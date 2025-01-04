Крис Хемсворт и Эльза Патаки: история любви самой спортивной пары Голливуда

Она заставила его заниматься йогой, а он научил её боксировать.

Пара вместе уже 14 лет и воспитывает 12-летнюю дочь Индию Роуз и двух 10-летних близнецов Тристана и Сашу.

О чём расскажем

Первая встреча

Патаки и Хемсворт своим знакомством обязаны случаю. Агент Криса решил, что начинающему актёру необходимо заявить о себе и обзавестись полезными связями в шоу-бизнесе, по случаю чего Хемсворт попал на голливудскую вечеринку. В числе приглашённых как раз и оказалась Эльза Патаки – тоже ещё не самая известная актриса. Она в основном снималась в родной Испании, поэтому двум новичкам в Голливуде было о чём поговорить. Позже Крис признался, что мгновенно влюбился в девушку. Эльза же очаровалась ещё раньше. Она влюбилась в голос будущего мужа, услышав его по телефону.

На первое свидание Эльза приехала на мотоцикле. Никаких романтических платьев, каблуков, минимум макияжа. Крис был одновременно и в шоке, и в восторге. Ведь он сам заядлый фанат мотоциклетного спорта, и сейчас его коллекция исчисляется десятком «железных коней». «О, а она крутая девчонка, подумал тогда я», – вспоминал Крис.

Крис и Эльза Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Сначала Эльза сомневалась по поводу серьёзных намерений Хемсворта. Всё-таки она старше его на семь лет и думала, что австралийский красавчик довольно ветренен и легкомыслен. «Мне было 34 года, а Крису – 27. И я представляла, что он не захочет заводить семью в ближайшее время. Поэтому изначально не думала, что у нас что-то получится. Но оказалось, что наши мысли сходятся. Со временем мы развивались вместе и учились друг у друга. Я так горжусь тем, чего он достиг, и тем, как мы выросли вместе. Удача не имеет к этому никакого отношения. Просто мы много работали», – позже рассказывала актриса изданию Hello.

Спонтанная свадьба

Роман закрутился стремительно. Даже слишком. В 2010-м, спустя три месяца после знакомства пара вместе со своими родителями отправилась в отпуск на Бали. Тут Крису и Эльзе пришла в голову спонтанная мысль – пожениться прямо здесь и сейчас.

Стабильность и гармония в личной жизни будто придали Крису сил, он быстро стал подниматься по голливудской карьерной лестнице. Блокбастер «Тор» с участием Хемсворта мигом превратил актёра в суперзвезду. Не отставала и супруга – пятая часть «Форсажа» с красоткой Патаки укрепил её права в Голливуде.

Кстати, Крис и Эльза в кино пересекались лишь пару раз. Первой совместной работой стала военная драма «Кавалерия», во второй раз они вдвоём появились в боевике «Фуриоса». Здесь Эльза сыграла сразу две разные роли – отважную красавицу-генерала Вувалини и обезображенного наёмника-байкера Мистера Нортона. Супруги шутя признаются, что рассматривают совместную работу как медовый месяц и шанс ненадолго отдохнуть от детей. «Для нас это как свидание. У нас трое детей, и нам приходится порой сбегать на работу!».

Крис и Эльза поженились в 2010-м Фото: Mike Coppola/Getty Images

Их объединяет спорт

Эльза и Крис – настоящие фанаты спорта. Они поочерёдно соревнуются свежими фотографиями в социальных сетях, где с гордостью демонстрируют рельефные тела.

Крис родился в Австралии, поэтому всегда его самым любимым видом спорта был и оставался сёрфинг. «Я вырос среди буйволов и крокодилов, о телефонах, приставках и речи не было. Каждый день я переживал приключения и проводил бо́льшую часть времени на улице», – вспоминает о детстве актёр.

Забавно, но брутальный Тор трепетно заботится о красоте своих волос и бороды. В сумке он всегда носит кокосовое масло, которым смазывает кожу и волосы. Крис объясняет это тем, что солёная вода океана и палящее солнце Австралии воздействуют очень негативно.

Патаки занимается спортом с 14 лет практически без перерыва. «Никогда не останавливалась с 14 лет. Я просто влюбилась в то, чтобы быть здоровой и подтянутой. И, наверное, в чём-то спорт поспособствовал, чтобы мы так быстро влюбились с Крисом в друг друга. Мы оба любим заниматься спортом, питаться здоровой пищей и двигаться», – делилась Патаки.

Даже во время беременности актриса не прекращала занятия, а лишь снижала интенсивность и нагрузку. Многому супруги учатся друг у друга. Например, Крис обучил Эльзу тайскому боксу, а Патаки привила мужу любовь к йоге. Бо́льшую часть тренировок пара проводит вместе.

