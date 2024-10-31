Какого человека называют инфантильным и почему его жизни не позавидуешь?

«Ты ведёшь себя по-детски!» — никому не пожелаешь услышать такое в свой адрес. Обвинения в инфантильности звучат крайне обидно. В то же время сегодня у нас есть возможность гораздо дольше оставаться детьми в определённых сферах жизни. Более того, это становится общепринятой нормой.

Анна Платонова гештальт-терапевт, эксперт «Психодемии» «Сейчас уже никого не удивить тем, что серьёзный мужчина на досуге увлекается компьютерными играми. Или, например, мультфильмы стали вовсе даже не уделом детской аудитории. Что же такое инфантильность, как её распознать и что в ней плохого?»



Инфантильность как явление

Год назад ВОЗ озвучила новую границу молодого возраста — 44 года, а ещё 10 лет назад ООН сдвинула границы подросткового возраста до 24 лет — это значит, что многие молодые люди сегодня только начинают вступать во взрослую жизнь в 24-25 лет, а до этого момента находятся на границе двух миров. Взрослого и детского.

Более того, если рассматривать инфантилизм как сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим ранним этапам жизни, люди намного более инфантильны, чем остальные наши сородичи-приматы. У нас нет столь мощной мускулатуры и развитых челюстей, зубы намного меньше. По черепу человек имеет больше сходства с обезьяной-подростком, нежели со взрослой особью. В масштабах жизни мы дольше сохраняем игривость и живость. В таком случае возникает вопрос: а в чём тогда проблема с инфантильностью? Быть может, это норма?

С точки зрения психологии водораздел проходит по линии ответственности. То есть нельзя сказать, что человек инфантилен, опираясь только на его внешний вид, склонность ярко одеваться и прыгать от радости. Тут надо смотреть на то, как он проявляет себя во взаимодействии с другими.

Фото: iiievgeniy/ istockphoto.com

Под инфантильностью в психологии понимается сохранение в мышлении и поведении взрослого человека особенностей, характерных для более ранних этапов развития личности.

«Инфантильность» и «инфантилизм» можно использовать в качестве синонимов. Но второй вариант — это скорее профессиональный термин, относящийся к сфере патологий. Слово же «инфантильность» подходит для нейтрального описания явления.

Когда речь идёт о психологическом инфантилизме, имеется в виду не какой-то диагноз, а скорее особенности личности. Их можно изменить при определённых усилиях, желании и мотивации.

Признаки инфантилизма

Какого человека мы назовём инфантильным? Вот несколько признаков, они могут сочетаться друг с другом.

1. Эгоцентризм

Для ребёнка он естественен, так как он смотрит на мир только со своей точки зрения — ещё не умеет смотреть вокруг глазами кого-то другого. Инфантильный человек не склонен учитывать чужие интересы, он привык опираться только на свои желания. Иными словами, у него недостаточно развита эмпатия. Такая позиция типична для детского и подросткового возраста, но у некоторых людей она сохраняется всю жизнь.

2. Отсутствие самостоятельности

Это проявление напрямую связано с нежеланием брать на себя ответственность за свои поступки и принимать решения. Такой человек будет просить о помощи даже в тех ситуациях, с которыми он мог бы вполне справиться сам. Ещё одним признаком несамостоятельности может быть отсутствие чёткой позиции по тем или иным вопросам. Не ситуативно, а как системное явление. Вообще, попросить помощи — это не инфантильность, а как раз взрослое поведение, которое подразумевает возможность рассчитать свои силы (как проявление ответственного человека) и умение заявить о себе, сформулировать свою потребность.

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3. Боязнь конфликтов

Это тоже одно из проявлений несамостоятельности. Человек может ожидать, например, что за него кто-то вступится. Хотя, по идее, у взрослого индивида есть возможность и право защищаться. А также необходимость заявлять о своих интересах. Получается, что другая сторона конфликта оказывается как бы более «взрослой» и имеющей право, а сам он воспринимает себя как маленького.

Конечно, некоторых конфликтов и правда лучше избегать. Особенно когда силы сторон неравны. Но если это избегание становится систематическим и происходит даже во взаимодействии с друзьями, на это стоит обратить внимание.

Важным симптомом тут становятся жалобы на поведение других людей. Казалось бы, тебе не нравится — пойди и разберись. Но на это у человека не хватает духа. Из-за этого у инфантильного человека эмоциональный ресурс психики перегружен — приходится сливать негатив на кого-то ещё. Зрелая личность испытывает потребность быть на границе контакта, она в состоянии выдерживать это напряжение.

В психологии есть такое понятие, как локус контроля. Он может быть внутренним или внешним. Вопрос тут в том, кто влияет на ситуацию? Если человек склонен обвинять в происходящем других — в том числе и в своём собственном поведении — это говорит о внешнем локусе контроля. Заметьте, под это описание подпадают многие абьюзеры, которые приписывают пострадавшей стороне способность влиять на их настроение и проявления вовне. То есть абьюзивное поведение, стремление к контролю — это вовсе не всегда про взрослость.

4. Некритичное отношение к себе

Этот признак очень близок к внешнему локусу контроля. Смысл его сводится к склонности оправдывать свои действия, видеть себя и свои проявления в более выгодном свете. И не признавать положительных качеств в других. Такой человек может вообще не выдерживать критики, возмущаться при малейшем намёке на то, что его действия выглядят неприглядно в глазах других.

5. Импульсивность

Да-да, и это тоже. Признак зрелой личности — это способность к эмоциональной саморегуляции. Взрослый в состоянии справиться с агрессией и не полезть на другого с кулаками. А вот ребёнок — едва ли. Человек, зависимый от эмоций, своего поведения не выбирает, исход дела уже предрешён. Но тогда мы говорим уже о несвободе. Звучит жутковато.

