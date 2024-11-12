Вирус Коксаки: врач назвал симптомы заболевания и методы профилактики

Эксперт также рассказал, как происходит заражение и чем это может грозить.

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Одним из наиболее известных представителей семейства энтеровирусов является вирус Коксаки. Он широко распространён во многих странах, в том числе в России.

О чём расскажем:

Что такое вирус Коксаки?

Никита Волков педиатр Европейского медицинского центра «Вирусы Коксаки относятся к большому роду вирусов — энтеровирусам. Своё название они получили в 1948 году в честь небольшого городка в США, где были получены первые образцы».

По данным Роспотребнадзора, сейчас известно 30 серотипов вируса Коксаки, разделённых на две большие группы:

Коксаки А (24 серотипа), преимущественно проявляющиеся ОРВИ-подобными симптомами;

Коксаки В (шесть серотипов), они связаны с поражением внутренних органов: головного мозга, печени, сердца, поджелудочной железы, плевры.

Как передаётся вирус?

Вирусы Коксаки очень заразны. В основном они поражают маленьких детей, но заболеть также могут и дети старшего возраста, и взрослые.

Наиболее часто данное заболевание встречается летом и осенью.

Фото: istockphoto.com/Zinkevych

Чаще всего заболевший является заразным в течение первой недели от начала заболевания. Вирусы содержатся в слюне, слизи из носа, отделяемой из язвочек, и в следах дефекации инфицированного человека. Поэтому в большинстве случаев инфицирование происходит через немытые руки и заражённые поверхности.

Симптомы вируса Коксаки

Иногда заболевание протекает бессимптомно, что способствует быстрому распространению инфекции. Однако чаще проявляется в одной из двух клинических форм:

энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой (так называемая «болезнь рука-нога-рот», «hand, foot and mouth disease»);

энтеровирусный везикулярный фарингит (герпангина).

К типичным проявлениям энтеровирусного везикулярного фарингита относятся:

высокая температура;

боль в горле;

высыпания на слизистой рта;

трудности при глотании.

Фото: istockphoto.com/Tatiana Dyuvbanova

В случае энтеровирусного везикулярного стоматита с экзантемой к симптомам могут присоединиться высыпания на руках, ногах и ягодицах.

Инкубационный период у вирусов Коксаки длится 3–5 дней.

Как происходит диагностика?

В большинстве случаев диагноз ставят на основании характерных симптомов. В случаях, когда необходимо лабораторное подтверждение, используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как лечить?

Заболевание проходит самостоятельно. Специфической терапии не существует, поэтому основное лечение симптоматическое.

Это использование парацетамола или ибупрофена для снижения температуры тела и болевого синдрома, обильное питьё (в случае наличия болезненных высыпаний во рту). Высыпания на коже и слизистых в большинстве случаев также не требуют специального лечения.

Фото: istockphoto.com/lexashka

Единственной профилактикой заболевания является гигиена, в частности, правильное мытьё рук. В случае подозрения на данное заболевание лучше обратиться к своему врачу, чтобы подтвердить диагноз и исключить осложнения.

Какие могут быть осложнения?

В большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме, однако в некоторых случаях могут возникнуть различные осложнения.

Периодически мы встречаем у пациентов онихомадезис (отслоение ногтя), которое возникает через 3–8 недель после начала заболевания. Оно не представляет опасности и не требует специального лечения.

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Серьёзные осложнения у заболеваний, вызванных вирусами Коксаки, к счастью, встречаются редко. К ним относятся воспаления различных органов и систем:

вирусный менингит — инфекция мозговых оболочек (оболочек, окружающих головной и спинной мозг);

энцефалит — инфекция головного мозга;

миокардит — инфекция сердечной мышцы;

панкреатит — воспаление поджелудочной железы.

Для предотвращения заражения вирусом Коксаки рекомендуется соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, избегать контакта с больными людьми и проводить дезинфекцию предметов общего пользования. Особое внимание следует уделять профилактике заболевания в детских учреждениях, где риск заражения особенно высок.