Другая реальность: 5 арт-пространств Москвы, где можно спрятаться от непогоды

Их оценят как любители литературы и искусства, так и заядлые поклонники видеоигр.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «В осенний сезон, когда дождь и ветер становятся почти постоянными, хочется найти укромное место, чтобы провести время с пользой и удовольствием. К счастью, Москва предлагает множество культурных площадок, где можно не только спрятаться от непогоды, но и обогатить свои знания, вдохновиться новыми идеями и просто приятно провести день. Собрал список из пяти уникальных выставочных пространств и событий столицы, которые точно помогут скрасить дождливые дни».

Фестиваль научного кино в Московском планетарии

Когда: 8-10 ноября

Есть в Москве несколько локаций, уникальных не только в масштабах страны, но и для всего мира. Одна из них – Московский планетарий. Открытый в 1929 году, в первые годы работы он предлагал москвичам всего три лекционные темы – однако спустя почти век их число увеличилось в десятки, а то и в сотни раз.

К своему 95-летию, отмечаемому в ноябре, этот легендарный «звёздный дом» приготовил особую программу – Фестиваль научного кино. В рамках события пройдут показы научных полнокупольных и широкоформатных фильмов, дискуссии с руководством московского и зарубежных планетариев, а также мастер-классы и презентации книг. Посещение планетария рекомендовано всем, кто утратил способность удивляться. А ещё под звёздами Московского планетария всегда тепло и очень уютно.

Московский планетарий Фото: РИА Новости

Futurione на ВДНХ

В октябре на карте столицы, на ВДНХ, появилось новое цифровое арт-пространство Futurione, где творчество объединилось с технологиями, чтобы подарить гостям уникальный визуальный и чувственный опыт. На входе посетителей встречает стекающий с потолка завораживающий светодиодный водопад, который словно «смывает» суету большого города и погружает в завораживающую футуристичную атмосферу.

Фото: Futurione

За ним сменяют друг друга ещё четыре зала: «Бесконечность» с трёхмерными скульптурами из световых точек; «Сферы», где реальный свет встречается с иллюзией кристаллов и мерцанием, создавая захватывающие траектории; «Древо» с мерцающей травой и величественным деревом огней; «Парящие цветы», где расцветает трёхмерный японский сад. Futurione – это ещё и уникальная локация для создания контента: видео и фото отсюда почти наверняка соберут бесконечное количество реакций.

«Литературный этаж» в доме Нирнзее

Когда: до 1 июля 2025 года

Тем, кому в непогоду мечтается об уютном кресле и хорошей книге, стоит заглянуть на «Литературный этаж» в доме Нирнзее на Тверской. Выставка, уютно устроившаяся под крышей легендарного «тучереза», собрала воедино 100 лет литературной истории Москвы.

В разное время здесь бывали Пастернак и Эренбург, Шолохов и Солженицын, а в перерывах «на кино» работали Тарковский и Рязанов (именно на крыше дома Нирнзее проходит откровенный разговор Калугиной и Новосельцева из «Служебного романа»). Всё это – в уютных и по-настоящему ламповых интерьерах редакции журнала «Вопросы литературы».

«Литературный этаж» Фото: voplit.timepad.ru

Console Gaming Festival в рамках HINODE

Когда: 3-4 ноября

Hinode X Console Gaming Festival – неожиданный, но интересный микс восточной культуры и вселенной консольных видеоигр. С одной стороны – мастер-классы по традиционной японской живописи тушью суми-э, аниме, косплей, фандомный мерч и восточная кухня. С другой – непрерывные сессии в культовых консольных играх и свежих релизах для гостей всех возрастов и с самыми разными интересами.

От Astro Bot и Super Mario Party Jamboree до Elden Ring и Grand Theft Auto V, от гонок и шутеров до RPG и платформеров – гости фестиваля смогут прокачаться более чем в 50 играх в 12 классических жанрах. Hinode X Console Gaming Festival пройдёт в новом для индустрии семейном формате: поможет родителям чуть лучше узнать об увлечениях детей, а детям – показать, что гейминг – это творческий, увлекательный и безопасный опыт.

Фото: Console Gaming Festival

«Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в Новой Третьяковке

Когда: до 4 ноября

Ещё одно пространство, где будет интересно семьям с детьми – «семейная» выставка Васнецовых на Крымском валу, объединившая работы братьев-художников Виктора и Аполлинария, а также – через поколение – Андрея Васнецова. Широкой публике наиболее известен старший брат, Виктор – главный «сказочник» от живописи, создавший знакомые каждому школьнику картины «Три богатыря», «Витязь на распутье», «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером Волке».

Кисти младшего, Аполлинария, принадлежат пейзажи допетровской Москвы на стыке науки и искусства, выполненные скорее в реалистичной манере. Наконец, Андрей, современник совсем другой эпохи, войдет в историю как основоположник «сурового стиля», противопоставленного глянцу официального соцреализма. Каждый из них интересен по-своему. Но ещё интереснее – искать взаимосвязи между поколениями одной безусловно талантливой семьи.

Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» Фото: РИА Новости