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Становая тяга сумо: техника выполнения, какие мышцы работают, как делать

Как правильно и безопасно выполнять становую тягу «сумо»? Отвечает тренер
Светлана Ибрагимова Иван Кузьменко
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Как правильно выполнять становую тягу «сумо»?
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Разбираем технику упражнения и сравниваем с классическим вариантом.

Одно из основных упражнений пауэрлифтинга – становая тяга. Выполнять её полезно не только тем, кто собирается на соревнования. Упражнение задействует и пресс, и мышцы рук, и, конечно, ноги. К классическому варианту уже все привыкли, но как правильно делать вариацию «сумо» и в чём её отличия? Разберёмся вместе с экспертом.

О чём расскажем:

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Полезное упражнение для бёдер и ягодиц. Как правильно делать приседания сумо?

Польза упражнения

<a href="https://www.championat.com/authors/8424/1.html"> Иван Кузьменко </a>
Иван Кузьменко
фитнес-тренер, врач-рефлексотерапевт

«Становая тяга – это не просто упражнение, это символ силы и выносливости».

Пропорциональное и гармоничное развитие тела возможно только при комплексном воздействии на все группы мышц. Для этого необходимо тщательно продумывать план тренировок. Отличным решением станет включение в него становой тяги «сумо».

Такое упражнение включает в работу широчайшие и трапециевидные мышцы спины, мышцы – разгибатели позвоночника, мышцы поясницы, квадрицепс и бицепс бедра, ягодичные и икроножные. В меньшей степени задействуется пресс.

Фото: istockphoto.com/South_agency

Противопоказания

Упражнение не просто сложное, оно задействует дополнительный вес, поэтому к списку ограничений стоит подойти внимательно. Откажитесь от выполнения, если у вас есть заболевания позвоночника, например, сколиоз или остеохондроз, заболевания сердечно-сосудистой системы, аритмия или гипертония.

Также избегать занятий стоит в период простуды, воспаления хронических заболеваний. Запрещается выполнять упражнение и беременным. В послеродовой и постоперационный период также лучше не перегружать организм.

Если список ограничений вас не касается, но при выполнении почувствуете резкую боль или дискомфорт, немедленно прекратите тренировку.

Фото: istockphoto.com/Hirurg

Как выполнять?

Подробнее понять разницу между классическим вариантом и «сумо» поможет только сравнение техники выполнения. Прежде чем пробовать сделать упражнение, обязательно выполните разминку.

Классическая становая тяга

Техника выполнения

  • Встаньте перед штангой, ноги расположите на ширине плеч, стопы плотно прижаты к полу. Носки лишь немного развёрнуты наружу.
  • Штанга находится перед вами, возьмите её прямым закрытым хватом сверху, чуть шире плеч. Встаньте ровно: спина прямая, плечи расправлены, взгляд направлен вперёд.
  • На вдохе опуститесь вниз, наклоните корпус вперёд за счёт отведения таза назад. Ноги при этом немного сгибаются в коленях. Спину держите прямой, сохраняя естественный прогиб в пояснице.
  • Наклоняйте корпус, пока не почувствуете, что штанга касается нижней части голени.
  • На выдохе поднимайте штангу, выпрямляя ноги и корпус одновременно. В верхней точке спина прямая, живот втянут, взгляд направлен вперёд.

Фото: Иван Кузьменко

Становая тяга в стиле «сумо»

Техника выполнения

  • Встаньте так, чтобы стопы располагались шире плеч примерно на 15-25 см, штанга находится перед вами, стопы плотно прижаты к полу, носки немного разведены в стороны.
  • Спина прямая, плечи расправлены, лопатки сведены, взгляд направлен вперёд и вверх примерно на 45 градусов.
  • Захватите штангу, используя разнохват. Встаньте ровно, спина прямая, сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
  • На вдохе опускайтесь вниз, сгибая ноги в коленях и наклоняя корпус, пока не почувствуете, что штанга практически касается пола. Опускайте штангу не за счёт округления спины, а за счёт отведение таза назад. Ваша задача – сохранить прямую спину на протяжении всего упражнения.
  • На выдохе поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус одновременно, используя мышцы спины, ног и ягодиц.

Фото: Иван Кузьменко

Основные ошибки

Процесс выстраивания правильной техники невероятно трудоёмкий и требует много терпения, времени и внимания к деталям.

  • Округление спины: одна из самых распространённых ошибок. Округление спины может привести к травмам поясничного отдела позвоночника. Расправьте плечи и напрягите мышцы, которые помогут сохранить позвоночник прямым.
  • Неправильный захват: неправильный захват может привести к потере контроля над штангой и к травмам. Поэтому убедитесь, что гриф плотно лежит в руках и не скользит.
  • Недостаточное разгибание ног: недостаточное разгибание ног может привести к напряжению в пояснице и, как следствие, к травмам. Поэтому доделывайте упражнение до конца, чётко соблюдая все положения.
  • Отсутствие контроля над движением: отсутствие контроля над движением может привести к неправильному выполнению упражнения и к травмам. Подключайте к выполнению мышцы-стабилизаторы, следите, чтобы корпус и штанга не шатались из стороны в сторону.
  • Неправильное дыхание: неправильное дыхание может привести к перенапряжению в мышцах и к ухудшению самочувствия. Опускайтесь на вдохе, а затем мощным движением выдыхайте и поднимайтесь вверх.
Ошибки в выполнении

Ошибки в выполнении

Фото: Иван Кузьменко

Рекомендации по выполнению

Помимо самой техники, есть ещё несколько советов, которые сделают выполнение эффективнее, приятнее и безопаснее.

  • Уделите внимание разминке: перед выполнением становой тяги важно тщательно разогреть мышцы спины, ног и ягодиц. Это поможет избежать травм.
  • Проконсультируйтесь с тренером: перед тем как включить становую тягу «сумо» в тренировочный план,, проконсультируйтесь со специалистом и убедитесь, что вы правильно выполняете упражнение.
  • Используйте правильный инвентарь: убедитесь, что вы выбрали корректный вес штанги и дисков, который будет комфортным и безопасным для вас.
  • Начинайте с лёгкого веса: не пытайтесь поднимать слишком тяжёлый вес сразу. Постепенно увеличивайте нагрузку.
  • Начните с подводящих упражнений:  например, с глубокого седа в технике выполнения становой тяги. В подводящих упражнениях также начинайте с небольших отягощений и постепенно увеличивайте вес по мере того, как ваше тело будет становиться сильнее.
  • Сосредоточьтесь на технике: важно выполнять упражнения технически правильно. Спина должна быть прямой, а движения – плавными, без рывков и всегда контролируемыми.
  • Слушайте своё тело: если вы чувствуете боль, прекратите выполнять упражнение. Никогда не пытайтесь продолжать тренировку, если испытываете дискомфорт.
  • Включите становую тягу в свою тренировочную программу: выполняйте её один-два раза в неделю, чтобы увидеть результаты.
  • Будьте терпеливы: становая тяга – сложное упражнение, которое требует времени и практики. Не ожидайте быстрых результатов. Просто продолжайте усердно тренироваться, и вы в конце концов достигнете своих целей.

Фото: Иван Кузьменко

Становая тяга «сумо» – упражнение, которое поможет вам стать сильнее и увереннее в себе. Не бойтесь включать её в свой тренировочный режим. Просто помните о правильной технике и безопасности, тогда вы точно победите на пути к достижению фитнес-целей.

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