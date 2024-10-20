Признаки, говорящие о том, что от этих отношений жди проблем.

От каких типов мужчин лучше держаться подальше с самого начала? Инструкция психолога

Роман Цветков психолог, специалист по межличностным отношениям «Существует такие опасные типажи мужчин, которые могут создавать большие сложности любой женщине. Вот почему на первых порах очень важно присмотреться к своему партнёру повнимательнее, чтобы выявить тревожные звоночки. Каковы же признаки, которые сигнализируют о потенциальных проблемах?»

1. Контролёр

В психологии существует понятие «контролёр», подразумевающее такое поведение партнёра, при котором мужчина старается полностью управлять жизнью женщины. Если избранник с самого начала настойчиво пытается контролировать круг вашего общения либо вовсе изолировать от близких людей, это очень тревожный звонок.

Учтите, дальше будет только хуже. Как правило, чуть позже «контролёр» переходит от ценных указаний к другим санкциям: угрозам, шантажу, физической силе. Не игнорируйте даже малейшие проявления агрессии, поскольку здесь скрывается только верхушка айсберга. Нельзя позволять диктовать себе навязанные правила, если вы считаете их неприемлемыми. Однако помните и про то, что иногда лучше просто уходить, чем объяснять, почему нет.

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2. Непостоянный

Мужчина с резко меняющимся настроением или непредсказуемым поведением часто может создавать в отношениях нездоровую атмосферу. Это называется «эффектом качелей», что накладывает соответствующий отпечаток на протекание взаимодействий в паре. Например, при совместном выходе в свет мужчина может вести себя мило и дружелюбно, а по приходе домой — закатывать сцены ревности.

Также нередко партнёр не совсем адекватно реагирует на безобидное поведение женщины, проявляя то нарочитую доброту, то необоснованную злость, что сбивает с толку и вводит в растерянность избранницу, которая рискует стать марионеткой в руках своего мужчины.

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3. Проявляющий неуважение

Существуют и такие мужчины, у которых отсутствует всяческое уважение к чувствам своей женщины. Если партнёра совершенно не беспокоит то, что вы думаете, ощущаете или испытываете на данный момент, стоит задуматься, а нужно ли вообще продолжать отношения.

Очевидно, что мужчина, который постоянно нарушает границы своей возлюбленной, не испытывает к ней никаких серьёзных чувств или сосредоточен исключительно на душевном комфорте. В обоих случаях нужно хорошенько подумать, стоит ли терпеть подобное отношение в свой адрес, поскольку в гармоничной паре каждый из участников процесса обязан заботиться не только о себе, но и учитывать интересы второй половинки.

4. Манипулятор

Мужчины-манипуляторы умеют заставить свою женщину поступить так, как нужно им, причём не всегда сама «жертва» даже догадывается, что ей искусно навязали определённые чувства. Например, вину, стыд. Зачастую в арсенале этого партнёра находится весьма внушительный список «инструментов», которыми он уверенно оперирует: например, насмешки, демонстративная обида, агрессивность, фразы из серии «если бы ты меня любила по-настоящему». Все приведённые манипуляции призваны заставить вас плясать под дудку мужчины.

Помните, что опасность кроется не только в прямой физической угрозе, но и в любом поведении, которое может нанести эмоциональное и психологическое повреждение.