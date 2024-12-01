Стир-фрай, cу-вид и ещё 3 кулинарные техники приготовления вкусной куриной грудки

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Куриная грудка — универсальный продукт, в котором мало жиров и калорий, но очень много белка. Её добавляют в супы, салаты, а также подают в качестве горячего блюда. Филе можно готовить в вакууме, жарить в раскалённом масле, тушить и не только. Поделюсь самыми вкусными рецептами».

Обжарить и запечь

Как обжарить куриную грудку, чтобы она получилась сочной? Для этого её нужно отправить доготавливаться в духовку. Особый вкус мясу добавят специи.

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт. (примерно 400–500 г);

чеснок — 12 г;

сушёный лук — щепотка;

тимьян — 3 веточки;

тархун — 2 веточки;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

зерновая горчица — 1 ч. л.;

соль морская — 3 щепотки.

Фото: istockphoto.com/Professor25

Способ приготовления:

1. Смажьте куриную грудку оливковым маслом, натрите сушёным луком и солью.

2. Поставьте духовку на прогрев на 160°С в режиме конвекции.

3. На прогретую сковороду выложите куриную грудку внешней стороной вниз. Добавьте чеснок в шелухе, травы и сливочное масло. На среднесильном нагреве обжарьте грудку с одной стороны одну-две минуты до золотистой корочки, затем переверните и жарьте столько же с другой стороны.

4. Добавьте в сковороду зерновую горчицу. Встряхните содержимое сковороды, чтобы филе покрылось соком и маслом.

5. Если сковорода не жаропрочная, то переложите филе в форму и полейте соком из сковороды. Запекайте в духовке шесть-семь минут.

6. Дайте филе немного остыть, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте к столу.

Стир-фрай

Традиционная для китайской кухни техника приготовления продуктов в раскалённом масле. У плиты долго стоять не нужно — достаточно хорошо разогреть сковороду и обжарить в ней подготовленную куриную грудку и овощи.

Ингредиенты:

Основные:

куриная грудка — 450 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

соцветия брокколи — 150 г;

жёлтый болгарский перец — 80 г;

красный болгарский перец — 80 г;

мини-морковь — 80–100 г;

измельчённый имбирь — 40 г;

чеснок — 2 зубчика.

Фото: istockphoto.com/Nature, food, landscape, travel

Для соуса:

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

холодная вода — 2 ст. л.;

куриный бульон — 80–120 мл;

соевый соус — 3 ст. л.;

мёд — 30 г;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

красный перец хлопьями — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе кубиками со стороной 2,5 см.

2. Нарежьте кубиками красный и жёлтый болгарские перцы со стороной 2,5 см, морковь — слайсами.

3. Взбейте в миске среднего размера кукурузный крахмал и воду, затем добавьте соевый соус, мёд, кунжутное масло и хлопья красного перца. Ещё раз хорошо перемешайте.

4. Капните немного кунжутного масла в хорошо прогретую широкую сковороду с высокими стенками и сразу выложите курицу, чеснок и имбирь.

5. Жарьте в течение трёх-пяти минут до золотистого цвета. Переложите мясо в отдельную миску.

6. Не сбавляя жар, сразу добавьте в сковороду оставшееся кунжутное масло. Выложите брокколи, болгарский перец и морковь и жарьте, помешивая, две-три минуты.

7. Положите курицу обратно в сковороду и влейте бульон. Дайте ему закипеть и выпариться на 10–15%.

Фото: istockphoto.com/Salvador-Aznar

8. Взбейте соус для жарки и всё тщательно перемешайте.

9. Доведите соус до кипения, убавьте нагрев и готовьте ещё в течение одной минуты. Не забывайте помешивать.

10. Подавайте блюдо горячим. При желании к курице с овощами можно сварить рис.

Маринование для гриля

В магазинах часто продают полуфабрикат маринованной грудки, вы же можете приготовить её дома самостоятельно. Понадобится только сделать соус, замариновать филе и быстро обжарить на раскалённой сковороде.

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт. (примерно 400–500 г);

соевый соус — 30 мл;

кунжутное масло — 30 мл;

соус рыбный — 10 мл;

сок лайма — 8 мл;

сахар — 10 г;

имбирь свежий очищенный — 15 г;

чеснок — 6 г;

кинза свежая — 2 г (1 веточка);

цедра лайма — 0,2 г (1 полоска);

молотый кориандр — щепотка (0,05 г).

Фото: istockphoto.com/Olga Peshkova

Способ приготовления:

1. Смешайте в блендере соевый соус, кунжутное масло, рыбный соус, сок лайма, сахар, имбирь, чеснок, цедру лайма и молотый кориандр.

