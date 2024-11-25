От Южной Америки до Дальнего Востока: 10 самых длинных рек в мире

Реки, большие и не очень, покрывают огромную территорию земного шара. Они, извиваясь в своеобразные нити, создают невероятные узоры, которые видны даже из космоса. Рассказываем о 10 самых длинных реках, расположенных в разных уголках мира.

О чём расскажем:

Амазонка, Южная Америка

Длина: 7100 км

Долгое время самой длинной рекой в мире считался Нил. Но открытие учёных в 2017 году повергло в шок: оказалось, Амазонка берёт своё начало из ледника, расположенного на горе Мисми. Река перехватила первенство и теперь считается самой длинной в мире.

Она настолько уникальна, что, кажется, ей нет конца и края. Площадь её составляет невообразимые 6,9 млн км². Амазонка протекает по территориям Бразилии, Перу, Боливии, Колумбии, доходит до Эквадора, Венесуэлы и Гайаны.

Кстати, Амазонка – самая полноводная река в мире. Помимо прочего, разнообразие флоры и фауны удивительно и не встречается нигде более. Здесь обитают амазонский ламантин и дельфин иния. А в лесах живут дикие племена, которых насчитывают более 50.

Амазонка Фото: RicAguiar/istockphoto.com

Нил, Африка

Длина: 6670 км

Возраст Нила не даёт учёным покоя. До сих пор неизвестно, когда приблизительно образовалась река. По одним данным, ей около 6 млн лет, по другим – примерно 30 млн. Для жителей Древнего Египта река являлась неким священным сосудом, который они называли источником жизни. Этому есть объяснение: благодаря разливам реки земли Египта были очень плодородны, что дало толчок богатому земледелию. Нил протекает по Бурунди, Кении, Конго, Руанде, Южному Судану, Танзании, Уганде, Эритрее и Эфиопии.

Экосистема поражает своим богатством. Вдоль берегов проживает огромное количество животных и растут невообразимые растения. Здесь можно встретить крокодилов, черепах, змей и нильского окуня, который славится своими размерами: его вес может достигать 150 кг.

Нил Фото: Anton Aleksenko/istockphoto.com

Миссисипи с притоком Миссури, Северная Америка

Длина: 6420 км

Речная система Миссисипи-Миссури занимает третье место в рейтинге самых длинных рек в мире. Миссисипи – крупнейшая река Северной Америки и одна из самых больших в мире. Она растекается по территории США и доходит до Канады. Реку можно поделить на две части: Верхнюю и Нижнюю Миссисипи. Первая славится водопадами, крупнейшим является Сент-Энтони в Миннеаполисе. Напротив него возвышается мост, носящий одноименное название.

По Миссисипи можно добраться к Мексиканскому заливу и в центр США. На берегах реки расположился Новый Орлеан – крупный портовый город в США и самый густонаселённый в штате Луизиана.

Новый Орлеан на реке Миссисипи Фото: TreyCambern/istockphoto.com

Янцзы, Китай

Длина: 6300 км

Настоящая гордость жителей Китая – река Янцзы. В переводе её название означает «длинная река». И небезосновательно: Янцзы берёт свое начало в горах Тибета и простирается по территории всего Китая.

Фауна Янцзы разнообразна. В её водах живут многие вымирающие животные, в том числе корейские осетры и китайские аллигаторы. А на берегу можно встретить леопарда, тигра, медведя и слона. Кроме прочего, здесь обитают свыше 700 видов птиц и 400 видов рыб.

Янцзы Фото: Tuayai/istockphoto.com

Хуанхэ, Китай

Длина: 5500 км

В переводе с китайского Хуанхэ означает «жёлтая река». Это объясняется своеобразным жёлтым цветом её воды, в состав которой входят ил, глина, почва и осадочные породы. Правда желтоватый цвет Хуанхэ имеет не везде: буквально первые 2000 км, начиная от истоков, вода кристально чистая, а уже потом начинает постепенно желтеть.

Хуанхэ славится своим буйным нравом. Она несколько раз меняла своё русло, из-за чего выходила из берегов. Это приводило к масштабным стихийным бедствиям. Своё нынешнее русло река не меняет с 1897 года.

Туристы из разных уголков мира приезжают полюбоваться местной достопримечательностью. Особой популярностью пользуется водопад Хукоу, который славится меняющимся цветом воды: с жёлтого на серый, а потом на бирюзовый.

