«Кулак ярости», «Путь дракона» и ещё 4 культовых фильма с Брюсом Ли

Ли Чжэньфань (таково настоящее имя легендарного Брюса) дебютировал в кино будучи… младенцем. Его отец – Ли Хайцюань, актёр-комик кантонской китайской оперы, задействовал маленького сына в небольшом эпизоде.

Впоследствии Брюс снимался в фильмах со своим отцом под псевдонимом Ли Сяо Лун, что с китайского переводится как «маленький дракон Ли», так как будущая звезда родился в час Дракона по китайскому календарю. К своему 18-летию в арсенале Брюса было уже два десятка ролей, правда, малозначительных.

О чём расскажем:

Биография Брюса Ли и интересные факты

Появился на свет Брюс Ли не в Гонконге, а в американском Сан-Франциско, где его родители находились с гастролями. Этот факт позволил ему в будущем получить гражданство США.

В школе Брюс учился из рук вон плохо, учителя жаловались на его поведение. Тогда родители решили привить строптивому юноше любовь к спорту. Они перевели его в колледж, где Ли начал обучаться боксу. Затем Брюс предпринял попытки попасть в ученики к легендарному Ип Ману.

Но мастер боевых искусств сначала отказался обучать Ли. Брюс не был чистокровным китайцем, его мать Грейс Хо хоть и родилась в Шанхае, но была наполовину немкой. А по негласным законам обучение у Ип Мана могли проходить только азиаты. Однако Брюсу всё же удалось уговорить Ип Мана на частные уроки. Параллельно с боевыми искусствами Ли проявил себя как неплохой боксёр и выиграл школьный турнир. А также показал себя как отличный танцор – он взял первенство на чемпионате Гонконга по ча-ча-ча.

В Штаты Брюс попал по случайности. И нельзя сказать, что счастливой. Он сильно избил сына одного из участников местной мафии и от греха подальше был сослан родителями в Америку. На новом месте Ли быстро освоился. Открыл школу единоборств, где преподавал свой собственный стиль кунг-фу – джит-кун-до. Но Голливуд так и оставался недосягаемым. Разочарованный Брюс вернулся на родину.

В это время в Гонконге начала свою работу новая кинокомпания Golden Harvest. Брюс лично встретился с продюсером Рэймондом Чоу и уговорил его дать ему главную роль в фильме «Большой босс». В тот момент и началась карьера легендарного Брюса Ли.

Кадр из фильма «Выход дракона» Фото: «Кинопоиск»

Брюс совершил настоящий переворот в кино, с его подачи фильмы о боевых искусствах получили популярность. Ли выступал постановщиком боевых сцен, лично тренировал актёров-партнёров, скрупулезно прописывал сценарий и хореографию. О силе и выносливости Брюса ходили легенды. Например, он подтягивался, удерживаясь за перекладину на мизинце, мог отжиматься от пола на двух пальцах.

И, конечно, коронный короткий удар кулаком (его называют «однодюймовый удар») – удар с минимального расстояния, но такой силы, что сбивал соперника с ног. Его так никто и не смог повторить.

У Брюса было много планов, он продолжал сотрудничество с Рэймондом Чоу и планировал съёмки новых фильмов. Однако в мае 1973-го Ли внезапно потерял сознание. У актёра случился эпилептический припадок, в больнице ему диагностировали отёк мозга. Врачи своевременно оказали Брюсу помощь и вскоре выписали его из больницы.

20 июля 1973 года Брюс снова потерял сознание, его обнаружил Чоу. Медики боролись за жизнь актёра, но Брюс Ли умер в карете скорой помощи. Ли было 32 года. Вокруг смерти легендарного актёра ходила масса слухов. Винили и китайскую мафию, которая якобы имела зуб на Ли. Однако судмедэксперт постановил, что смерть произошла в результате приёма таблеток от головной боли, которая и вызвала отёк.

