даже с джинсами для создания стильного вечернего образа.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Советы по выбору

Разнообразие мужских рубашек позволяет каждому мужчине выбрать подходящий вариант для любой ситуации — будь то повседневная прогулка, деловая встреча или вечерний выход. Правильный выбор одежды поможет подчеркнуть индивидуальность и стиль, а также создать гармоничный образ.

Типы фигур у мужчин хоть и имеют названия, схожие с женскими, однако они отличаются от них. Рассказываю, как подобрать мужскую рубашку в магазине.

Если у вас широкие бёдра и узкие плечи, выбирайте модели с объёмными рукавами или аккуратными воротниками. Приталенные модели помогут сбалансировать пропорции. Избегайте слишком больших или длинных рубашек. Они могут утяжелить образ.

Повседневная хлопковая рубашка MAAG, 3999 РУБ.

Повседневная хлопковая рубашка MAAG, 3999 РУБ.

Фото: MAAG

Для мужчин с прямыми линиями тела подойдут рубашки с акцентом на плечах и талии. На какие модели обратить внимание? Выбирайте рубашки с поясом или приталенные, чтобы создать иллюзию формы. Яркие принты или текстуры также помогут добавить объёма.

Мужчинам с более крупной верхней частью тела стоит выбрать свободные рубашки, которые не обтягивают область живота. Модели с V-образным вырезом визуально удлинят шею и создадут более стройный силуэт. Чтобы создать этот эффект, оставьте расстегнутыми несколько пуговиц на воротнике.

Вечерняя рубашка из шёлка Falconeri, 14 900 РУБ. / Lamoda

Вечерняя рубашка из шёлка Falconeri, 14 900 РУБ. / Lamoda

Фото: Falconeri

Рубашка и стиль жизни

При выборе рубашки следует помнить не только о типе своей фигуры, но и о том, для какой сферы своей жизни вы её приобретаете.

Для делового гардероба выбирайте классические модели нейтральных цветов: белый, голубой, серый. Также тут может быть тонкая вертикальная полоска. Приталенные модели выглядят аккуратно и профессионально. Обратите внимание на качество ткани. Хлопок или смесовые материалы отлично подходят для офисной одежды.

Если ваш образ жизни свободный, выбирайте более неформальные рубашки с интересными принтами или текстурами. Льняные или хлопковые модели отлично подойдут для тёплого времени года, а фланелевые — для холодного.

Офисная рубашка Tom Tailor, 5999 РУБ.

Офисная рубашка Tom Tailor, 5999 РУБ.

Фото: Tom Tailor

Активным мужчинам стоит присмотреться к рубашкам из эластичных тканей, которые не ограничивают движения. Модели с коротким рукавом и футболки-поло также будут хорошим выбором для активного отдыха. Они отлично сочетаются с шортами или джинсами.

Для особых случаев выбирайте рубашки из более дорогих тканей, таких как шёлк или сатин. Модели с оригинальными деталями (контрастные воротники, интересные принты) помогут выделиться и создать эффектный образ.

Учитывайте свои особенности и предпочтения, чтобы создать гармоничный и крутой аутфит. Не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами. Это поможет вам найти свой уникальный стиль.

Офисная рубашка Zolla, 1999 РУБ.

Офисная рубашка Zolla, 1999 РУБ.

Фото: Zolla

Уход за рубашкой

Правильный уход за рубашкой не только продлевает срок службы, но и сохраняет внешний вид. Каждая ткань требует особого подхода, поэтому важно знать, как правильно стирать и гладить модели из различных материалов.

Хлопок

Хлопковые рубашки можно стирать в машине при температуре 30-60°C, используя обычный стиральный порошок. Для предотвращения усадки лучше выбирать деликатный режим. Гладьте рубашки, когда они слегка влажные — это облегчит процесс. Установите утюг на среднюю температуру (150-200°C) и уделите особое внимание воротнику и манжетам. Эти области требуют особого ухода.

Вечерняя хлопковая рубашка Befree, 3599 РУБ.

Вечерняя хлопковая рубашка Befree, 3599 РУБ.

Фото: Befree

Лён

Льняные рубашки лучше стирать вручную или в машине на деликатном режиме при температуре 30°C, используя мягкие моющие средства для сохранения текстуры ткани. Гладьте только во влажном состоянии, так как этот материал сильно мнётся. Установите утюг на высокую температуру (200-230°C) и используйте пар для лучшего результата.

Синтетические ткани (полиэстер, нейлон)

Синтетические рубашки можно стирать при температуре 30-40°C, избегая отбеливателей. Они могут повредить ткань. Установите утюг на низкую температуру (110-130°C), чтобы избежать повреждения волокон. Если рубашка сильно помялась, лучше использовать парогенератор.

Офисная рубашка cacharel приталенная, 14 995 РУБ.

Офисная рубашка cacharel приталенная, 14 995 РУБ.

Фото: cacharel

Шерсть

Шерстяные рубашки лучше стирать вручную в холодной воде с использованием специального моющего средства для шерсти, избегая отжима в машине, чтобы не повредить форму. Гладьте их через влажную ткань на низкой температуре (110-130°C) и используйте пар для устранения складок.

Деним

Деним можно стирать с изнаночной стороны в машинке при температуре 30°C. Это важно, чтобы избежать выцветания. Гладьте деним также с изнаночной стороны на средней температуре (150°C). Если ткань сильно помялась, используйте пар для лучшего разглаживания.

Вечерняя рубашка из шёлка 12storeez, 18 000 РУБ.

Вечерняя рубашка из шёлка 12storeez, 18 000 РУБ.

Фото: 12storeez

Чтобы рубашка могла радовать вас как можно дольше, всегда обращайте внимание на ярлыки по уходу, которые содержат важную информацию о стирке и глажке. Сортируйте одежду по цветам и типам тканей, чтобы избежать повреждений и потери цвета. Лучше сушить все рубашки на воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Это поможет предотвратить выцветание.

Подбирайте рубашку, которая подчеркнёт ваши достоинства. Экспериментируйте с материалами и фасонами. Создавайте различные образы, сочетая рубашки с пиджаками, джемперами и аксессуарами, чтобы всегда выглядеть стильно. Найдите свою идеальную рубашку и наслаждайтесь её универсальностью в любом аутфите!

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