Мужская стрижка «горшок»: какие её версии в тренде и кому она точно не пойдёт?

Сегодня существует огромное разнообразие стрижек. Среди них можно встретить классические и хорошо известные. Например, бокс или канадка. Но есть и необычные, смелые варианты. Один из таких – стрижка «горшок». Разбираемся вместе с экспертом, как она выглядит и что в ней особенного.

Валерий Безлюдный барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA «Стрижка «горшок» появилась ещё несколько веков назад. За это время она пережила несколько всплесков популярности. С каждым разом стрижка продолжала сохранять свою узнаваемую форму. Рассказываю про её особенности и кому на неё стоит обратить своё внимание».

Стрижка «горшок» очень проста с технической точки зрения и не требует от мастера особых профессиональных навыков. Популярностью она в наше время в широких массах не пользуется. Однако периодически его можно увидеть на представителях различных субкультуры.

При этом пол для стрижки «горшок» зачастую не имеет значения. Сегодня она относится к категории унисекс. Стоит заметить, что среди женщин стрижка пользуется даже большей популярностью. Причина кроется в том, что правильная укладка создаёт достаточно эффектный образ.

О чём расскажем:

Особенности стрижки

Особенности стрижки заключаются в её характерной форме и простоте исполнения. Она напоминает перевёрнутый горшок, отсюда и её название. Волосы на макушке подстригают по кругу одной длиной. Так образуется чёткая линия, проходящая по всей голове.

В стрижке «горшок» важно оставить волосы одной длины с чёлкой, а на затылке и висках сбрить всё коротко. Обычно она не предполагает значительной градуировки, а лишь подчёркивает округлую форму головы.

Интересно, что стрижка «горшок» подходит практически для любых волос. Её можно сделать на прямых, волнистых или даже на кудрявых — и каждый тип будет выглядеть по-своему необычно и привлекательно.

Сегодня стрижка может дополняться современными элементами, такими как фейд или чёлка, чтобы освежить её классический вид и придать более актуальное звучание.

Классическая стрижка «горшок» Фото: Beyhes Evren / istockphoto.com

История стрижки

Существует распространённое заблуждение, что стрижка «горшок» — русское изобретение. На самом деле, это не так. В наших краях она получила такое название благодаря методу её создания. Мужчины на голову надевали глиняный горшок, а далее аккуратно волосы подстригали по кругу одной линией. Пряди на затылке также полностью убирались. В истории России максимальную популярность стрижка получила среди холопов в XIX веке. До этого её носили крестьяне и старообрядцы во времена Петра I.

В Европе же её начали носить ещё раньше. Там всплеск популярности горшка пришёлся на XV век. Особенно распространена стрижка была среди католического и протестантского духовенства. Их представители носили её вплоть до XX веке.

The Beatles, 1966 год Фото: Santi Visalli/Getty Images

Очередная волна популярности стрижки случилась уже в Англии в 1960-х годах. Этому поспособствовала музыкальная группа «Битлз», а в частности Джон Леннон и Пол Маккартни. Они сделали горшок своим фирменным стилем.

Кстати, именно данную стрижку носил Джим Керри в культовом фильме «Тупой и ещё тупее». Такой имидж добавил его образу дополнительную комичность и необычность.

Фото: Кадр из к/ф «Тупой и ещё тупее»

Стрижка и форма лица

Стрижка «горшок» отлично подойдёт людям с вытянутой формой лица. Особенно интересно она выглядит, когда скулы ярко выражены, а подбородок – острый. Такая стрижка добавит мужскому лицу объём по бокам. Это поможет сделать черты пропорциональными, а образ – выразительным. Кроме того, стрижка подчеркнёт достоинства, акцентируя внимание на подбородке и скулах.

Также горшок подойдёт мужчинам с острыми чертами. Контраст между прямыми линиями стрижки и естественными линиями лица добавит интересные акценты.

Укороченная стрижка «горшок» Фото: CasarsaGuru / istockphoto.com

Однако горшок подходит не всем мужчинам. Кому стоит отказаться от идеи делать себе данную стрижку?

Круглое лицо будет выглядеть ещё шире из-за дополнительного объёма по бокам. Это может подчеркнуть черты и сделать лицо визуально массивным. Квадратная форма с ярко выраженной линией челюсти и острыми скулами также будет смотреться нелепо. Угловатость станет ещё более заметной, а само лицо – грубым.

Но в целом горшок — отличный вариант, если вы хотите выделиться из толпы и создать необычный образ. Если у вас острые и вытянутые черты лица и работа позволяет отойти от строгого дресс-кода, эта стрижка может стать идеальным решением.

Классическая стрижка «горшок» Фото: feedough / istockphoto.com

Как укладывать стрижку?

Стрижка «горшок» даёт огромный простор для укладки и позволяет проявить фантазию. В зависимости от настроения и образа, вы можете часто экспериментировать с новыми стилями.

Для тех, кто предпочитает естественный и слегка взъерошенный вид, отлично подойдёт текстурирующий спрей с морской солью. Просто нанесите его на влажные волосы, а затем высушите их с помощью диффузора. Это добавит лёгкие кудри и объём.

Для достижения более строгого образа можно использовать утюжок и средство для фиксации, чтобы создать гладкую, ровную укладку. Такое решение подчеркнёт форму стрижки и придаст ей стильный, минималистичный вид.

Если вам хочется добавить текстуру и немного объёма, воспользуйтесь феном, пудрой и пастой. Что нужно сделать? Нанесите немного пудры на корни, затем уложите волосы феном, придавая им объём. На завершающем этапе нанесите пасту, чтобы создать слегка небрежный эффект. Такая укладка особенно хорошо смотрится на горшке. Она подчёркивает его уникальную форму и добавляет динамику.

Ещё одним вариантом для укладки могут стать модные акценты. Например, выделение отдельных прядей с помощью воска или геля, чтобы придать образу структурированный и стильный вид.

Горшок — универсальная стрижка, которая даёт свободу для экспериментов. Она подходит как для повседневного образа, так и для более нестандартных вариантов. Такая стрижка — идеальный выбор для тех, кто не боится проявлять свою индивидуальность и любит играть с формой.

В последние годы наблюдается возвращение тренда на стиль ретро. Стрижка «горшок» прекрасно вписывается в эту волну. Она не только напоминает о модных веяниях прошлого, но и служит ярким способом самовыражения. Стрижка позволяет продемонстрировать свою индивидуальность и смелость, а её универсальность в укладке даёт возможность создавать разнообразные образы.

Не бойтесь экспериментировать и использовать различные стайлинговые средства, чтобы находить свои уникальные варианты. Стрижка «горшок» откроет простор для креативности и позволит вам самовыражаться.