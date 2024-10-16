Какие мужские рубашки сейчас в тренде и как их носить? 3 самых модных фасона

Мария Смирнова-Ковалевская персональный стилист, исследователь моды «Рубашка для мужчины — ключевой элемент гардероба. И неудивительно, ведь это классика. Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент рубашек. Как же не запутаться в таком многообразии? Рассказываю про модные мужские рубашки и делюсь советами, которые помогут стильно их комбинировать».

О чём расскажем:

История рубашки

Первые сорочки и рубашки появились из-за необходимости защищать верхнюю часть тела от неблагоприятных погодных условий и прочих внешних факторов. Спустя время они стали символом статуса в обществе и образа жизни.

История мужской рубашки восходит к древним временам. В Египте, Греции и Риме этот предмет одежды использовался для защиты от пыли, жары и холода. Его шили из простых натуральных материалов — льна, хлопка или шерсти.

Повседневная льняная рубашка 12storeez, 18 000 РУБ. Фото: 12storeez

Для древних египтян рубашка была важной частью повседневного гардероба, которую носили под верхней одеждой. Для чиновников и жрецов использовали тонкие ткани с вышивкой из золота и драгоценных камней. В греческой и римской культурах рубашки также играли значительную роль.

Они носились под туниками и плащами для защиты от непогоды. Зажиточные граждане могли заказывать индивидуальный пошив у лучших портных, что отражалось в уникальных дизайнах, узорах и использовании дорогих материалов и цветов.

В средние века рубашка утратила свою практическую функцию и стала символом богатства. Её начали шить из дорогих тканей со сложными узорами, высокими воротниками и гербами, подчёркивающими статус владельца.

С развитием текстильной промышленности в XVIII веке рубашки стали более доступными и разнообразными. Появились модели для всех слоёв общества. Рубашки делались также из разных материалов: от простых тканей до дорогих шёлковых. В это время стали популярны пуговицы, манжеты и жёсткие воротники. Заказные рубашки с инициалами и дорогие запонки стали знаком статуса богатых семей.

Вечерняя рубашка из сатина MAAG, 4599 РУБ. Фото: MAAG

В XX веке рубашки претерпели значительные изменения. Они стали неотъемлемой частью делового стиля и костюмов, а также популярными в кэжуал-одежде.

В 2024 году модный мир продолжает эволюционировать. Стильные мужские рубашки по-прежнему являются важным элементом гардероба, отражающим как индивидуальность, так и актуальные тренды.

Модные тренды

Яркие цвета и принты

В сезоне осень-зима-2024/2025 ожидается возвращение ярких цветов и смелых принтов. От насыщенных тонов до экстравагантных узоров. Теперь мужчины смогут выразить свою индивидуальность через выбор рубашки. Геометрические формы, цветочные мотивы и абстрактные рисунки также будут в тренде.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Экологичные материалы

С каждым годом растёт интерес к устойчивой моде. Многие бренды уже сейчас используют переработанные и органические ткани, такие как бамбук, лён и экологически чистый хлопок. Это не только забота о природе, но и стремление к комфорту и долговечности.

Свободный крой

Тренд на свободные силуэты продолжает набирать популярность. Рубашки с расслабленным кроем, которые можно носить как отдельно, так и в сочетании с другими элементами одежды, станут фаворитами среди модников. Такой стиль обеспечивает максимальную свободу движений и комфорт.

Рубашка oversize Befree, 3599 РУБ. Фото: Befree

Технологичные ткани

Инновации в текстильной промышленности позволяют создавать рубашки из умных тканей, которые обладают влаговыводящими, антимикробными и даже терморегулирующими свойствами. Это особенно актуально для активных мужчин, которым важен комфорт в любых условиях.

Смешение стилей

Дизайнеры всё чаще экспериментируют с сочетанием различных стилей. В модном сезоне осень-зима-2024/2025 будут пользоваться популярностью рубашки, которые объединяют элементы классики и уличной моды. Например, это сочетание строгого кроя с яркими принтами или спортивными деталями.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Многофункциональность

Современные мужчины ищут универсальные решения. Рубашки, которые легко трансформируются из повседневного в вечерний образ — с отстёгивающимися элементами или многофункциональными деталями — остаются востребованными.

