Тренер назвал эффективное упражнение для прокачки средних дельт

Разбираемся в тонкостях махов гантелями в стороны вместе с Егором Ходыревым.

Егор Ходырев фитнес-тренер «Махи гантелями в стороны» или «отведение с гантелями в стороны» — это упражнение, нацеленное на проработку среднего пучка дельтовидных мышц, а также способствующее укреплению верхней части спины и трапеции. Оно пользуется большой популярностью при тренировках плечевого пояса, так как эффективно развивает ширину плеч и улучшает общую эстетику верха тела. Основная нагрузка приходится на плечевой сустав, что делает это упражнение изолированным».

Эффективность махов гантелями в стороны заключается не только в их способности наращивать мышечную массу, но и в том, что они улучшают общую функциональность плечевого сустава. Укрепление дельт помогает в выполнении множества повседневных задач, таких как поднятие тяжестей, а также в спортивных дисциплинах, где важны сила и стабильность плеч. Кроме того, это упражнение может служить отличным дополнением к любым силовым тренировкам, помогая сбалансировать нагрузку на верхнюю часть тела.

Важно отметить, что правильная техника выполнения махов гантелями в стороны играет ключевую роль в предотвращении травм и достижении желаемых результатов. Начинающим рекомендуется начинать с небольших весов и сосредоточиться на контроле движений, чтобы избежать чрезмерного напряжения в плечах и спине.

В этой статье мы рассмотрим противопоказания, технику выполнения упражнения, его преимущества и частые ошибки при выполнении.

О чём расскажем

Противопоказания

Упражнение «отведение гантелей в стороны» может быть полезным для развития дельтовидных мышц, но оно также имеет ряд противопоказаний. Вот некоторые из них.

Травмы плечевого сустава. Если у вас есть растяжения связок, вывихи или воспалительные процессы, выполнение данного упражнения может усугубить состояние. Проблемы с позвоночником. Например, обострение состояния при грыжах межпозвоночных дисков и других заболеваниях позвоночника. Обострение хронических заболеваний. Если у вас есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, лучше проконсультироваться с врачом перед началом тренировок. Беременность. Она не является противопоказанием к тренировкам, но женщинам на поздних сроках следует избегать упражнений, которые могут создавать чрезмерную нагрузку. Боль в плечах. Если вы испытываете дискомфорт в плечах при тренировках или в состоянии покоя, это может быть признаком проблемы.

Перед началом любых физических упражнений рекомендуется проконсультироваться с врачом или квалифицированным тренером. Особенно при наличии противопоказаний.

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Махи гантелями в стороны: техника выполнения

Возьмите гантели в руки и встаньте прямо. Ноги поставьте на ширине плеч, слегка прогнув поясницу. Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы зафиксировать спину. Смотрите вперёд.

Удерживайте гантели крепко. Руки должны быть немного согнуты, а локти – направлены в стороны. Если вы ощущаете дискомфорт в плечах, попробуйте направить локти назад, прижав их к туловищу.

На выдохе энергично поднимите руки с гантелями в стороны под углом 80 градусов, не доводя их до параллели с полом. Сделайте паузу.

На вдохе медленно верните руки в исходное положение, не расслабляя спину. В нижней точке также держите руки с гантелями в напряжении.

Поднимайте снаряды за счёт силы рук, избегая раскачивания корпуса и подъёма плеч к ушам.

Рекомендуется выполнять 2-3 подхода по 10-12 повторений с отдыхом в две минуты.

Польза упражнения

Махи гантелей в стороны имеют множество преимуществ. Давайте подробнее рассмотрим каждое из них.

Прокачка среднего пучка дельтовидных мышц. Это упражнение эффективно изолирует и развивает средний пучок. Плечи приобретают атлетический вид, а верхняя часть тела становится шире. Сила рук и укрепление хвата. Во время выполнения махов активно работают не только плечи, но и мышцы рук. Развиваются мощь хвата и общая функциональная сила. Улучшение здоровья плечевых суставов. Регулярное выполнение махов помогает укрепить мышцы, поддерживающие плечевой сустав. Это, в свою очередь, снижает риск травм и улучшает подвижность и стабильность плеча. Доступность упражнения. Махи с гантелями можно выполнять практически в любом месте, где есть свободное пространство и доступ к снарядам. Узкая специализация. Упражнение позволяет сосредоточиться на конкретной группе мышц, что полезно для бодибилдеров или людей, стремящихся изолированно прокачать конкретный сегмент.

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Частые ошибки при выполнении

Избегайте этих распространённых ошибок, чтобы повысить эффективность упражнения и снизить риск травм.

Быстрый темп. Такой подход снижает контроль над движением и сбивает технику. Делайте махи медленно, чтобы максимально вовлечь целевые мышцы.

Такой подход снижает контроль над движением и сбивает технику. Делайте махи медленно, чтобы максимально вовлечь целевые мышцы. Короткая амплитуда движения. Недостаточная амплитуда ограничивает нагрузку на мышцы. Важно поднимать гантели чуть ниже параллели с полом, чтобы обеспечить правильное сокращение дельт.

Недостаточная амплитуда ограничивает нагрузку на мышцы. Важно поднимать гантели чуть ниже параллели с полом, чтобы обеспечить правильное сокращение дельт. Поднятие плеч к ушам. Может привести к излишнему напряжению в трапеции и снизить активацию дельт. Старайтесь держать плечи опущенными во время выполнения упражнения.

Может привести к излишнему напряжению в трапеции и снизить активацию дельт. Старайтесь держать плечи опущенными во время выполнения упражнения. Раскачка туловищем. Использование инерции для выполнения махов снижает эффективность упражнения и может привести к травмам спины. Важно сохранять устойчивое положение корпуса и использовать только мышцы плеч.

Использование инерции для выполнения махов снижает эффективность упражнения и может привести к травмам спины. Важно сохранять устойчивое положение корпуса и использовать только мышцы плеч. Резкие и рывковые движения. Могут вызвать травмы, особенно в плечевом суставе. Двигайтесь плавно и контролируемо.

Могут вызвать травмы, особенно в плечевом суставе. Двигайтесь плавно и контролируемо. Задержка дыхания. Правильное дыхание — важная часть выполнения любого упражнения. Рекомендуется выдыхать при подъёме и вдыхать – при опускании.

Правильное дыхание — важная часть выполнения любого упражнения. Рекомендуется выдыхать при подъёме и вдыхать – при опускании. Отсутствие паузы в верхней точке. Пауза в верхней точке помогает сосредоточиться на сокращении мышц и улучшает контроль над движением, а также позволяет избежать инерции.

Пауза в верхней точке помогает сосредоточиться на сокращении мышц и улучшает контроль над движением, а также позволяет избежать инерции. Быстрое опускание в негативной фазе движения. Снижает эффективность тренировки, так как негативная фаза (то есть опускание снаряда в нижнюю точку) также важна для роста мышц, как и позитивная. Следует контролировать опускание гантелей, чтобы задействовать мышцы на протяжении всего движения.