Куда поехать на Новый год — 2025: 15 лучших направлений в России и за границей

Эксперты рассказали, куда поехать на Новый год и где провести время весело для души и не так грустно для кошелька. Праздничный отдых может сильно сказаться на семейном бюджете, поэтому стоит заранее спланировать поездку.

Важно! В статье указаны приблизительные цены на туры и перелёты. В зависимости от периода покупки они могут меняться.

О чём расскажем:

Новый год в России

Карелия

Стоимость новогоднего тура в Карелию: от 30 000 рублей.

Роман Цветков генеральный директор туроператора «СканТур» «Традиционно Карелия входит в топ направлений для путешествий по России на Новый год. Инфраструктура в республике в последние годы догоняет спрос: здесь можно жить в отеле бизнес-класса в лесу или на берегу Онежского озера, рестораны предлагают достойные по уровню банкеты. Развивается гастрономический, событийный и культурный туризм».

Путешественники одновременно могут получить эстетическое удовольствие от природы, достопримечательностей и впечатления от активностей с этническим и новогодним колоритом. Когда все национальные блюда и напитки продегустированы, можно полететь на троллее вдоль Мраморного каньона, побывать в традиционных мастерских или на концерте этнических инструментов. И, конечно, в Карелию едут за настоящей заснеженной и солнечной зимой, какую не увидишь в Москве и Петербурге. Можно долететь из столицы за час, а из Петербурга доехать всего за пять часов.

Сказочная Карелия погрузит вас в настоящую волшебную сказку. Зимой включается подсветка горного парка «Рускеала», и его мраморные скалы мерцают, создавая праздничное настроение. Здесь расположился известный горнолыжный курорт «Ялгора», что порадует любителей активного отдыха.

Детям в республике тоже понравится, ведь тут резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко. Следует заранее позаботиться и купить билеты для посещения. Специально для маленьких гостей есть программа с катаниями на собачьих упряжках и чаепитием с пирогами. И да — карельский волшебник тоже принимает письма с желаниями!

Есть большая вероятность увидеть северное сияние. Главное — не забыть вовремя его запечатлеть. Природный феномен настолько непредсказуем, что иногда приходится ждать поздней ночи.

Вариантов для размещения в Карелии несколько. Можно забронировать гостиничный номер или снять на новогодние каникулы небольшой дом или коттедж, если вы планируете поездку большой компанией.

Северное сияние Фото: NadezhdaShour/istockphoto.com

Сочи

Стоимость перелёта туда и обратно: от 25 000 рублей.

Стоимость проживания: от 6000 рублей за сутки.

Сочи является самым популярным выбором места встречи Нового года. И с каждым годом спрос только растёт. Это обусловлено тем, что здесь и зимой держится довольно тёплая погода. А также много желающих покататься на склонах Розы Хутор. Семейную поездку украсит поход в Сочи Парк. В парке устанавливаются праздничные декорации, гирлянды, проводятся различные активности, программы, концерты и дискотеки.

В Сочи расположилась южная резиденция Деда Мороза, так что можно лично встретиться с главным волшебником страны. Добавьте в план досуга посещение аквапарков: бассейн с подогревом, термальные воды, горки, сауна. И завершите вечер праздничным ужином.

Фото: Arand/istockphoto.com

Алтай

Стоимость новогоднего тура на Алтай: от 75 000 рублей.

Зимние каникулы на Алтае прежде всего придутся по душе поклонникам активного времяпрепровождения и пеших прогулок. Катания на собачьих упряжках, снегоходах, спуски на лыжах и сноубордах со склонов горнолыжных курортов — вариантов много.

А можно просто насладиться невероятными красотами Алтайского края. Бо́льшая часть баз отдыха с комфортабельными домиками расположена на живописных побережьях Телецкого озера, реки Катунь. Также большим спросом пользуются снегоходные сафари, экскурсии к заснеженным склонам гор, конные прогулки.

Алтай Фото: Olga_Gavrilova/istockphoto.com

Крым

Стоимость ж/д билета туда и обратно: от 15 000 рублей.

Стоимость проживания: от 4000 рублей за сутки.

Самый простой вариант добраться до Крыма — купить ж/д билет на поезд «Таврия», который курсирует по маршруту Москва — Симферополь ежедневно и круглогодично. Однако билеты нужно смотреть заранее, они быстро расходятся. Особенно накануне новогодних каникул. Также можно добраться поездом с пересадкой в Краснодаре или Анапе (заодно сможете насладиться красотами этих городов), а далее – на автобусе на крымские курорты.

Можно отправиться и в автопутешествие. Расстояние от Москвы – около 1800 км, и это более 20 часов в пути. Не каждый решится на такую длительную поездку в зимних условиях.

