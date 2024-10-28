День народного единства — 2024: история праздника и как отдыхаем в ноябре

Праздник относительно молодой – в этом году он отмечает 20-летие. В СССР праздничным днём считалось 7 ноября – День Октябрьской революции. Но впоследствии он был переименован в День примирения и согласия.

О чём расскажем:

История праздника День народного единства

В 1613 году царь Михаил Фёдорович Романов выпустил указ, что 22 октября по старому стилю (а по новому стилю это 4 ноября) теперь государственный праздник – День Казанской иконы Божией Матери. Эта дата появилась неспроста.

В начале XVII века Россия переживала сложные времена. После смерти Ивана Грозного престол перешёл к его сыну Федору I. Царь стал последним представителем династии Рюриковичей, ведь наследников у него не было.

По этой причине на престол стали претендовать многие – появились Лжедмитрии, каждый из которых утверждал, что он младший сын Ивана Грозного. В верхушке власти царили настоящая сумятица и хаос, этот период зафиксировали в истории как Смутное время.

День народного единства Фото: РИА Новости

Один из Лжедмитриев, польский королевич Владислав, начал борьбу за трон, приведя за собой польских захватчиков. Русские земли оказались под реальной угрозой. В это время и возникло народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. За несколько месяцев они собрали большое войско, куда вошли представители всех сословий и народностей Руси – так и родилось народное единство, которое смогло дать отпор самозванцу и его приспешникам.

В 1612 году 22 октября (напоминаем, по новому стилю это 4 ноября) ополчение с иконой Казанской Божией Матери смогло штурмом взять Китай-город и добилось освобождения Москвы от польских интервентов. После победы на престол взошёл Михаил Федорович Романов, избранный Земским собором. Так началась эра правления династии Романовых, продлилась она 300 лет.

Конец Смутного времени

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский смогли объединить и сплотить народности. Ополчение под их предводительством освободило Москву от польских интервентов, прогнав с русских земель. Люди сражались под образом чудотворной иконы Казанской Божией Матери, сначала у Новодевичьего монастыря, а затем вступили в бой за освобождение Кремля. Царь Михаил Романов учредил праздник как День Казанской иконы Божией Матери. Период Смутного времени закончился.

Кстати, в честь победного события в Нижнем Новгороде – на родине Кузьмы Минина – в 2005 году появился памятник Минину и Пожарскому. Такая же скульптура, но в бо́льших размерах, установлена на Красной площади в Москве. Она появилась в 1818 году по приказу императора Александра I.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади Фото: SkyNexx/istockphoto.com

Период СССР

Дату освобождения Москвы отмечали вплоть до прихода к власти большевиков в 1917 году. И до 1991 года 7 ноября отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции. После распада СССР его приравняли ко Дню примирения и согласия.

После распада СССР

До 2005 года день Казанской иконы Божией Матери был православным церковным праздником. Однако в сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России выдвинул предложение объявить 4 ноября праздничным выходным днём и сделать его Днём народного единства. Инициативу поддержали, и в декабре 2004 года было учреждено – 7 ноября остаётся памятной датой как День Октябрьской революции 1917 года, а 4 ноября теперь отмечается День народного единства.

В День народного единства все основные празднования проводятся возле памятника Минину и Пожарскому. Также в регионах России проходят торжественные концерты и мероприятия.

Народные гуляния Фото: РИА Новости

Как отдыхаем в ноябре 2024 года: выходные и праздничные дни в России

Так как День народного единства считается официальным государственным праздником – этот день выходной. В этом году торжество приходится на понедельник, что даёт россиянам дополнительный выходной в ноябре.

Предпраздничная суббота в 2024 году будет рабочей. Однако такой расклад событий подарит россиянам дополнительный выходной день на майских праздниках в 2025-м: выходной день 2 ноября сместили на 30 апреля.

График на конец недели будет выглядеть так:

1 ноября, пятница — рабочий день;

2 ноября, суббота — сокращённый рабочий день;

3 ноября, воскресенье — выходной;

4 ноября, понедельник — выходной.