Как вернуть себе голос, если он сел перед важным выступлением: советы эксперта

Сергей Вострецов эксперт по голосу и ораторскому мастерству, диктор, актёр озвучания и дубляжа «Потеря голоса накануне выступления — серьёзная проблема, которая может испортить весь настрой перед важным событием, да и вообще поставить под угрозу всё мероприятие. Разберёмся, почему садится голос и можно ли что-то сделать, чтобы вернуть его в кратчайшие сроки».

О чём расскажем:

Что значит «голос сел»?

Севший голос иначе называют дисфонией. Это состояние, при котором теряются его сила, звонкость и мелодичность, появляются гнусавость, осиплость, охриплость.

Происходит такое по самым разным причинам. Например, это могут быть последствия перенесённого гриппа или других респираторных инфекций, длительное перенапряжение голоса, долгие разговоры, переговоры, крики. С такой проблемой часто сталкиваются люди, работающие с большой аудиторией: тренеры, преподаватели, музыкальные артисты, лекторы, экскурсоводы.

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Кроме того, причиной может быть травма – механическое повреждение из-за удара, употребление слишком горячего или холодного. Дисфония также проявляется как реакция на изменение психического и эмоционального состояния – повлиять могут то или иное настроение, зажатость, усталость, характер дыхания. Так, например, голос становится сиплым, если человеку не хватает воздуха, чтобы говорить громко и чётко.

Как восстановить голос в кратчайшие сроки?

Быстро восстановить голос достаточно сложно. Однако есть меры, которые помогут хотя бы не ухудшить ситуацию. Например, ни в коем случае не надо говорить шёпотом, ведь из-за шёпота вы ещё сильнее напрягаете связки. Лучше, если есть необходимость что-то сказать, говорить нормально – так, как вы это делаете в остальное время.

Если вы слегка осипли, голос «устал», но, несмотря на это, нужно провести встречу или выступление, то вам помогут специальные упражнения. Они помогают расслабить связки, подготовить их, «вытащить» резервные силы для того, чтобы выдержать ещё 30-60 минут выступления.

Обычное мычание

Нужно просто помычать, причём не «внутри себя», а активно, чтобы звук был слышен. Направлять мычание нужно на губы — вы должны почувствовать вибрацию на губах.

Трубач

Нужно взять коктейльную трубочку или, если её под рукой нет, использовать основу от ручки без стержня. Направляя звук в эту трубочку, нужно продудеть любимую мелодию. При выполнении такого упражнения связки напрягаются и расслабляются, а кроме того, активизируется дыхательная голосовая опора в районе диафрагмы. Всего одна минута «проигрывания» мелодии реанимирует голос на ближайшие 40-60 минут.

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У фониатров – специалистов, которые занимаются голосом – есть свои медикаментозные способы восстановить связки и «вытащить» голос, однако все эти методы должны применяться строго под контролем профессионалов.

Что делать, чтобы не потерять голос снова?

В том случае, если голос пропал или вы ощущаете, что он вот-вот исчезнет, лучше стараться вообще не говорить. Чем больше вы будете напрягать травмированные связки, тем более долгим будет период восстановления. Фониатры считают лучшим лекарством для севшего голоса полный покой и обильное питьё.

Пить горячее ни в коем случае нельзя: высокие температуры ещё сильнее травмируют воспалённое горло. Газировки тоже не подойдут – они сильно раздражают слизистую, а вместе с ней и повреждённые связки.

Может ли быть такое, что упражнения не помогут вернуть голос?

В некоторых ситуациях, например, на фоне сильного переутомления или респираторных инфекций, может случиться несмыкание голосовых связок. Так называют периферическое функциональное нарушение голосообразования, для которого характерна неправильная координация между дыханием и голосом, в результате чего сам голос истощается и даже пропадает полностью. В такой ситуации упражнения бесполезны, поможет только полный покой.

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Какие народные способы возвращения голоса бесполезны и даже вредны?

Хорошо известный с детства способ – чашка горячего молока с мёдом – в такой ситуации точно не подходит. Напитки должны быть тёплыми или комнатной температуры, чтобы не травмировать дополнительно голосовые связки.

Ещё один популярный способ, который часто советуют – сырые яйца. Однако это совершенно бесполезно.

Употребление алкоголя с целью восстановления голоса также вредно. Через некоторое время человек после такой «терапии» начинает сипеть, ощущает сильную сухость во рту и в целом чувствует себя дискомфортно.

Что делать, чтобы голос не садился, всегда звучал свежо и энергично?

Важно и нужно поддерживать режим сна и отдыха. Если вы будете уставшим, невыспавшимся, то и голос будет соответствующим, говорить красиво будет сложно.

Необходимо обратить внимание на своё питание. Помимо горячих напитков, о которых речь уже шла выше, для голоса опасны острая и солёная пища – такие продукты лучше убрать из рациона. Негативно влияют орехи, молочные продукты, газированные напитки, сладости. Однако это не значит, что о них надо забыть навсегда: как минимум за час до выступления или работы с голосом лучше их не употреблять.

Фото: istockphoto.com/solidcolours

Для голоса очень важен чистый воздух. Если много гулять не получается, то хотя бы нужно регулярно проветривать и увлажнять комнату, создавая благоприятный микроклимат.

Заботьтесь о своём здоровье – это важно и для голоса, и для самочувствия в целом. Чтобы голос хорошо работал, нужно внедрить в свою жизнь разные дыхательные упражнения, гимнастики, тренировки голоса и речевого аппарата.

Есть масса упражнений, которые помогают голосу оставаться здоровым: это артикуляционные гимнастики, работа со скороговорками, чтение вслух. Достаточно всего двух-трёх страниц любого текста вслух, прочитанного не себе под нос, а с проработкой голосового посыла.

Попробуйте упражнение «художественное чтение», в ходе которого вам нужно будет красиво и с выражением прочитать текст своему родственнику, реальному или воображаемому другу, посылая голос в направлении противоположного конца комнаты, где находится ваш слушатель. Это поможет поддержать ваш речевой аппарат и укрепить голос.