Какими бывают баскетбольные мячи и как выбрать качественный? Гайд от эксперта

Евгений Самофатов эксперт «Спортмастер PRO» «Выбор баскетбольного мяча — важный фактор, который напрямую влияет на результаты игры и на ваш комфорт. А также на долговечность инвентаря. Неверный выбор может привести к неприятным последствиям. Здесь и быстрый износ самого мяча, и ухудшение техники игры. Как же всего этого избежать? Предлагаю подробную инструкцию по выбору с разбором всех нюансов».

О чём расскажем:

Тип поверхности мяча

Мячи для баскетбола изготавливаются из различных материалов. Давайте разберём основные варианты. Какими они бывают и на что влияют?

Натуральная кожа используется в профессиональных матчах. Обеспечивает отличное сцепление и мягкость, но требует долгого «разминания» и ухода.

используется в профессиональных матчах. Обеспечивает отличное сцепление и мягкость, но требует долгого «разминания» и ухода. Синтетическая кожа — популярный материал для полупрофессиональных и любительских игр. Он более прочный, чем натуральная кожа, но менее мягкий.

— популярный материал для полупрофессиональных и любительских игр. Он более прочный, чем натуральная кожа, но менее мягкий. Резина используется в недорогих моделях и мячах для улицы. Это прочный и долговечный материал, но он не обеспечивает такого уровня контроля, как кожа.

Поверхность мяча и материал, из которого он изготовлен, напрямую влияют на его долговечность и контроль во время игры.

Фото: miodrag ignjatovic / istockphoto.com

Существует три основных типа баскетбольных мячей в зависимости от условий использования. Какие же?

Indoor (для зала) — это мяч для игр на паркете. Обычно изготавливается из натуральной кожи (иногда синтетической) или композитных материалов. Это мягкие, но прочные мячи, которые обеспечивают отличный контроль.

Outdoor (для улицы) — мяч для игр на жёстких поверхностях (асфальт, бетон). Он изготовлен из резины или плотной синтетики. Это позволяет лучше противостоять износу.

— мяч для игр на жёстких поверхностях (асфальт, бетон). Он изготовлен из резины или плотной синтетики. Это позволяет лучше противостоять износу. Indoor/Outdoor — универсальный мяч, который подходит для игры как в зале, так и на улице. Такие мячи обычно выполнены из резины с добавлением синтетики, искусственной кожи, полиуретановых композитов и микрофибры.

Indoor-мячи быстро изнашиваются на асфальте, а outdoor-мячи на паркете могут скользить и не обеспечивать должного сцепления. Какой вывод? Очень важно выбирать мяч в зависимости от того, где вы будете играть чаще всего, а для универсальности лучше делать ставку на комбинированные модели.

На что ещё обратить внимание, если вы хотите выбрать действительно хороший баскетбольный мяч? Качественные изделия обладают ровными швами, правильной формой и сбалансированным отскоком. Определить сферичность можно, раскрутив мяч на пальце. Если он вращается ровно, то мы имеем дело с качественной вещью. Также важно обратить внимание на сцепление: хороший мяч не должен слишком скользить в руках.

Размер и вес мяча

Баскетбольные мячи различаются по размерам и весу. Выбор конкретных параметров в данном случае зависит от возраста, пола и уровня подготовки игрока.

Размер 5 — окружность 690–710 мм, вес 470–500 г. Подойдёт для детей 9–11 лет. Это стандартный детский баскетбольный мяч.

— окружность 690–710 мм, вес 470–500 г. Подойдёт для детей 9–11 лет. Это стандартный детский баскетбольный мяч. Размер 6 — окружность 724–737 мм, вес 510–567 г. Используется в женском и юношеском баскетболе (12–14 лет).

— окружность 724–737 мм, вес 510–567 г. Используется в женском и юношеском баскетболе (12–14 лет). Размер 7 имеет окружность 750–780 мм и вес 567–650 г. Стандарт для мужского баскетбола, предназначен для игр спортсменов старше 15 лет.

Есть также специальные мячи для игры в формате 3×3. Что они из себя представляют? Это баскетбольный мяч размера 6, вес которого чуть больше — как у седьмого размера. Что же даёт такое сочетание параметров? Оно позволяет обеспечить стабильность поведения мяча при игре на открытых площадках.

Фото: RealPeopleGroup / istockphoto.com

Что ещё важно учесть?

При выборе баскетбольного мяча обратите внимание на маркировку FIBA Approved, которая говорит о том, что мяч прошёл тестирование и соответствует международным стандартам. Также стоит проверить отскок. Если мяч не отскакивает ровно, значит, он имеет дефекты. Что ещё важно? Качественные швы и ровная поверхность мяча. Это важные показатели хорошего инвентаря.

А ещё обратить внимание стоит не только на расцветку, размер и материалы, но и на использование при производстве мяча дополнительных технологий. Какие тут есть варианты?

Улучшенное сцепление: многие производители применяют рельефные текстуры и противоскользящие покрытия, которые обеспечивают лучший контроль мяча, особенно в условиях высокой влажности или при высокой нагрузке.

Антимикробное покрытие предотвращает рост бактерий и неприятных запахов, что особенно полезно во время игр на улице.

предотвращает рост бактерий и неприятных запахов, что особенно полезно во время игр на улице. «Умные» датчики: современные модели могут быть оснащены встроенными датчиками, которые отслеживают статистику игры, скорость бросков, количество дриблингов и другие метрики.

Перед покупкой мяч лучше проверить, поэтому самым правильным решением будет отправиться в спортивный магазин. Здесь можно будет проверить отскок, форму, сцепление с поверхностью и при необходимости проконсультироваться с продавцом.

Рекомендации по уходу

Чтобы мяч прослужил как можно дольше, необходимо придерживаться ряда простых правил.

Протирайте мяч после каждой игры. Используйте мягкую, влажную ткань, чтобы удалить пыль, пот и другие загрязнения с поверхности мяча. Это предотвратит накопление грязи, которая может повредить материал.

Сушите мяч в хорошо проветриваемом месте. После очистки важно позволить изделию высохнуть естественным образом, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Идеальная температура для сушки мяча составляет 20–25 градусов с влажностью 60–65%. Прямые солнечные лучи могут привести к выцветанию поверхности и ухудшению материалов, а тепло — к деформации.

Фото: LordHenriVoton / istockphoto.com

Храните мяч в накачанном состоянии. Это предотвратит деформацию и расслаивание внешнего материала.

Не используйте мяч для игр, для которых он не предназначен. Например, не бросайте его о землю или не используйте его для игры ногами. Это может привести к быстрому износу и повреждению.

Регулярно проверяйте мяч на наличие повреждений. Осмотрите поверхность на предмет трещин, потёртостей и других дефектов. Если вы заметили какие-либо проблемы, таким мячом лучше не играть.

Правильный выбор баскетбольного мяча — это залог комфортной и качественной игры. Если правильно определиться с размером, весом и материалом, проверить аксессуар перед покупкой и грамотно ухаживать за ним после использования, он идеально подойдёт для ваших целей и прослужит максимально долго. Удачного выбора и результативных тренировок!