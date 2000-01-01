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Собака самостоятельно спустилась с пирамиды Хеопса. Это видео тоже стало вирусным
Собака самостоятельно спустилась с пирамиды Хеопса. Это видео тоже стало вирусным
Пёс стал звездой, когда его заметили на вершине, а теперь он лихо вернулся вниз. @ehbymuY80nTJqxe
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Собака самостоятельно спустилась с пирамиды Хеопса. Это видео тоже стало вирусным
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