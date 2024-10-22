Какими бывают волейбольные мячи и чем отличаются модели для профессионалов?

Евгений Самофатов эксперт «Спортмастер PRO» «Успешная игра в волейбол отчасти зависит и от правильно подобранного мяча, даже если речь идёт о профессиональном спортсмене. Однако представленные на рынке модели различаются не только материалом и весом, но и назначением: для игр на улице, в зале или на пляже, а также для взрослых и детей. В таком многообразии легко потеряться».

Мяч, соответствующий вашим навыкам и условиям игры, помогает развивать технику и снижает вероятность ошибок на поле. А что, если он подобран неправильно? Тогда есть риск не только ухудшения качества игры, но возникновения дискомфорта или даже травм. Особенно у новичков.

Так, мячи, предназначенные для зала, быстро изнашиваются, если использовать их для игры на открытых площадках. Пляжные варианты, наоборот, плохо показывают себя на твёрдом покрытии. Игра мячом в условиях, для которых он не подходит, приводит к быстрому износу и ухудшению его качеств, влияет на отскок, контроль и стабильность в полёте.

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Какие волейбольные мячи бывают

Чтобы определиться с тем, какой мяч лучше всего подходит под ваши задачи, необходимо понять, какие модели сегодня представлены в магазинах и чем они отличаются.

Размер и вес

Стандартный размер взрослого волейбольного мяча — 65–67 см в окружности, а вес составляет 260–280 г. Мячи для детей (юниорские) обычно немного меньше и легче, чтобы облегчить игру и помочь развивать технику.

Мяч для игры в классический волейбол имеет длину окружности около 65–67 см и вес 260–280 г, что соответствует стандартам FIVB. Тренировочные мячи обычно тяжелее: их вес может достигать 450–500 г. Это позволяет лучше отработать технику и удары. Мяч для пляжного волейбола чуть больше — около 68–70 см в окружности, но вес остаётся тем же — около 270 г. Для детей до 16 лет используется юниорский волейбольный мяч, размер которого чуть меньше — около 63–65 см, с уменьшенным весом около 250 г.

Материалы

Материал влияет в первую очередь на долговечность мяча и ощущения во время игры. Сегодня производители используют три основных варианта оболочки.

Полиуретан — наиболее популярный выбор для любительских игр и профессиональных матчей. Высокое качество материала обеспечивает устойчивость к износу и хороший контроль мяча. ПВХ — часто используется для мячей начального уровня. Мячи из ПВХ дешевле, но менее долговечны и обеспечивают худшее сцепление. Кожа — мячи из натуральной кожи используются реже предыдущих вариантов, в основном в качестве сувенира, поскольку материал требует особого ухода и подвержен износу.

Камеры изготавливаются из двух основных материалов: резины и бутила. Первая дешевле, а потому используется в мячах низкого ценового сегмента. Бутил же применяется в любительских и профессиональных моделях, а на соревнованиях используют снаряд, камера которого дополнительно армирована нейлоном. Такая особенность конструкции делает его более устойчивым к перепадам температур и ударам.

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Давление

Правильное давление — важный параметр для качественной игры. Для классического волейбола оно должно составлять около 0,3–0,325 кгс/см². Для пляжного волейбола — чуть меньше, около 0,2–0,225 кгс/см². Параметр влияет на отскок и контроль мяча, поэтому его необходимо регулярно проверять.

Как выбрать волейбольный мяч

При выборе мяча обратите внимание на маркировку. Изделия, соответствующие стандартам FIVB — Международной федерации волейбола, — отмечены как «FIVB Approved» и подходят для соревнований. Также важно проверить указанные параметры давления и материала.

Новичкам подойдут более простые и недорогие мячи из ПВХ, которые достаточно легки и удобны для начальной практики. Любителям и тем, кто регулярно играет, рекомендуется выбирать мячи из полиуретана, так как они более износостойкие и комфортные в использовании. Профессионалы предпочитают высококачественные мячи из полиуретана с улучшенной аэродинамикой и прочной камерой.

Прежде чем купить мяч, попробуйте его в действии. Проверьте отскок, удобство захвата и комфорт при подаче. Мяч должен хорошо лежать в руке и не выскальзывать.

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Как ухаживать за мячом

Чтобы мяч прослужил дольше, важно соблюдать несколько правил ухода. После игры изделие следует протирать влажной тканью или салфетками. Избегайте агрессивных чистящих средств с абразивными частицами, достаточно слабого мыльного раствора или обычной воды.

Сушиться мяч должен естественным образом при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов. В противном случае материал деформируется, а клей и швы придут в негодность.

Храните мяч в прохладном сухом месте. Сшитые варианты рекомендуется слегка приспускать, чтобы избежать деформации, а клеёные держите накачанными.

При подкачке мяча иглу стоит смочить, чтобы предотвратить повреждение клапана. В процессе опирайтесь на давление, указанное производителем: как правило, цифра размещена на клапане.

Правильный выбор волейбольного мяча — это залог успешной игры. Независимо от уровня подготовки и условий тренировки. Не забывайте также о правильном уходе, чтобы продлить срок службы мяча и сохранить его игровые качества.