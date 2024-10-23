В материале также найдёте рецепт десерта в домашних условиях.

Врач рассказала, из чего делают зефир и кому он может нанести вред

Многим известен этот лёгкий и воздушный десерт — зефир. Он нередко встречается в рационе тех людей, которые хотят сладости, но не хотят портить фигуру. Разбираемся, действительно ли лакомство можно есть на диете, а также расскажем о его полезных свойствах и недостатках.

О чём расскажем:

Состав и питательная ценность зефира

Зефир представляет собой сладкое воздушное лакомство, чаще всего белого или бледно-розового цвета.

Основные ингредиенты зефира

Технология зефира не содержит жиров, так как в его состав входят яичные белки, фруктовое или ягодное пюре, сахар и наполнитель для удержания формы. Загустителем чаще всего выступает пектин, но иногда его можно заменить агар-агаром или пищевым желатином.

Фото: istockphoto.com/Irina Chistyakova

Калорийность и содержание углеводов, белков и жиров

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Питательный состав зефира может варьироваться в зависимости от производителя и рецептуры».

Тем не менее типичный состав сладости включает в себя следующие компоненты на 100 г продукта:

калории — порядка 300 ккал;

белки — 0,8-1,5 г;

жиры — 0-0,2 г;

углеводы — 70-75 г;

пищевые волокна — до 1 г.

Хотя в состав этих сладостей входит сахар, калорийность зефира не очень высокая (для сравнения, в 100 г шоколада более 500 ккал). С учётом небольшого веса продукта, можно смело съедать одну штуку на завтрак и не переживать, что можно набрать лишние килограммы. Кроме того, в продукте минимальное содержание жиров.

Калорийность зефира в шоколаде выше — около 400 ккал на 100 г продукта.

Витамины и минералы, содержащиеся в зефире

Витаминов в зефире почти нет, только небольшие концентрации РР и В2. Первый обладает антикоагулянтными свойствами, оказывает стимулирующее действие на работу желудочно-кишечного тракта и участвует в энергообмене. Без него не усваивается поступающий в организм с растительной пищей белок. Между тем витамин В2 необходим для нормальной работы щитовидной железы, он способствует регенерации тканей.

Фото: istockphoto.com/Elena Esich

В десерте присутствует ряд минералов, среди которых медь, железо, селен, фосфор.

Зефир также может содержать небольшое количество витамина С и кальция — в зависимости от используемых фруктов и ягод.

Польза зефира для организма

Содержание пищевых волокон. Зефир содержит некоторое количество пищевых волокон благодаря добавлению пектина. Пищевые волокна способствуют улучшению пищеварения, помогают нормализовать работу кишечника и могут снизить уровень холестерина в крови. Низкое содержание жира. Зефир почти не содержит жиров, поэтому он может стать отличным компонентом для низкожировых диет. Этот параметр важен для людей, стремящихся контролировать уровень холестерина в крови или следящих за своим весом. Хороший источник быстрой энергии. Это связано с высоким содержанием углеводов в лакомстве. Такой источник энергии полезен для спортсменов или физически активных людей, поскольку зефир помогает быстро восстановить силы после тренировки. Однако стоит помнить, что углеводы из десерта быстро усваиваются: после резкого повышения энергии может последовать такое же быстрое падение уровня сахара в крови, в результате человек снова быстро почувствует голод. Польза для кожи и волос. Если в составе продукта в качестве загустителя использовался желатин, то такая сладость отлично подойдёт для восстановления костей и суставов после травм. Для девушек одним из полезных свойств этого компонента является его способность восстанавливать волосы и ногти, улучшать состояние кожи. Разрешённая сладость при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Зефир можно есть людям с заблеваниями ЖКТ, такими как гастрит и язва, благодаря своей мягкой текстуре и невысокому содержанию жира.

Фото: istockphoto.com/April Story

Однако важно учитывать индивидуальные особенности и реакцию организма на сладости.

Вред и противопоказания

Несмотря на некоторые положительные аспекты, зефир может быть вредным в некоторых случаях.

Пожалуй, одним из главных недостатков воздушного десерта является высокое содержание сахара. Переизбыток сахара в рационе может привести к различным проблемам со здоровьем, включая увеличение массы тела, развитие диабета 2-го типа и проблемы с зубами.

Диабетикам употреблять зефир не рекомендуется, однако им подойдёт продукт, в котором глюкоза заменена на фруктозу.

Влияние искусственных добавок и красителей на организм

Приобретая зефир, обратите внимание на его цвет. Рекомендуется приобретать лакомство только белого цвета, чтобы избежать искусственных красителей. Розовая или другая разноцветная сладость гарантированно содержит в своём составе далеко не полезные химические компоненты.

Фото: istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Зефир в шоколадной глазури или кокосовой стружке тоже далеко не самый полезный продукт, так как имеет гораздо более высокую калорийность.

Противопоказания

Зефир противопоказан тем, кто страдает нарушениями углеводного обмена, ведь в этом воздушном лакомстве содержится много простых углеводов. Также от десерта лучше отказаться людям с индивидуальной непереносимостью компонентов продукта, таких как яичный белок или желатин.

Рецепт домашнего зефира

Самый безопасный десерт — домашний зефир. Его не составит сложности сделать самостоятельно.

Ингредиенты:

яблочное пюре — 250 г;

яичный белок — 1 штука;

сахарная пудра — 250 г;

вода — 160 мл;

агар-агар — 8 г;

сахар — 700 г;

ванилин — на кончике ножа.

Фото: istockphoto.com/misuma

Приготовление:

В небольшой миске замочите агар-агар в 160 мл воды. Яблоки испеките в микроволновой печи. Для этого нарежьте их на половинки, удалите семена и положите срезом вниз на тарелку. Время приготовления в минутах равно количеству яблок в штуках. Затем выскребите мякоть из шкурок с помощью ложки. Для получения гладкого пюре используйте блендер, а если его нет, протрите пюре через сито. В тёплое яблочное пюре добавьте 200-250 г сахара и ванилин. Оставьте на час для полного остывания. Замоченный агар-агар поставьте на огонь и почти доведите до кипения, чтобы он растворился. Затем добавьте оставшиеся 400-450 г сахара. Размешайте и доведите до кипения, варите на среднем огне около семи минут, пока температура сиропа не достигнет 110 градусов. При поднятии лопаточки из сиропа должна тянуться тонкая нитка. Отставьте сироп, чтобы он слегка остыл (три-четыре минуты). В остывшее яблочное пюре добавьте половину яичного белка и взбивайте до появления однородной светлой смеси. Затем добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать до получения пышной густой массы. Постепенно вливайте тонкой струйкой слегка остывший, но ещё горячий сироп, не прекращая взбивание. Взбивайте смесь ещё несколько минут. Учтите, что масса увеличится в объёме. Быстро переложите получившуюся массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадите зефиринки на бумагу для выпечки. У вас получится около 60 штук. Помните, что изделия с агаром застывают при температуре уже 40 градусов. Оставьте зефир на сутки в теплом месте, чтобы он стабилизировался и на нём образовалась тонкая сахарная корочка. После этого аккуратно снимите зефир с бумаги, соедините половинки и посыпьте сахарной пудрой.

Вы можете сделать ягодный зефир, добавив к яблочному пюре ещё и ягодное в соотношении 50/50.

Приятного аппетита!