6. Неспособность к волевому усилию

В том числе — к систематической деятельности. В первую очередь речь идёт об учёбе и работе. В школе человек постепенно приобретает навык обучения и самодисциплины. Он привыкает прилагать систематические усилия, необходимые для поддержания своей жизни. Сюда же относится ведение домашних дел. А также сфера финансов.

Но, как мы уже писали, однозначно говорить о чьей-либо инфантильности (в том числе своей собственной), только опираясь на внешние признаки, невозможно. Потому что речь идёт в первую очередь о внутренних установках и ценностях человека.

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Инфантильность — не порок?

Причины такого поведения кроются в детстве. Зачастую это гиперопека со стороны родителей, когда они не поощряют ребёнка за принятие самостоятельных решений, обесценивают, осуждают или высмеивают их. Либо, напротив, слишком рано возникшая необходимость делать выбор без поддержки взрослых.

Инфантильность встречается и как осознанно выбранная жизненная стратегия. Например, у человека может быть опыт успешных манипуляций окружающими. И тогда он понимает, что способен многого добиться, изображая беспомощность.

Также подобное поведение может произрастать из нарциссических черт, когда человек ни за что не признаёт собственную вину, обвиняя в своих действиях других. В любом случае и склонность к манипуляциям, и нарциссические черты являются следствием взросления в небезопасной среде.

А минусы будут? К сожалению, да. Инфантильному человеку сложно строить карьеру, добиваться успеха, отстаивать свою правоту и признавать свои ошибки. Помимо этого, такие люди в силу стремления избежать ответственности не могут быть безопасными взрослыми. Также они становятся обузой для партнёра. И тогда единственный выход — это бесконечный цикл насилия и манипуляций, чтобы удержать вторую половинку в отношениях. Потому что иначе инфантильный человек не выживет. Или уверен, что не выживет. Такие отношения едва ли можно назвать здоровыми.

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Кроме того, инфантильность сильно снижает удовлетворённость собственной жизнью. Человек лишает себя авторства своей судьбы. Она как бы не до конца ему принадлежит. С ним всё время что-то «случается», «происходит». С ним что-то делают помимо его воли. Выход из этой ситуации возможен только через принятие ответственности: в том, что происходит со мной, есть и моя воля тоже. Но как прийти к такому пониманию?

Как избавиться от инфантильности?

Очень сложно, на мой взгляд, «продать» человеку ответственность как нечто привлекательное, если она его пугает. Потому что её действительно несут. Она подразумевает последствия принятых решений. Во взрослой жизни в понятие «ответственность» заложена вся многогранность нашей реальности. Потому что, действительно, жить без ответственности намного проще. И беззаботнее. Но это только на первый взгляд. Потому что если человек не берёт ответственность за свою жизнь, то, следовательно, её должен взять кто-то другой. А это уже подразумевает чужой контроль. Далеко не каждый согласится на то, чтобы зависеть от кого-то другого.

В ответственности же есть уважение. К себе и к окружающим. Каким бы ни было принятое решение — оптимальным или нет, — тот, кто его принял, взял на себя ответственность, а значит, согласился быть крайним и столкнуться с последствиями. Именно эта решительность и заслуживает уважения.

Мы не всегда знаем, при каких обстоятельствах был сделан тот или иной выбор. Возможно, его стоит оспорить. Но не обесценивать. Потому что из наших маленьких решений складываются более сложные. Отсюда произрастает и уважение к себе самому как к активному субъекту. А привычка перекладывать ответственность на других, увы, чревата тем, что самое важное решение так и не будет принято вовсе.

Какие шаги стоит предпринять, чтобы повзрослеть?

1. Оценить реальную перспективу

Часто люди спохватываются, когда уже поздно. Но избавление от инфантильности действительно может спасти многие отношения. Также ответственность даёт свободу в принятии решений и уважение к себе — ощущения, незнакомые инфантильному человеку, но дарящие внутреннее освобождение, которое стоит попробовать!

2. Начать с малого

Не стоит сразу ставить большие цели. Точнее, стоит, конечно, иметь их в виду, но в моменте реализовывать что-то более конкретное и осуществимое. Так, обучение профессии выглядит как набор небольших, но конкретных шагов, которые можно сделать за обозримую единицу времени: чтение литературы, посещение лекций, написание курсовых работ.

Из них позже складывается целый путь. Профессия становится частью личностной самоидентификации — из неё вырастает дальнейшая жизнь. Но если это пока звучит очень серьёзно, попробовать ответственность на вкус также можно. Например, взяв на себя часть обязанностей по дому.

Фото: jacoblund / istockphoto.com

3. Найти своего героя

Взрослая жизнь вовсе не так скучна, как кажется. Поищите вокруг себя того, на кого вам хотелось бы ориентироваться. Кто, на ваш взгляд, не утратил живости и игривости, несмотря на очевидную взрослость и необходимость нести ответственность за свои действия? Это может быть как реальный человек, так и герой сериала или книги.

4. Найти группу поддержки

Нам важно ориентироваться на других людей, знать, что им приходится проходить через схожие трудности. Оптимальным решением было бы найти психотерапевтическую группу. Но можно обойтись и поддерживающим сообществом друзей. Главное, чтобы эти люди были способны на принятие и эмпатию.

Инфантильность — это адаптивный механизм, способ выжить, но она отгораживает людей от реальности. И правда, реальность — не всегда приятное зрелище, от которого порой хочется сбежать или отвести взгляд. Но только она представляет собой твёрдую опору. Поэтому признание реальности, пусть даже болезненной, в перспективе оказывается лучше, чем бесконечное падение в мир иллюзий. Признание инфантильности — это путь к осознанности и свободе.