Воротники нового формата

В сезоне осень-зима-2024/2025 акцент будет сделан на воротниках. Широкие, асимметричные или необычной формы придадут рубашкам уникальность и свежесть. Это отличный способ добавить индивидуальности даже к самым простым моделям.

Сезон осень-зима-2024/2025 обещает быть интересным для любителей моды. Тренды в мужской одежде отражают стремление к индивидуальности, комфорту и устойчивости. Выбор рубашки станет не только вопросом стиля, но и способом самовыражения, что делает этот элемент гардероба особенно важным в современном мире.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Виды мужских рубашек

Мужские рубашки — это универсальный элемент гардероба, который реально адаптировать под различные ситуации и стили. В зависимости от повода и желаемого образа, рубашки могут быть разделены на несколько основных категорий: повседневные, офисные и деловые модели, а также выходные и вечерние варианты. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Повседневные рубашки

Повседневные рубашки — это идеальный выбор для комфортного и стильного образа в неформальной обстановке. Они обычно изготавливаются из лёгких и дышащих тканей, таких как хлопок или лён, что делает их подходящими для ежедневной носки.

Особенности:

крой – свободный или расслабленный, позволяющий легко двигаться;

часто встречаются разнообразные принты — от классических клеток до ярких цветочных узоров.

Такие рубашки отлично смотрятся с джинсами, шортами или чиносами, что делает их универсальными для различных стилей.

Хлопковая повседневная рубашка O’stin, 2999 РУБ. Фото: O’stin

Офисные и деловые модели

Мужские рубашки с длинным рукавом – классические офисные и деловые модели. Они предназначены для создания строгого и профессионального образа. Такие модели часто изготавливаются из более плотных тканей и имеют аккуратный крой.

Особенности:

крой – приталенный или классический, подчёркивающий фигуру;

обычно представлены в нейтральных тонах — белом, голубом, сером или чёрном, но могут включать и более яркие варианты для разнообразия.

Офисные модели идеально подходят для ношения с классическими брюками и пиджаками, создавая завершённый деловой образ. Существует много тонкостей в сочетании рубашки с костюмом и галстуком. Однако стоит отметить основные. Рубашка должна быть светлее пиджака, а галстук – темнее её.

Офисная рубашка прямого кроя Henderson, 7499 РУБ. Фото: Henderson

Выходные и вечерние варианты

Выходные и вечерние рубашки предназначены для особых случаев и мероприятий. Эти модели могут быть как формальными, так и более расслабленными, в зависимости от стиля мероприятия.

Особенности:

крой может варьироваться от приталенных до свободных, в зависимости от желаемого образа;

часто используются более роскошные ткани, такие как шёлк или сатин, а также интересные текстуры;

могут встречаться рубашки с использованием декоративных элементов: оригинальными принтами, яркими цветами и необычными деталями (например, контрастные воротники или манжеты).

Такие модели хорошо смотрятся с брюками из более дорогих тканей или даже с джинсами для создания стильного вечернего образа.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Советы по выбору

Разнообразие мужских рубашек позволяет каждому мужчине выбрать подходящий вариант для любой ситуации — будь то повседневная прогулка, деловая встреча или вечерний выход. Правильный выбор одежды поможет подчеркнуть индивидуальность и стиль, а также создать гармоничный образ.

Типы фигур у мужчин хоть и имеют названия, схожие с женскими, однако они отличаются от них. Рассказываю, как подобрать мужскую рубашку в магазине.

Если у вас широкие бёдра и узкие плечи, выбирайте модели с объёмными рукавами или аккуратными воротниками. Приталенные модели помогут сбалансировать пропорции. Избегайте слишком больших или длинных рубашек. Они могут утяжелить образ.

Повседневная хлопковая рубашка MAAG, 3999 РУБ. Фото: MAAG

Для мужчин с прямыми линиями тела подойдут рубашки с акцентом на плечах и талии. На какие модели обратить внимание? Выбирайте рубашки с поясом или приталенные, чтобы создать иллюзию формы. Яркие принты или текстуры также помогут добавить объёма.

Мужчинам с более крупной верхней частью тела стоит выбрать свободные рубашки, которые не обтягивают область живота. Модели с V-образным вырезом визуально удлинят шею и создадут более стройный силуэт. Чтобы создать этот эффект, оставьте расстегнутыми несколько пуговиц на воротнике.

