Врач разбирает тему квадробики: суть, возможность запрета в России, польза для здоровья

Сегодня новые виды спорта появляются с завидной регулярностью. Одни с энтузиазмом пробуют новшества, а другие смотрят на них с недоумением. В числе таких активностей — квадробика. Что это за тренд, почему ребёнок подражает животным и действительно ли такое занятие полезно для здоровья? Разбираемся вместе с экспертом.

О чём расскажем:

История квадробики

Квадробика — неофициальный вид спорта, который объединяет в себе элемент аэробики и функциональных тренировок. Бо́льшая часть упражнений выполняется на четырёх опорах: руках и коленях.

Квадробика стала особенно популярной среди детей и подростков в 2024 году. Отличительная черта этого направления – переодевание в животных и подражание им. Дети носят маски в виде зверей и отдельные элементы костюма – лапы или хвосты.

Кроме того, они имитируют поведение и движения животных: бегают, прыгают и передвигаются на четвереньках. Последователей этой субкультуры называют квадроберами. Часто их путают с фурри. Однако между представителями двух субкультур есть большая разница.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Точную историю появления квадробики установить сложно. Её основателем считается японский спринтер Кенити Ито. Спортсмен вдохновился скоростью бега обезьян породы патас и решил освоить технику передвижения на четвереньках. Ито занимался на стадионе, а также прямо на улицах города. За время тренировок спринтер освоил целых шесть способов передвижения – от медленной ходьбы до быстрого бега скачками.

В 2015 году Ито попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав на четвереньках 100 метров за 15,71 секунды. Его успех вдохновил множество последователей. Например, американец Колин Маклур побил в 2022 году рекорд Кенити Ито. Ему удалось преодолеть дистанцию в 100 метров за 15,66 секунды.

Отношение к квадробике

В России квадробика резко набрала популярность весной 2024 года. Этот тренд распространился через соцсети. На видео дети ходили на четвереньках, имитировали звуки и движения животных. Сегодня на различных сайтах и маркетплейсах уже представлен широкий ассортимент специальных костюмов, а также наборы для изготовления масок.

Многие дети и подростки с удовольствием увлекаются этим занятием. Однако часть взрослых настороженно относятся к квадробике. Некоторые даже просят запретить её и пишут жалобы, что дети нападают на прохожих и ведут себя неадекватно. Например, роются в земле, вредят животным, едят корм и кусаются. Однако среди взрослых есть и те, кто просит не запрещать это движение, подчёркивая, что подобное поведение встречается редко.

Фото: Sergii Kolesnikov / istockphoto.com

На сегодняшний день у властей нет чёткого мнения по поводу квадробики. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что относится к этому увлечению как к тренду. Когда подогревание интереса к квадробике закончится, тогда и начнётся спад популярности, считает она.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отметила, что в таком увлечении должны быть определённые границы. По этой причине в Росдетство направлен запрос на оценку квадробики.

Популярный среди молодёжи тренд прокомментировал и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, квадробика — не психическое заболевание, а способ самовыражения. Здесь важно обращать внимание в первую очередь на поведение родителей, считает Онищенко.

Алисия Милинис врач-терапевт «Квадробика — это новое направление физической активности. Оно особенно популярно среди детей и подростков. Однако многие не понимают её суть и сомневаются в пользе для здоровья. Давайте разбираться в основных принципах и влиянии квадробики».

Особенность квадробики — работа с собственным весом тела в нестабильном положении. Такие упражнения активируют глубокие мышцы кора, улучшают баланс и гибкость. Подобная активность укрепляет спину, руки, ноги, а также способствует развитию координации и общей физической выносливости.

Основные принципы квадробики

Квадробика как форма физической активности действительно может оказывать значительное положительное влияние на общее физическое здоровье. Причём как детей и подростков, так и взрослых. Этот вид упражнений относится к аэробным нагрузкам. Они способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, укреплению мышц и повышению гибкости тела.

Ключевая особенность квадробики — акцент на естественные движения животных, такие как передвижение на четвереньках и прыжки. Такие упражнения задействуют широкий спектр мышц. Очень часто включаются даже те, что редко работают в нашей повседневной жизни.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Движения квадробики развивают координацию, баланс и выносливость. Более того, подобные тренировки помогают контролировать вес, так как интенсивные аэробные движения сжигают значительное количество калорий.

