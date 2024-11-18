День матери в России — 2024: история праздника и 35 идей для подарка

«Мама» – самое важное слово в жизни практически каждого. Любовь матерей бескорыстна и порой даже жертвенна. Поэтому так важно как можно чаще признаваться мамам в тёплых чувствах, говорить добрые слова, помогать и дарить подарки. День матери – отличный повод, чтобы ещё раз признаться близкому человеку в любви и нежности.

В 2024 году День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, и приходится он на 24 ноября.

О чём расскажем:

История праздника

Особое почитание матери было во все времена. Известен древнегреческий культ в честь Реи, или Кибелы – матери-прародительницы всех богов. А в XVII-XIX веках в Британии в четвёртое воскресенье Великого поста праздновали Mothering Sunday, то есть «материнское воскресенье».

В 1872 году американка Джулия Уорд Хоув выдвинула инициативу отмечать праздник в США, но её не поддержали. Зато это удалось другой американке Анне Джарвис в 1907-м. Штат Вирджиния стал первым, где отпраздновали День матери в 1910 году, через четыре года подтянулись и другие штаты Америки. В 1914 году президент страны Вудро Вильсон официально объявил: отныне США празднуют День матери во второе воскресенье мая.

Эту традицию поддержали и другие страны. Теперь День матери – это международный праздник, который отмечают во многих странах.

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Как празднуют День матери в разных странах

В Латвии, США, Финляндии, Италии, Турции, Японии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Эстонии, Казахстане, на Мальте и Кипре он приходится на второе воскресенье мая. В Армении матерей поздравляют 7 апреля, в Грузии – 3 марта, в Беларуси – 14 октября. Сербы чествуют мам в декабре, а французы и шведы — в последнее воскресенье мая. В Испании и Португалии День матери тоже приходится на май – на первое воскресенье.

У всех государств есть свои особенные символы. Например, в Америке и Австралии в День матери прикалывают к одежде бутон гвоздики. Красный цвет означает, что родственник жив и здоров, а белый – символ памяти о покинувшей этот мир матери.

Британцы и ирландцы в этот день пекут кекс «Симнель» из сухофруктов, цукатов и украшают его марципаном. Везде в праздник мам принято собираться всей семьёй.

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День матери в России

В России День Матери впервые отметили 1 декабря 1915 года. Это была инициатива Главного инструктора Первого Петроградского отряда скаутов Рагнара Фенберга. Однако до устоявшихся традиций празднования было ещё очень далеко.

В эпоху СССР педагог Эльмира Гусейнова инициировала создание праздника, но её идея не получила ответа. Тогда учительница стала проводить его негласно в собственной школе. И первый в истории России День матери был проведён в бакинской школе №228 30 октября 1988 года.

Кстати, интересные факты о награждении матерей ещё до объявления официального праздника берут своё начало с периода СССР. В ту эпоху были учреждены специальные награды для многодетных мам. Так, женщине, воспитавшей пятерых-шестерых детей давали медаль Материнства, от семи до девяти – орден «Материнская слава», а от 10 – орден и звание «Мать-героиня».

Официально в России о Дне матери заявили в 1998 году. Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи выступил с инициативой учредить праздник в целях повышения социальной значимости главного человека в жизни каждого – матери. 30 января указом президента Бориса Ельцина учреждён общефедеральный праздник, который будет отмечаться в последнее воскресенье ноября.

Традиции празднования Дня матери

В последние годы в России в День матери проводится Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». Во всех городах страны проходят различные мероприятия, концерты, чествуют матерей, вручают награды.

В школах и детских садах устраивают импровизированные выступления и выставки, дети вручают мамам подарки, сделанные своими руками.

Символом Дня Матери стал нежный цветок незабудка, который символизирует преданность, заботу и любовь. Традиционным атрибутом является плюшевый мишка с незабудкой в лапах.

Что подарить на День матери: 35 идей подарков

Конечно, радовать маму приятными сюрпризами, подарками и добрыми словами нужно всегда и независимо от праздников. Но этот день – дополнительный хороший повод удивить дорогого человека.

Необязательно презент должен быть дорогостоящим, это может быть красивый букет, скромная безделушка либо просто торт или пирог, испечённый вами. Главное, помните – мама будет рада любому подарку. А ещё наши мамы часто экономят на себе и отказываются покупать вещи, о которых на самом деле мечтают.

Мы собрали несколько идей подарков, которые заставят близкого человека улыбнуться и даже прослезиться от счастья.

Фото: Choreograph/istockphoto.com

Мам-рукодельниц можно порадовать:

набором ниток-мулине и эскизами для вышивок;

алмазной мозаикой;

набором для рисования картин по номерам;

ножницами для кройки с лазером;

набором для бисероплетения.

Любительницы готовить оценят:

коллекционную книгу рецептов;

набор посуды с антипригарным покрытием;

дизайнерские банки и коробы для хранения круп;

мультиварку;

термометр для мяса;

весы для взвешивания продуктов.

Фото: Choreograph/istockphoto.com

В домашнем хозяйстве пригодятся такие помощники, как:

пароочиститель;

робот-пылесос;

сертификат на клининговые услуги по уборке квартиры;

увлажнитель воздуха.

И ещё не забывайте, что мама – это прежде всего женщина, которая хочет как можно дольше оставаться красивой и молодой.

Поэтому она точно оценит:

сертификат в массажный салон или спа;

подарочный набор уходовой и декоративной косметики;

поход в салон красоты на уход за волосами и маникюр;

сертификат на консультацию и процедуры у косметолога;

абонемент в студию йоги или пилатеса, а также в фитнес-клуб.

Фото: Eva-Katalin/istockphoto.com

Наши мамы идут в ногу со временем, и компьютерные технологии им совершенно не чужды. Они действительно могут облегчить им жизнь и дать необходимый уровень комфорта. Просто не все мамы про эти технологии знают.

Вы можете подарить им:

планшет или электронную книгу;

электронный брелок для поиска ключей;

портативное зарядное устройство;

электромассажёр для ног;

умную колонку с голосовым помощником.

Ценительницы комфорта и модных штучек придут в восторг от:

комплекта постельного белья;

мягкого и тёплого палантина;

электроодеяла;

вазы (обязательно с цветами!);

диффузного ароматизатора для квартиры с набором разных запахов.

Прекрасными подарками станут и совместные походы в ресторан или на концерт любимого артиста, фотосессия, мастер-класс по кулинарии с дегустацией или поездка на базу отдыха в благоухающем сосновом бору.