2. Разрежьте куриное филе на четыре тонких ломтика. Покройте их со всех сторон равномерным слоем маринада и дайте постоять в нём не менее 30 минут.

3. Хорошо прогрейте сковороду-гриль и обжарьте курицу с обеих сторон по полторы-две минуты до золотистого-коричневого цвета. Общее время приготовления таких тонких ломтиков не должно превышать шесть минут.

Подавайте маринованную курицу с пюре, свежими овощами или рисом.

Тушёная грудка в сметанном соусе

Бефстроганов можно готовить не только из говядины, но и из куриного филе. Блюдо получается сочным, нежным и очень вкусным.

Ингредиенты:

куриное филе — 1 кг;

шампиньоны — 500 г;

лук белый — 350 г;

чеснок молодой — 12 г;

творожный сыр — 120 г;

сметана деревенская — 300 г;

дижонская горчица — 50–60 г;

соус вустерширский — 20 г;

тимьян — 2–3 веточки;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 15 г.

Фото: istockphoto.com/Bartosz Luczak

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо тонкой соломкой, лучше всего — поперёк волокон.

2. Шампиньоны нашинкуйте тонкими пластинками, лук — соломкой. Чеснок измельчите на тёрке или ножом.

3. Растопите сливочное масло на большой широкой сковороде и обжарьте грибы и лук до золотистого цвета. Лишняя жидкость от грибов должна слегка выпариться. Переложите овощи в отдельную ёмкость.

4. В эту же сковороду капните растительного масла и хорошо прогрейте её. Добавьте чеснок и распределите по поверхности мясо ровным слоем. Дайте ему прожариться в течение двух минут, не мешая. Затем перемешайте пару раз и снова оставьте, чтобы образовалась золотистая корочка.

5. Как только начнёт выходить сок, влейте немного воды и уменьшите нагрев с максимального на средний. Так мясо будет медленно томиться.

6. Тушите мясо 15–20 минут, затем добавьте овощи, тимьян, горчицу, вустерширский соус и томите ещё 30–40 минут на среднем огне.

7. Проверьте готовность мяса: если оно легко разделяется вилкой на части — значит, оно готово.

8. Добавьте творожный сыр, хорошо перемешайте, затем положите сметану. На среднем нагреве, постоянно помешивая, доведите массу почти до кипения. При интенсивном кипении натуральная сметана начнёт сворачиваться, этого нельзя допустить.

Доведите бефстроганов до вкуса солью и чёрным молотым перцем.

Су-вид

Это кулинарная техника, по которой готовят мясо, овощи и даже фрукты. Продукты упаковывают в вакуум и затем готовят в воде с помощью термостата при низких температурах. Блюдо из куриного филе получается очень сочным и сохраняет питательные вещества.

Ингредиенты

Основные:

куриная грудка — 4 шт.;

сливочное масло — 200 г;

чеснок — 5 зубчиков;

свежие пряные травы (шалфей, тимьян, розмарин) — 3–5 г;

смесь специй (душистый перец, чёрный перец, кориандр, розовый перец) — 1 ст. л.;

цедра лайма — 3–4 полоски;

соль морская — 2–3 щепотки.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Для соуса:

соевый соус — 1 ч. л.;

зелёный перец — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.

Для приготовления понадобятся два вакуумных пакета объёмом 0,5 л и термостат су-вид.

Способ приготовления:

1. Выложите в сотейник 200 г масла и поставьте на средний нагрев. Когда оно растает и начнёт кипеть, добавьте пряные свежие травы, смесь специй, цедру и чеснок в шелухе.

2. Томите масло на среднем огне при слабом кипении до золотисто-прозрачного цвета, затем процедите пряную массу через сито.

3. Натрите куриную грудку топлёным маслом и солью.

4. Положите по две грудки в два вакуумных пакета и запакуйте в вакууматоре.

5. Поставьте термостат в ванночку су-вид или в кастрюлю на 63°С. Когда он прогреет воду, погрузите вакуумные пакеты с грудкой и готовьте продукт в течение 2 часов 20 минут.

Фото: istockphoto.com/bonchan

6. По истечении времени достаньте пакеты с грудкой и вскройте. Сок перелейте в сотейник, а мясо переложите на разделочную доску.

При желании куриную грудку можно прижарить на хорошо прогретой антипригарной сковороде или сковороде-гриль, предварительно смазав её поверхность маслом для создания красивого рисунка.

7. В сотейник добавьте соевый соус и зелёный перец, поставьте на средний нагрев. Когда жидкость выпарится вдвое, добавьте 1 ст. л. сливочного масла. Активно перемешайте и перелейте в соусник.

8. Нарежьте грудку ломтиками и подавайте с соусом и гарниром из зелёных овощей.