Крис на пляже Фото: Matrix/Getty Images

В 2017 году Эльза выпустила книгу «Максимальная интенсивность», в которой поделилась секретами стройной фигуры. В ней актриса призналась, что не считает себя хорошей хозяйкой на кухне, а все правильные рецепты и готовка по большей части ложатся на плечи Криса. Он, как оказалось, первоклассный повар. Однако готовит актёр крайне редко из-за напряжённого графика. Поэтому за питание спортивной пары отвечает повар. В рационе супругов обязательно есть супы и рыбные блюда, которые восполняют затраченную энергию. А тренируются Крис и Эльза часто и много.

Превратили свой дом в тренировочную базу

Сейчас пара живёт в австралийском Байроне. Крис не смог выдержать голливудской суеты и давно тянулся к родным местам, океану и великолепной природе. Эльза решение мужа поддержала. Супруги построили роскошный дом с большой площадкой для тренировок, а также с конюшней. Ещё одним из увлечений актрисы стал конкур. Этим элитным видом спорта она занимается с детства, поэтому уверенно чувствует себя в седле.

«Я совершала много смелых вещей, например, участвовала в гонках на мотоциклах. Но конный спорт полностью зависит от ваших собственных способностей. С прыжками лошадь настраивается на вашу уверенность, и вы также доверяете ей. Этот общий опыт делает его по-настоящему особенным», – признавалась Эльза в интервью Vogue.

Во владении звёздной четы девять лошадей, пять из которых принадлежат Эльзе, а остальные — Крису, дочери и сыновьям. «Моя любимица — маленькая Аккор. Это, можно сказать, лошадиная версия Криса и меня. Частично пастушья, частично андалузская», – шутит Эльза.

Эльзе 47 лет Фото: Из личного архива Эльзы Патаки

Создали собственную фитнес-программу

Несколько лет назад Крис и Эльза запустили собственную спортивную программу Centr, которой лично руководят актёр с женой и огромная команда специалистов. Для пары это любимое детище, они вложили в него немало сил.

Хемсворт признаётся, что решился на проект, потому что поклонники постоянно донимали его вопросами, как достичь такой совершенной формы. Так Крису пришла в голову идея показать и рассказать всё наглядно и при помощи экспертов. Тех самых, которые ему помогли построить тело Тора.

Правда, саму звёздную роль Крис не особо любит. Чтобы накачать внушительную мышечную массу, ему пришлось в буквальном смысле пройти семь кругов ада.

«В тот период всегда с особой радостью ждал день читмила, когда можно позволить себе съесть что-то вредное. И вот я проглатывал последний кусочек пиццы или пончика и понимал — неужели всё сначала?!» — рассказывает актёр.

Однако именно Тор помог Крису выработать жёсткую дисциплину, и спорт стал практически смыслом его жизни. Когда съёмки закончились, Крис даже обрадовался, что наконец-то изнурительным тренировкам можно не уделять столько времени. Но оказалось, что организм уже привык к спорту.

«На третий день я сижу, обложившись кучей фастфуда, и чувствую: болит спина, энергии нет. Подумал, отложу-ка я еду и пойду потренируюсь», — вспоминает те времена Крис.

Крис и Эльза с сыновьями Тристаном и Сашей Фото: Don Arnold/Getty Images

Крис и Эльза сейчас

Эльза поставила свою кинокарьеру на паузу. Она крайне редко снимается, но с удовольствием сопровождает мужа на всех его премьерах. Патаки занята детьми, работает над созданием своей линии косметики и купальников, помогает Крису в развитии программы Centr. Хемсворт искренне благодарен жене за поддержку и жертвенность.

«Её жертва, преданность, работа, поддержка, прощение – всё, что она дала мне за эти годы, было невероятным. Без Эльзы я не добился бы ничего из того, что имею сейчас», – говорит Крис.

Дети пошли по стопам родителей. Глядя на пример отца и матери, дочь и сыновья также не сидят на месте. Они обожают серфинг, бокс, конный спорт.

«Они всё время проводят на улице, а не сидят в социальных сетях и компьютерах. Дочь занимается верховой ездой с двух с половиной лет. Мальчишки серфят чуть ли не с пелёнок. Мои дети совершенно дикие. Я никогда не была мамой, которая парит над ними. Они бесстрашные. Они с самого первого дня были крепкими и обожали природу», – объясняет Эльза.

В 2022 году Крис Хемсворт выяснил, что у него большой риск развития болезни Альцгеймера, которую он может унаследовать от своих родителей. По этой причине актёр взял перерыв в профессии, желая отдохнуть и как можно больше насладиться семейным счастьем.