Природный афродизиак: нутрициолог назвала полезные свойства сельдерея

Екатерина Веселова нутрициолог, академический директор МИИН (Международного института интегративной нутрициологии) «Сельдерей — листовой овощ родом из Средиземноморья, родственник укропа, тмина, моркови и фенхеля. Корни, стебли, листья и даже семена этого растения съедобны и используются в кулинарии. С ростом внимания к здоровому образу жизни и биохакингу сельдерей стал очень популярным, так как обладает полезными для организма свойствами. Но не всё так однозначно, и даже такое полезное растение имеет свои противопоказания. Разберём подробнее».

О чём расскажем:

Полезные свойства сельдерея

1. Сельдерей улучшает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Стимулирует выработку желудочного сока за счёт содержания органических кислот (аскорбиновой, лимонной, щавелевой, яблочной, винной).

Защищает клетки желудка от повреждения и препятствует росту H. Pylori.

Улучшает отток желчи и стимулирует детоксикацию кишечника благодаря большому количеству растворимой и нерастворимой клетчатки.

Фото: istockphoto.com/Qwart

2. Профилактирует диабет и ожирение

За счёт сочетанного действия БАВ – апигенина, лютеолина, 3-н-бутидфталида, линалоола, д-лимонена – сельдерей:

повышает как чувствительность клеток к инсулину, так и его концентрацию в крови, тем самым усиливает транспорт глюкозы через клеточную мембрану и её утилизацию тканями, а также способствует превращению глюкозы в гликоген в печени;

снижает уровень глюкозо-6-фосфата (глюкозосахарида) в печени и уровень глюкозы в крови;

уменьшает накопление липидов в печени.

Сельдерей хорошо вписывается в рацион для снижения веса, так как имеет низкую калорийность (всего 16 ккал на 100 г) и клетчатку в составе.

3. Борется со свободными радикалами и замедляет старение

Высокое содержание лимонена, селенена, гликозидов, флавоноидов наделяет сельдерей способностью снижать окислительный стресс и повышать активность антиоксидантных ферментов.

4. Защищает сердечно-сосудистую систему

Соединение 3-н-бутидфталид в составе растения снижает артериальное давление, уровень плохого холестерина в крови и усиливает выработку ангиотензинпревращающего фермента ll, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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5. Оздоравливает репродуктивную систему мужчин и женщин

Оказывает обезболивающий эффект при дисменорее (болезненные месячные) и увеличивает сексуальное влечение у женщин за счёт апиола в составе — растительного аналога эстрогена. У мужчин же за счёт антиоксидантных свойств улучшает функции сперматозоидов и может способствовать зачатию, а благодаря гормону андростерону, природному афродизиаку, повышает потенцию.

6. Укрепляет кости и профилактирует заболевания суставов

Мочегонный эффект сельдерея способствует выведению кристаллов мочевой кислоты и благотворному влиянию на течение воспалительных заболеваний суставов. Витамин К в составе растения помогает абсорбировать кальций и укрепляет костную ткань. В семенах также содержатся железо, марганец, кальций и магний.

Потенциальный вред сельдерея

1. При мочекаменной болезни стоит отказаться от употребления сока сельдерея, так как он содержит много калия, апиола, аспарагина, обладает сильным мочегонным действием и может спровоцировать движение камней. Свежий продукт есть можно, так как клетчатка в составе будет замедлять усвоение этих веществ, но не превышая рекомендованной суточной порции.

2. При беременности, особенно в третьем триместре, сельдерей может спровоцировать преждевременные роды, так как апиол в составе растения усиливает приток крови к матке и вызывает усиленные сокращения. При кормлении грудью стоит проконсультироваться с врачом — продукт содержит много активных эфирных масел, способных вызвать аллергическую реакцию у ребёнка.

3. При повышенной кислотности желудочного сока противопоказан сок сельдерея, так как он будет усиливать выделение соляной кислоты. Листья, черешки и корни можно есть в комплексных блюдах после термической обработки.

4. При нарушении свёртываемости крови (особенно при приёме таких препаратов, как варфарин) стоит проконсультироваться с врачом, так как высокое содержание витамина К может оказать неблагоприятный эффект и способствовать возникновению кровотечений.

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5. При склонности к аллергии. Реакция на сельдерей может проявляться местно — появление на слизистой рта поверхностных язв, стоматита, отёчности губ, языка, осиплости голоса — и протекать в более тяжёлой форме, чем на другие овощи.

Также употребление в пищу сельдерея может вызывать обострение таких хронических заболеваний, как крапивница, атопический дерматит, бронхиальная астма, вызвать анафилактический шок. Аллергию провоцирует применение не только сырого, но и прошедшего термическую обработку растения.

Сельдерей входит в так называемую «Грязную дюжину» — это список фруктов и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, который ежегодно составляет американская некоммерческая организация Environmental Work Group. В этом списке с сельдереем соседствуют клубника, шпинат, вишня, виноград, груши, яблоки, томаты и некоторые другие.

Однако это не значит, что нужно отказаться от употребления продуктов, входящих в этот список. Нужно обращать внимание на место выращивания и наличие органических сертификатов, гарантирующих их безопасность.

Чтобы снизить содержание пестицидов в овощах, можно их подержать в крепком соляном растворе 20-30 минут, после чего сполоснуть чистой водой.

Рекомендации по употреблению сельдерея

Ежедневная норма потребления черешков и корня сельдерея составляет не более 200 г в сутки, а сока — не более 100-150 мл. Детям до года сельдерей не рекомендуется, для детей постарше необходима консультация педиатра. Так как сельдерей может вызывать аллергические реакции, его стоит вводить в прикорм постепенно, начиная с зелени, и только после трёх лет вводить черешки и корень.

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Выбирая сельдерей, обращайте внимание на его внешний вид и аромат: стебли должны быть упругими, листья — свежими, аромат — ярко выраженным, специфическим. Не должно быть тёмных пятен, пожухлых листьев и запаха гнили.

Черешки сельдерея можно есть сырыми, особенно удобно брать их на перекус с собой. Также хороший вариант — готовить свежевыжатый сок или смузи. Корень используют для приготовления бульонов, рагу, салатов, а семена — как приправу.

Сельдерей — безусловно, полезный продукт. Тепличный вид доступен к покупке круглый год, он достаточно бюджетный и может не только разнообразить рацион, но и решить некоторые проблемы со здоровьем. Важно придерживаться дозировок и учитывать противопоказания.