Хуанхэ Фото: pa2011/istockphoto.com

Обь с притоком Иртыш, Россия

Длина: 5410 км

Обь с Иртышом протекают в Сибири, от гор Алтая до Северного Ледовитого океана. В месте, где река впадает в океан, образован самый большой в мире залив – Обская губа, протяжённость которой около 800 км.

Уникальность расположения реки — в климате. Тайга – самая протяжённая часть. А в начале течения – степь и полупустыня, где растут арбузы и другие ягоды. В районе, где Обь-Иртыш впадает в океан, преобладает арктическая тундра, именно здесь можно встретить редких животных: белых медведей и песцов.

Обь под Новосибирском Фото: Gfed/istockphoto.com

Енисей, Россия

Длина: 5238 км

Енисей – самая полноводная река в России. Подобно речной системе Обь-Иртыш, она также сменяет несколько климатических зон. Природа здесь разнообразна и фантастична: высокие заснеженные ледники сменяются равнинами и тундрой.

Енисей известен исторической достопримечательностью – плато Путорана. Это место славится девственной природой и редкими животными, которые населяют его. Тут можно встретить путоранского снежного барана, который занесён в Красную книгу.

Енисей, Саянские горы Фото: Valerii Molodavkin/istockphoto.com

Лена, Россия

Длина: 5100 км

Река идёт от истока Витима и впадает в море Лаптевых, что делает её одной из самых больших в мире. Лена уникальна тем, что в основном протекает в местах вечной мерзлоты. Однако её чарующими видами можно полюбоваться и в некоторых городах.

Самый известный – это Якутск. Однако большей популярностью у туристов пользуется город Олёкминск, где расположен памятник реке. Не стоит забывать и о национальном парке «Ленские столбы», который славится огромными скалами разнообразных форм.

Лена богата множеством видов рыб. Помимо щуки, сазана, плотвы, леща и многих других, в реке обитает краснокнижник – сибирский осётр.

Лена Фото: Tungus-ka/istockphoto.com

Речная система Амур-Аргунь, Россия, Китай, Монголия

Длина: 5052 км

Амур начинается после слияния рек Шилки и Аргунь. Река расстилается через Россию, Китай, Монголию и впадает в Тихий океан. Амур имеет несколько названий, в зависимости от места, где протекает.

В Китае называют его Хэйлунцзян, что в переводе означает «чёрный дракон». Китайцы верят, что на дне реки обитает некое мифическое создание, напоминающее своими обликом дракона. В Монголии Амур носит имя Хара-мурэн, означающее «большая чёрная река». Нивхи – народность, некогда проживавшая на Дальнем Востоке, называет Амур коротко — Ла, то есть «чёрный». Несложно догадаться, что вода в реке имеет насыщенный тёмный цвет, отсюда все названия и мифы.

В этой речной системе обитает свыше сотни видов рыб. На берегах в дикой природе живут тигры, гималайские медведи, журавли и аисты. Любопытно, но под рекой простирается огромный железнодорожный тоннель. Его длина составляет 7 км.

В 60 км от Хабаровска есть местная достопримечательность – археологический парк Сикачи-Алян. Здесь можно полюбоваться древней наскальной живописью, чей возраст составляет более 12 000 лет.

Амур Фото: bksrus/istockphoto.com

Ла-Плата-Парана, Южная Америка

Длина: 4880 км

После Амазонки эта река считается второй по длине на континенте. Протекает она по землям Бразилии, Парагвая и Аргентины. На берегах Параны расположились такие крупные города, как Посадас, Корриентес, Санта-Фе, Парана, Росарио, а также столица Уругвая Монтевидео и столица Аргентины Буэнос-Айрес.

Ла-Плата – это залив в Южной Америке, образовавшийся при слиянии рек Уругвай и Парана. Первооткрывателем водоёма стал испанский мореплаватель Хуан Диас де Солис. Случилось это в далеком 1516 году, когда де Солис высадился на берег в поисках прохода из Атлантического океана в Тихий. Вскоре мореплавателя и его команду настигла беда в лице местных аборигенов, от которых смог скрыться лишь подросток-юнга.

Затем в 1520 году на берег высадился исследователь Фернан Магеллан, который назвал реку в честь де Солиса — Рио-де-Солис. Через семь лет в эти места отправился Себастьян Кабот, который назвал реку Рио-де-ла-Плата.

Ла-Плата-Парана Фото: phatdaotan/istockphoto.com