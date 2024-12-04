Человек с «золотой» рукой: донор, чья кровь спасла жизни 2,5 млн младенцев

Джеймс Харрисон – «Человек с «золотой» рукой», – так называют его во всём мире. Он прославился не героическими подвигами, не великими достижениями в науке и искусстве. Простой и скромный донор крови из Сиднея обладал даром, который позволил ему спасти жизни миллионов младенцев.

Едав не погиб в детстве

Джеймс, в чьих жилах течёт просто волшебная кровь, часто вспоминает тот день, когда он находился на грани жизни и смерти. Ему в возрасте 14 лет (в 1951 году) была проведена сложная, рискованная по тем временам операция. Мальчику удалили одно лёгкое, и он несколько месяцев провёл в больнице. Позже отец семейства рассказал Джеймсу, что своим выздоровлением сын обязан неизвестным донорам. Во время операции подростку перелили 13 литров крови, которая в буквальном смысле слова поставила его на ноги.

Заметим, что и старший Харрисон был донором. И Джеймс, соблюдая семейные традиции, едва дождётся совершеннолетия, чтобы в первый раз сдать кровь в сиднейской больнице. Юноша и не подозревал, что вскоре в его жизни произойдут значительные перемены.

Джеймс Харрисон Фото: Simon Alekna/Getty Images

Анализ крови Джеймса Харрисона изумил врачей! При изучении состава в её плазме были обнаружены особые антитела, которые предотвращают резус-конфликт матери и плода. В 60-х годах прошлого столетия в Австралии свирепствовала «резусная болезнь». Молодые семьи сталкивались со страшной проблемой: число выкидышей у беременных женщин быстро росло, рождённые дети нередко умирали или из-за повреждения мозга становились инвалидами.

Анализ целительной крови

Причина подобных трагедий была давно известна медикам. Её суть состояла в том, что при иммунологическом противостоянии из-за несовместимости по эритроцитарным антигенам кровь беременной женщины невольно разрушает эритроциты будущего ребёнка. По воле судьбы Джеймс Харрисон стал первым в мире донором с уникальными антителами. А обнаруженный в крови австралийца иммуноглобулин Rho(D) помог успешно справиться с «резусной болезнью».

Спас миллионы жизней

Созданные на основе плазмы Харрисона препараты, по приблизительным данным, спасли более 2,4 млн детских жизней. Среди них был и внук уникального донора. Дочь Трейси всегда гордилась своим отцом, его уникальным талантом, сочетающимся с добротой и жертвенностью во благо людей. И она всей душой поддержала самого родного человека в тяжёлое время, когда отец остро переживал смерть любимой жены Барбары, с которой прожил вместе душа в душу 56 лет.

«Я вернулся в больницу, чтобы сдавать кровь, спустя неделю после того, как скончалась Барбара. Мне было грустно, но жизнь идёт вперёд, и мы должны продолжать то, что мы делаем», – с горечью в сердце говорил Джеймс Харрисон, пытаясь скрыть свои слёзы.

Феномен не разгадан

Феноменальные свойства крови Джеймса до сих пор считаются неразгаданными. Видимо, матушка-природа умеет хранить свои тайны. Хотя некоторые исследователи полагают, что талант австралийского донора связан с переливанием крови во время операции в 1951 году.

Жизнь Харрисона была застрахована на $ 1 млн. Донора-спасителя малышей почитают в стране за национального героя. В свою очередь, правительство высоко оценило «Человека с «золотой» рукой», наградив его орденом Австралии. За 60 с лишним лет Джеймс пожертвовал плазму крови 1173 раза. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Забавно, но Харрисон как-то поделился впечатлениями с журналистами о каждой проведённой процедуре: «Я смотрю на потолок, на медсестёр (могу поговорить с ними), но только не на иглу. Я совершенно не выношу вида крови и с трудом терплю боль».

Впрочем, ему нельзя отказать в чувстве юмора. Джеймс Харрисон не считал себя героем и в кругу семьи всегда говорил: «Они попросили меня быть морской свинкой, и с тех пор я жертвую. Я продолжу это делать, если мне позволят».

Фото: gorodenkoff/unsplash.com

Джеймс Харрисон сейчас

В течение многих лет Джеймс раз в две-три недели привычным маршрутом добирался до донорского пункта. Брал с собой хорошую книгу, садился на поезд до Сиднея, там сдавал кровь и возвращался обратно домой. Джеймс очень скромен, увлекается филателией и обожает своих внуков. В его просторном доме, который находится на Центральном побережье, всегда шумно и весело. Особенно по вечерам, когда на ужин собирается вся семья.

Сейчас Джеймсу Харрисону уже 87 лет, и по возрастным нормам ему нельзя использовать свой уникальный талант. Это сильно огорчает австралийца, который привык помогать людям.

«Человек на два миллиона», как ещё называют Джеймса Харрисона, – это настоящее достояние Австралии. Существующая статистика говорит о том, что в стране наберётся не более полусотни человек, обладающих подобным редким типом крови.

Джемма Фолкенмир, представитель Службы крови Австралийского Красного Креста, однажды высказалась по этому поводу: «Я не думаю, что кто-то ещё смог бы делать то, что делает Джеймс. Но, конечно, нам очень нужны люди, которые продолжили бы его дело. И единственная наша надежда – на то, что люди, в крови которых есть такие же антитела, станут донорами».