Вечерняя рубашка из шёлка Falconeri, 14 900 РУБ. / Lamoda Фото: Falconeri

Рубашка и стиль жизни

При выборе рубашки следует помнить не только о типе своей фигуры, но и о том, для какой сферы своей жизни вы её приобретаете.

Для делового гардероба выбирайте классические модели нейтральных цветов: белый, голубой, серый. Также тут может быть тонкая вертикальная полоска. Приталенные модели выглядят аккуратно и профессионально. Обратите внимание на качество ткани. Хлопок или смесовые материалы отлично подходят для офисной одежды.

Если ваш образ жизни свободный, выбирайте более неформальные рубашки с интересными принтами или текстурами. Льняные или хлопковые модели отлично подойдут для тёплого времени года, а фланелевые — для холодного.

Офисная рубашка Tom Tailor, 5999 РУБ. Фото: Tom Tailor

Активным мужчинам стоит присмотреться к рубашкам из эластичных тканей, которые не ограничивают движения. Модели с коротким рукавом и футболки-поло также будут хорошим выбором для активного отдыха. Они отлично сочетаются с шортами или джинсами.

Для особых случаев выбирайте рубашки из более дорогих тканей, таких как шёлк или сатин. Модели с оригинальными деталями (контрастные воротники, интересные принты) помогут выделиться и создать эффектный образ.

Учитывайте свои особенности и предпочтения, чтобы создать гармоничный и крутой аутфит. Не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами. Это поможет вам найти свой уникальный стиль.

Офисная рубашка Zolla, 1999 РУБ. Фото: Zolla

Уход за рубашкой

Правильный уход за рубашкой не только продлевает срок службы, но и сохраняет внешний вид. Каждая ткань требует особого подхода, поэтому важно знать, как правильно стирать и гладить модели из различных материалов.

Хлопок

Хлопковые рубашки можно стирать в машине при температуре 30-60°C, используя обычный стиральный порошок. Для предотвращения усадки лучше выбирать деликатный режим. Гладьте рубашки, когда они слегка влажные — это облегчит процесс. Установите утюг на среднюю температуру (150-200°C) и уделите особое внимание воротнику и манжетам. Эти области требуют особого ухода.

Вечерняя хлопковая рубашка Befree, 3599 РУБ. Фото: Befree

Лён

Льняные рубашки лучше стирать вручную или в машине на деликатном режиме при температуре 30°C, используя мягкие моющие средства для сохранения текстуры ткани. Гладьте только во влажном состоянии, так как этот материал сильно мнётся. Установите утюг на высокую температуру (200-230°C) и используйте пар для лучшего результата.

Синтетические ткани (полиэстер, нейлон)

Синтетические рубашки можно стирать при температуре 30-40°C, избегая отбеливателей. Они могут повредить ткань. Установите утюг на низкую температуру (110-130°C), чтобы избежать повреждения волокон. Если рубашка сильно помялась, лучше использовать парогенератор.

Офисная рубашка cacharel приталенная, 14 995 РУБ. Фото: cacharel

Шерсть

Шерстяные рубашки лучше стирать вручную в холодной воде с использованием специального моющего средства для шерсти, избегая отжима в машине, чтобы не повредить форму. Гладьте их через влажную ткань на низкой температуре (110-130°C) и используйте пар для устранения складок.

Деним

Деним можно стирать с изнаночной стороны в машинке при температуре 30°C. Это важно, чтобы избежать выцветания. Гладьте деним также с изнаночной стороны на средней температуре (150°C). Если ткань сильно помялась, используйте пар для лучшего разглаживания.

Вечерняя рубашка из шёлка 12storeez, 18 000 РУБ. Фото: 12storeez

Чтобы рубашка могла радовать вас как можно дольше, всегда обращайте внимание на ярлыки по уходу, которые содержат важную информацию о стирке и глажке. Сортируйте одежду по цветам и типам тканей, чтобы избежать повреждений и потери цвета. Лучше сушить все рубашки на воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Это поможет предотвратить выцветание.

Подбирайте рубашку, которая подчеркнёт ваши достоинства. Экспериментируйте с материалами и фасонами. Создавайте различные образы, сочетая рубашки с пиджаками, джемперами и аксессуарами, чтобы всегда выглядеть стильно. Найдите свою идеальную рубашку и наслаждайтесь её универсальностью в любом аутфите!