В 1993 году Брюс Ли посмертно получил звезду на аллее славы в Голливуде, а год спустя вышел документальный фильм «Жизнь Брюса Ли».

Мы собрали подборку фильмов с Брюсом Ли, которые и по сей день считаются культовыми.

6 культовых фильмов с Брюсом Ли

«Зелёный шершень», США, 1966-1967 годы

Жанр: сериал

Режиссёры: Аллен Райснер, Уильям Бодайн, Сеймур Робби

Главные актёры: Брюс Ли, Ван Уильямс, Венде Вагнер

Возрастные ограничения: 16+

Этот сериал прошёл незаметно как для карьеры Брюса, так и для зрительской аудитории. Ли сыграл роль Като, напарника Брита Рида – наследника огромной медиаимперии, который мстит за смерть своего отца. Всю хореографию боевых сцен ставил Ли, он же обучал исполнителя главной роли Вана Уильямса азам восточных единоборств. К сожалению, желаемой славы Брюс не достиг и вернулся в родной Гонконг.

В 2011 году вышел ремейк сериала – одноимённый полнометражный фильм с Сетом Рогеном и Джеем Чоу.

Кадр из сериала «Зелёный шершень» Фото: «Кинопоиск»

«Большой босс», Гонконг, 1971 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ло Вэй, У Цзясян

Главные актёры: Брюс Ли, Мария Йи, Джеймс Тьен

Возрастные ограничения: 18+

Для Брюса Ли это был настоящий серьёзный дебют, он сильно волновался. Но новичок смог проявить настойчивость ещё на первых этапах съёмок. Ему не нравилась агрессивная манера общения режиссёра У Цзясяна, который срывался на актёрах. По настоянию Брюса режиссёра сменили. Также Ли сразу заявил, что лично будет ставить всю хореографию боевых сцен.

По сюжету его герой Чжэн Чаоань с братьями устраивается на фабрику по производству льда. Но лёд лишь прикрытие для местной мафии, которая перевозит в нём свой товар. Когда тайна становится известна братьям Чжэна, их убивают как свидетелей, а сестру героя похищают. Чжэн в одиночку мстит преступникам.

Никто не ожидал от фильма большого успеха. За свою роль Брюс получил $ 7500, бюджет картины был более чем скромен. На премьере зрители несколько минут аплодировали стоя.

Кадр из фильма «Большой босс» Фото: «Кинопоиск»

«Кулак ярости», Гонконг, 1972 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ло Вэй

Главные актёры: Брюс Ли, Нора Мяо, Мария Йи

Возрастные ограничения: 18+

Мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь возвращается в свою школу боевых искусств на похороны скоропостижно скончавшегося учителя Хо Юаньцзя. Официальная причина смерти Юаньцзя – пневмония, но Чэнь решает провести собственное расследование. Он выясняет, что учителя отравили по приказу японцев. Чэнь бросает вызов наёмным убийцам. За постановку трюков для «Кулака ярости» Брюс Ли был удостоен премии «Золотая лошадь».

Герой Чэнь Чжэнь стал так популярен среди зрителей, что вышло несколько сиквелов. Однако уже без Брюса Ли. В «Новом кулаке ярости» 1976 года (режиссёром также выступил Ло Вэй) снялся Джеки Чан. А в двух последующих фильмах играл Брюс Лай – тайваньский актёр, ставший так называемым клоном Брюса Ли.

После смерти актёра многие режиссёры нещадно использовали его феномен, появилось даже такое понятие, как Bruceploitation. Для съёмок искали максимально похожих на Ли актеров, заставляли копировать мимику, движения. Особо предприимчивые кинодеятели и вовсе заявляли, что в их картине снимается настоящий Брюс Ли!

В 1994 году вышел ремейк под названием «Кулак легенды» с Джетом Ли в главной роли, а в 2010-м «Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня» с Донни Йеном.