Здесь, как и в Сочи, зимой держится тёплая погода. Поэтому можно без сомнений отправляться на прогулку к побережью Чёрного моря. Основной праздничной площадкой в новогоднюю ночь становится набережная Ялты, где проводятся все праздничные гуляния. В новогодние даты спрос на это направление особенно высок, поэтому следует заранее озадачиться бронированием туров, билетов и гостиничных номеров.

Зимняя Ялта Фото: Anna Pismenskova/istockphoto.com

Санкт-Петербург

Стоимость ж/д билета туда и обратно: от 12 000 рублей.

Стоимость проживания: от 6000 рублей за сутки.

Северная столица не отстаёт от Москвы и тоже масштабно готовится к празднованию Нового года. Город украшают новогодняя иллюминация, гирлянды, ледовые городки, начинают работу ярмарки и катки. Несмотря на то что зима в Санкт-Петербурге достаточно морозная и ветреная, не откажите себе в удовольствие прогуляться по Невскому проспекту, Сенной площади и улицам возле Петропавловской крепости. На Дворцовой площади города традиционно устанавливают главную ёлку.

Санкт-Петербург Фото: yulenochekk/istockphoto.com

Калининград

Стоимость перелёта туда и обратно: от 45 000 рублей.

Стоимость проживания: от 6000 рублей за сутки.

Один из лучших вариантов встретить Новый год бюджетно, но весело. Калининград ещё называют «маленькой Европой», так как здесь сочетаются и немецкая, и русская культуры. Многоэтажки соседствуют с готическими памятниками, что создаёт особые колорит и ощущение. Главную ёлку устанавливают на площади Победы, на этой же площадке собираются жители и гости города, чтобы вместе встретить Новый год. В знаменитом Кафедральном соборе проходят концерты органной музыки, а в копии тевтонского замка Нессельбек – рыцарские турниры. По всему городу и области начинает работу множество ярмарок.

Калининград Фото: castenoid/istockphoto.com

Великий Устюг

Стоимость новогоднего тура в Великий Устюг: от 35 000 рублей.

Мечта каждого ребёнка – увидеть настоящего Деда Мороза. Его главная загородная резиденция находится в деревне Лопатниково, что в 12 км от Великого Устюга. Зачастую поездка в вотчину сказочника входит в туристический пакет. Гостей ждёт встреча с Дедом Морозом, катания на чудо-печке, снегоходах, оленях, также можно посмотреть, как живёт сказочник, поучаствовать в мастер-классах, посетить зимний сад и зоопарк.

Кстати, с 18 ноября начинают курсировать туристические поезда выходного дня. Они следуют из Москвы (маршрут Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва) и Санкт-Петербурга (маршрут Санкт-Петербург – Великий Устюг – Вологда – Санкт-Петербург). В период зимних каникул будет запущен скорый поезд «Мороз-экспресс», он доставляет туристов из Москвы в вотчину Деда Мороза за 18 часов.

Резиденция Деда Мороза Фото: eugenesergeev/istockphoto.com

Кострома

Стоимость ж/д билета туда и обратно: от 7000 рублей.

Стоимость проживания: от 5000 рублей за сутки.

Если Дед Мороз живёт в Верхнем Устюге, то резиденция Снегурочки расположилась в Костроме. Такой выбор местожительства внучки главного волшебника неслучаен. Именно здесь, в селе Щелыково, драматург Александр Островский написал свою знаменитую пьесу «Снегурочка».

Вотчина Снегурочки в виде резного бревенчатого терема находится на берегу Волги. Согласно новогодней программе, можно попасть на экскурсию, встретиться с самой Снегурочкой, принять участие в квестах и мастер-классах и даже стать гостем настоящего рождественского бала.

Терем Снегурочки Фото: Sgrey/istockphoto.com

Курорты Кавказа

Стоимость перелёта туда и обратно: от 50 000 рублей.

Стоимость проживания: от 3500 рублей за сутки.

В этом случае вы можете не только отдохнуть, но и поправить своё здоровье в известных здравницах Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска. Множество санаториев и турбаз расположено вблизи источников с минеральными водами, есть горячие термальные бассейны.

На всех городских площадках идут гуляния. Тем, кто хочет сбежать от праздничной суеты, подойдут экскурсии к голубому озеру Церик-Кел, к замёрзшим Чегемским водопадам. Посетите необычные места, небольшие деревушки и сёла.

Конечно, одним из привлекательных мест на Кавказе являются горнолыжные курорты – на Домбае и Эльбрусе, а также в Архызе.

Домбай Фото: photovova/istockphoto.com

Новый год за границей

Если же вы хотите хотя бы на период новогодних каникул спрятаться от зимы и морозов и понежиться на тёплом песке у кромки моря, то выбором зарубежного направления лучше всего озадачиться прямо сейчас. Ведь желающих встретить Новый год по-экзотически немало.

