Как женщине удержать мужчину и легко создать серьёзные отношения? Советует психолог

Какие у него намерения? Стоит ли это выяснять с самого начала или лучше не утяжелять?

Сама фраза «серьёзные намерения» отпугивает как мужчин, так и женщин от того, чтобы создавать семью. Всё потому, что в данной формулировке слишком много «тяжести», в то время как каждый из нас стремится к лёгким и интересным отношениям. Никто не хочет заранее себя обременять.

Татьяна Василькова эксперт по коммуникациям, психолог «Если женщина действительно заинтересована в создании семьи, то ей не стоит прибегать к фразе «серьёзные намерения», потому что мужчина точно сбежит. Чтобы добиться результата, старайтесь относиться к своим планам более легко и просто».

Люди создают браки и женятся в своё время. Не только мужчины могут быть не готовы к серьёзным отношениям, но и женщины тоже. Если вы сразу же заявляете о великих планах потенциальному партнёру, с большой долей вероятности он быстро скроется с горизонта. Если же женщина стремится к наполняющим и вдохновляющим отношениям, то многих мужчин будет тянуть к ней магнитом.

Подумайте, что вы хотите создавать: гиперответственность или поддержку друг другу, истощение или вдохновение. С какими намерениями вступать в отношения, на такой результат и приходится рассчитывать.

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Планирует ли мужчина жениться или нет? Сегодня это равным счётом ничего не значит. Изначально он может не хотеть, а потом – передумать. Если партнёр находится в лёгких и интересных отношениях, то ему не надо задумываться о том, стоит делать предложение или нет, испытывая состояние страха, как перед прыжком через огромную пропасть. И напротив, можно настолько серьёзно строить свои отношения, что не пройдёт и пары лет, как они развалятся.

Если быть дальновидными и стараться смоделировать взаимодействие, когда всем в союзе хорошо и удобно и где каждый чувствует себя любимым и любящим, то именно тогда можно создать прочный и надёжный фундамент. Истина заключается в том, что факт женитьбы не говорит ни о чём. Про это надо помнить.

Итак, первый инструмент – поменять серьёзные отношения на лёгкие. Второй важный момент – если женщина хочет замуж и ждёт предложения от мужчины, то ей следует подумать, как стать той, с кем хочется создать семью. Это про умение наполнять, вдохновлять и быть ресурсной. Если вы не являетесь таковой, не стоит обвинять мужчину в том, что он не готов к серьёзным отношениям. Партнёр не делает предложение потому, что не ощущает подобной потребности. Вместо того чтобы отчаянно стараться продвинуть дело к свадьбе, каждое утро задавайтесь вопросом: «Что я могу дать для своего мужчины и для наших отношений?»

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Когда женщина строит отношения с двумя фильтрами — «надо серьёзные отношения» или «ты мне должен», — подобное поведение очень обременяет мужчин, потому что неправильно жить в ожидании, что вы обязаны кого-то осчастливить. Определитесь с тем, кто и в какой степени даёт и отдаёт энергию, поддержку, любовь. Отношения – это почти баланс, в котором полезно отдавать чуть больше, чем забирать.

И здесь мы приходим к выводу, что счастье пары не так уж сильно зависит от того, насколько серьёзно мужчина настроен. Отношения складываются в процессе понимания того, что смотреть на своего избранника нужно не через призму идеальности с точки зрения супружества, а как на уникального и классного человека, с которым хочется проводить время. Если вы достигнете подобной цели, то тогда на женский вопрос: «Может, поженимся?» партнёр спокойно скажет: «Да, конечно!». Очень многие мужчины, которые клялись себе, что никогда не вступят в брак, сдавали позиции и сами радостно отправлялись в загс с женщиной, когда понимали, что она – та самая.