Кадр из фильма «Кулак ярости» Фото: «Кинопоиск»

«Путь дракона», Гонконг, 1972 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Брюс Ли

Главные актёры: Брюс Ли, Нора Мяо, Чак Норрис

Возрастные ограничения: 18+

Брюс Ли стал режиссёром, сценаристом, продюсером этого культового фильма. Режиссёрского опыта у Ли не было, все знания о создании фильмов он черпал из книг – перед съёмками он изучил почти 20 томов!

Мастер кунг-фу Тан приезжает в Рим, чтобы помочь друзьям – владельцам китайского ресторана, которые страдают от нападок местной мафии. Естественно, Тан всех побеждает, а главарь мафии зовёт на помощь трёх суперпрофессионалов по боевым искусствам из разных точек мира. Одним из них становится американец Кольт, которого сыграл Чак Норрис.

Финальная битва Тана и Кольта в руинах римского Колизея считается одной из самых зрелищных. Для того чтобы Норрис выглядел ещё колоритнее и сильнее в кадре, Брюс попросил коллегу набрать вес. Кстати, римские власти не разрешили проводить съёмки на территории Колизея, поэтому снимали быстро и тайком.

Кадр из фильма «Путь дракона» Фото: «Кинопоиск»

«Выход Дракона», Гонконг, США, 1973 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Роберт Клауз

Главные актёры: Брюс Ли, Ши Кень, Джон Сэксон, Боло Йен

Возрастные ограничения: 18+

Для Брюса Ли эта картина стала реализацией его мечты – наконец-таки сняться в первом голливудском фильме про восточные единоборства. Его герой – ученик монастыря Шаолинь — попадает на остров, где проводится жестокий боевой турнир среди мастеров. Ли намерен победить и сдать полиции наркобарона Хана, устроителя этого турнира.

К сожалению, кинолента стала последним законченным фильмом Брюса. Он умер за шесть дней до премьеры. Сами съёмки дались Ли тяжёло, он получил несколько достаточно серьёзных травм. Пострадал и будущая звезда Джеки Чан, на тот момент он выступал в картине как каскадёр. Ли пробил защиту Чана и разбил ему лицо. Брюс лично извинился перед Джеки, даже пообещал, что тот станет постоянным актёром и каскадёром в последующих его фильмах. Но, увы, обещанию не было суждено сбыться…

Кадр из фильма «Выход Дракона» Фото: «Кинопоиск»

«Игра смерти», Гонконг, США, 1978 год

Жанр: боевик

Режиссёры: Роберт Клауз, Брюс Ли

Главные актёры: Брюс Ли, Гиг Янг, Дин Джэггер

Возрастные ограничения: 18+

Работу над этим фильмом Брюс Ли начал во время съёмок «Выхода Дракона», однако решил остановиться на одном проекте. Актёр рассчитывал вернуться к «Игре смерти», но не успел. Ли снялся лишь в нескольких блоках, хронометраж составил всего 30 минут – они и вошли в фильм. В некоторых сценах приходилось снимать дублёров и каскадёров.

Режиссёру пришлось работать по другому сценарию, отличавшемуся от задумки Брюса. Его персонаж Билли Ло бросает вызов преступному синдикату доктору Лэнду. Но прежде чем добраться до верхушки банды, Билли предстоит выиграть битвы с его соратниками.

Многие сцены и элементы из картины стали культовыми. Например, жёлто-чёрный костюм, который носит Брюс. Точно в таком же одеянии орудовала Невеста Умы Турман из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла». А бой с громилой Хакимом, которого сыграл баскетболист Карим Абдул-Джаббар, вошёл в историю как один из самых колоритных и красочных. Рост Карима составляет 218 см, а Брюс был не выше 170! Для завершения фильма баскетболисту снова предложили роль, но он отказался.

В финале Билли погибает, и в сцене его похорон использовались реальные кадры с похорон самого Брюса Ли.

Кадр из фильма «Игра смерти» Фото: «Кинопоиск»