Таиланд

Примерная стоимость тура: на двоих с вылетом в период новогодних праздников с вылетом из Москвы на 7 ночей в отель 3* с завтраками составляет от 188 000 рублей, в 5* на всё включено – от 349 300 рублей.

Любовь Воронина управляющий директор туроператора Let`s Fly «Рассматривая зарубежные направления для путешествия в период новогодних каникул, стоит обратить внимание на Таиланд. Страна в аспекте туризма становится уже круглогодичной, однако наиболее благоприятный сезон длится с ноября по март».

При планировании поездки важно учитывать особенности различных регионов. Например, Паттайя известна своей активной развлекательной жизнью. Здесь множество клубов и баров, что делает регион отличным местом для компаний друзей и любителей активного отдыха.

Будьте готовы к тому, что тайцы отмечают Новый год трижды. И традиция праздновать привычный нам европейский появилась у них относительно недавно, с 1940 года. В стране есть также Новый год согласно буддийским традициям (с 13 по 15 апреля) и Китайский Новый год (29 января). В Бангкоке новогодняя площадка разворачивается на улице Коасан-роад, где устраивают салюты и фейерверки.

Бангкок Фото: fototrav/istockphoto.com

Турция

Примерная стоимость тура: на двоих на 7 ночей из Москвы и проживанием в отеле 5* – от 130 400 рублей.

Турция популярна зимой среди любителей горнолыжного спорта и экскурсионных программ по Стамбулу. С декабря по март горнолыжные курорты Турции становятся настоящим магнитом для любителей зимнего отдыха и новогоднего веселья.

В Стамбуле устраивают рождественские ярмарки и распродажи, можно приобрести массу полезных и приятных сердцу вещей по довольно сносным ценам. Популярны и горнолыжные курорты – например, Улудаг в 200 км от Стамбула.

Стамбул Фото: petekarici/istockphoto.com

Египет

Примерная стоимость тура: на двоих с вылетом из Москвы на 7 ночей в отель 5* на всё включено – от 153 600 рублей.

Египет традиционно входит в топ-5 направлений для празднования новогодних праздников. На текущий момент самые популярные курорты – это Шарм-эль-Шейх и Хургада. В период новогодних праздников Египет привлекает туристов возможностью погреться на солнце. Многие приезжают и для того, чтобы насладиться посещением и изучением исторических достопримечательностей. Кстати, этой осенью произошло долгожданное событие – открытие Большого Египетского музея в Гизе.

Несмотря на то что египтяне не празднуют Новый год и равнодушно относятся к каникулам, туристические курорты всё равно подстраивают программу для гостей. Так что без праздника не останетесь.

Египет Фото: Anton Aleksenko/istockphoto.com

Китай

Примерная стоимость тура: на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 3* с завтраками начинается от 247 000 рублей.

Идеальным выбором может стать остров Хайнань, который стремительно набирает популярность благодаря своим великолепным белоснежным пляжам и кристально чистым водам Южно-Китайского моря. Хайнань привлекает туристов удивительной природой, комфортабельными курортами и разнообразными историческими памятниками. Можно рассмотреть и Санью — тропический приморский курорт, расположенный на самом юге острова Хайнань. Климат этого китайского курорта идентичен гавайскому, но повсюду царит дух Китая.

Остров Хайнань Фото: Tatiana Dy/istockphoto.com

Куба

Примерная стоимость тура: на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 3* с завтраками – от 322 000 рублей.

Каникулы на Кубе добавят особой экзотики праздничным дням, а также подарят возможность любоваться океаном. На Кубе после встречи Нового года сразу же следует государственный праздник 1 января – День победы революции. В этот день идут парады, праздничные шествия.

Кстати, у кубинцев есть аж три деда Мороза – Гаспар, Мельхиор и Бальтасар! Но будьте готовы к длительному перелёту, прямой рейс из Москвы составит около 14 часов.

Куба Фото: Gregi69/istockphoto.com

ОАЭ

Примерная стоимость тура: на двоих с вылетом из Москвы на 7 ночей в отель 5* на всё включено – от 239 300 рублей.

ОАЭ зимой радует комфортной температурой воздуха, жара спадает (в среднем +24°С днём), что подходит для отдыха с детьми. В Объединённых Арабских Эмиратах можно найти развлечения на любой вкус и соответствующие любым интересам, целям и пожеланиям.

Приятные впечатления также создаются благодаря высокому уровню сервиса и безопасности на территории страны. Самое роскошное празднование Нового года разворачивается в Дубае. Всё внимание приковано к зданию Бурдж-Халифа – здесь туристы увидят феерическое шоу, которое удивляет каждый год.

Дубай Фото: Patryk_Kosmider/istockphoto.com