Это простое и красивое упражнение снимает напряжение со спины
Если долго сидите за монитором, периодически вставайте и делайте его. @baduanjin_yijing
Это простое и красивое упражнение снимает напряжение со спины
Читайте также
Видео молодого Джеки Чана
Устали от рутины на работе? Тогда попробуйте это!
Видео с самым зимним вайбом
Скакалка превращается в гимнастический снаряд
Видео, на которое можно смотреть бесконечно
Посмотрите, какая у этой девушки мощная спина!
Найден человек, способный остановить коня на скаку
Очень мощное упражнение для прокачки ног
Мужчина вытворяет со штангой что-то невероятное!
Как сесть на шпагат при помощи гирь: видео
Так ведёт себя тот, у кого правда много энергии!
Невероятное северное сияние в Норвегии
Как быстро и вкусно приготовить рыбу — видео
А вы знали, что в Оксфорде обучают самураев? Видео
Вот так танцует Сильвестр Сталлоне. Видео
Упражнения, чтобы убрать живот — от мастера тайчи