Регулярные занятия могут не только способствовать улучшению физической формы, но и оказывать благотворное влияние на эмоциональное состояние. Доказано, что подобные тренировки снижают уровень стресса и тревожности, стимулируя выброс эндорфинов — гормонов счастья. Именно поэтому они полезны и для психического здоровья.

Движения квадробики

Квадробика включает несколько ключевых элементов, сочетающих в себе разные виды активности. Она объединяет функциональные тренировки, гимнастику, а также имеет сходство с паркуром, где внимание уделяется преодолению препятствий.

Основные движения квадробики — ходьба и бег на четвереньках, а также прыжки с опорой на руки. Эти элементы требуют хорошей физической формы, выносливости и гибкости, так как задействуют все группы мышц. Например, одно из базовых упражнений — бег на четвереньках. Он активно развивает мышцы ног, рук и корпуса.

Также в квадробике часто используются прыжки через препятствия и элементы, имитирующие движения животных. Такие элементы требуют не только силы, но и правильной техники, чтобы избежать травм и добиться максимальной эффективности тренировок.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Подготовка к занятиям

Перед началом занятий квадробикой очень важно провести хорошую разминку. Она помогает разогреть тело, увеличить гибкость и улучшить кровообращение, а это снижает риск растяжений и других повреждений.

Выполните кардио. Начните с лёгкого бега на месте или прыжков на скакалке в течение 5-7 минут. Эти упражнения разгонят кровь и разогреют мышцы. Растянитесь. Здесь важно включить всё тело. Выполняйте вращение руками, махи ногами, наклоны в стороны и вперёд. Но старайтесь не делать резких движений, чтобы аккуратно и плавно растянуть основные группы мышц. Выполните упражнения на суставы. Плавно покрутите запястья, плечи, колени и голеностоп, чтобы подготовить их к нагрузке. Подготовьтесь к бегу на четвереньках. Это поможет плавно включить в работу мышцы рук и спины. Поставьте руки на пол и несколько раз мягко переместитесь с четверенек в положение стоя и обратно.

Квадробика и animal flow

Существует ещё один вид активности, похожий на квадробику. Он называется animal flow. Обе практики включают упражнения, имитирующие движения животных. Однако между ними есть разница.

Animal flow — уникальная система упражнений, которая сочетает в себе элементы из различных направлений фитнеса: йогу, капоэйру, гимнастику и паркур. Основная цель таких занятий — улучшение физической силы, гибкости, координации и общей выносливости через работу с собственным весом тела. Animal flow разработан таким образом, чтобы задействовать все группы мышц, развивать подвижность суставов и улучшать осознанность движений.

Квадробика больше фокусируется на аэробных упражнениях, где основное внимание уделяется кардионагрузкам и высокой интенсивности. Здесь акцент делается на повышение сердечного ритма, сжигание калорий и развитие выносливости.

Animal flow, в свою очередь, больше напоминает фитнес-аэробику, но с фокусом на функциональные движения и развитие гибкости, силы и координации. В отличие от квадробики, здесь больше внимания уделяется плавности переходов между упражнениями, работе с собственным весом и осознанности движений. Тренировки включают элементы растяжки, статических и динамических поз, что способствует улучшению подвижности суставов, гибкости и общей силы.

Фото: Sergii Kolesnikov / istockphoto.com

Преимущества занятий квадробикой

Преимущества занятий квадробикой включают в себя:

улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

укрепление мышц и повышение гибкости;

значительное развитие координации движений.

За счёт сочетания динамических и статических упражнений, требующих точной синхронизации работы различных частей тела, квадробика способствует укреплению моторных навыков и развитию ловкости. Эти аспекты делают подобную активность особенно полезной для общего физического состояния и улучшения баланса и устойчивости.

Также квадробика включает в себя силовые элементы и растяжку. Такие тренировки развивают выносливость, силу, гибкость. Многообразие упражнений, в которых задействованы практически все группы мышц, помогает улучшить общую физическую подготовку.

В целом отдельные элементы квадробики – это универсальный вид активности для любого возраста. Для взрослых они могут стать увлекательной и эффективной альтернативой классическим занятиям, разнообразив привычные тренировки.

Квадробика также способствует развитию детей и подростков. Помимо физической пользы, она прививает им любовь к спорту и здоровому образу жизни, помогает привить дисциплину и организованность. Участие в групповых занятиях и ролевых играх развивает социальные навыки, умение взаимодействовать с другими, а также укрепляет самовосприятие и уверенность в себе.