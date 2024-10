Дубайский шоколад: пошаговый рецепт модной сладости, которая покорила весь мир

Уже больше года в социальных сетях появляются новые видео о дубайском шоколаде — необычная сладость покорила весь мир. Разбираемся, что же это за лакомство и можно ли приготовить его в домашних условиях.

О чём расскажем:

Что за дубайский шоколад?

Знаменитое кондитерское изделие впервые стало вирусным в декабре 2023 года, когда живущая в Дубае фуд-блогер Мария Вехера опубликовала видео, в котором она делает обзор необычного шоколада. Девушка приобрела шоколадную плитку у местного производителя Fix Dessert Chocolatier. Мировую известность получила конкретная сладость под названием Can’t Get Knafeh of It.

Кондитерскую мастерскую Fix Dessert Chocolatier основала 38-летняя предпринимательница Сара Хамуда. Она запустила бренд в 2021 году в качестве подработки — создавать уникальные вкусы ей помогли необычные пристрастия во время беременности, сообщает CNN.

Фото: istockphoto.com/lesichkadesign

Десерт Can’t Get Knafeh of It представляет собой плитку молочного шоколада, внутри которой содержится начинка из теста катаифи и кремовой фисташковой пасты.

Катаифи — это традиционное восточное лакомство. Его ещё называют «волосы ангела».

Рецепт дубайского шоколада

Настоящий дубайский шоколад попробовать удастся далеко не всем — плитки изготавливаются вручную, и заказать их можно только из Дубая. При этом у лакомства достаточно высокая цена — Can’t Get Knafeh of It на официальном сайте можно приобрести за 68,25 дирхама (почти 1,8 тысячи рублей). Но компания осуществляет лишь оптовые продажи по 10 штук. Таким образом, десерт обойдётся вам в 18,9 тысячи рублей (ещё 40 дирхамов придётся доплатить за международную доставку).

Впрочем, попробовать модный шоколад можно и в России, например, заказать на маркетплейсах. Однако цена «кусается» — стоимость одной плитки варьируется от 800 до 7000 рублей.

Свои варианты «дубайского шоколада» производят и независимые кондитеры, в том числе в нашей стране. Но, пожалуй, самым доступным по цене вариантом лакомства является его собственное приготовление. Все компоненты десерта можно приобрести в гипермаркетах или на маркетплейсах.

Ингредиенты:

сливочное масло — 2 ст. л.;

тесто катаифи, измельчённое — 250 г;

молочный шоколад — 2 плитки;

тёмный шоколад — 2 плитки;

фисташковая паста — 1/2 стакана;

тахини (ореховая приправа, приготовленная из молотого кунжута) — 1/4 стакана.

Фото: istockphoto.com/Ildar Imashev

Приготовление:

Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте тесто катаифи и поджарьте его до тёмно-золотистого цвета (следите, чтобы тесто не пригорело). Снимите с огня и дайте остыть. В большую миску, пригодную для использования в микроволновой печи, добавьте измельчённые плитки шоколада. Поставьте в микроволновку на две минуты, но через минуту приостановите процесс, чтобы перемешать смесь. Шоколад должен полностью расплавиться. В форму для шоколада влейте тонкий слой растопленного шоколада. Поставьте ёмкость в холодильник на 10 минут, чтобы шоколад застыл. В большую миску добавьте поджаренное катаифи, фисташковую пасту и тахини. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Достаньте шоколадную форму из холодильника. Заполните её получившейся зелёной смесью, разровняйте ложкой. Затем сверху налейте оставшийся растопленный шоколад и равномерно распределите его по ёмкости. Уберите форму в холодильник на 30-60 минут. Выньте плитку шоколада из формочки. Наслаждайтесь!

Храните дубайский шоколад в холодильнике.

Фото: istockphoto.com/KirS-UA

Вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, использовать белый, тёмный шоколад, вместо фисташковой пасты — сливочное арахисовое масло, миндальное масло или масло кешью.

Отметим, что фисташки прекрасно сочетаются с шоколадом любого сорта, а также с цитрусовыми, сухофруктами, такими как абрикосы и финики, или специями, к примеру, кардамоном и гвоздикой.

Польза и вред дубайского шоколада, мнение врача

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог Рассмотрела питательную ценность продукта.

Польза дубайского шоколада

Эксперт выделяет следующие полезные свойства лакомства:

Фисташки содержат множество питательных веществ: белки, клетчатку, антиоксиданты, а также витамины и минералы, такие как витамин B6 и калий. Входящие в состав этих орехов антиоксиданты лутеин и зеаксантин важны для здоровья глаз. Кунжут является хорошим источником растительного белка, содержит здоровые жиры (особенно полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры), витамины группы В, минералы (магний, кальций, фосфор), а также антиоксиданты, которые помогают предотвратить хронические заболевания. Молочный шоколад в умеренных количествах может улучшить настроение благодаря содержанию теобромина, кофеина и других веществ, способствующих выработке эндорфинов. Катаифи может добавить к рациону клетчатку, что полезно для пищеварения. Хотя его пищевая ценность может зависеть от способа приготовления, подчёркивает Эльвира Белёва.

Фото: istockphoto.com/TolikoffPhotography

Вред и противопоказания

Среди минусов врач выделяет высокое содержание сахара и жиров в молочном шоколаде и начинках. Это может привести к набору веса и связанным с этим рискам для здоровья, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и кариес.

Также из-за высокой калорийности такое лакомство следует употреблять в умеренных количествах, особенно при сидячем образе жизни или диете с ограничением калорий.

Кроме того, дубайский шоколад может спровоцировать аллергию и пищевую непереносимость.

Люди с аллергией на фисташки, кунжут или с лактозной непереносимостью должны избегать употребления такого шоколада.