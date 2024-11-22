10 т пластика на переработку. Как Московский Марафон развивает экономику замкнутого цикла

Московский Марафон – главное беговое событие сезона. К столь масштабному мероприятию приковано всеобщее внимание, что также налагает дополнительную ответственность. Перед мероприятием традиционно стояла не только спортивно-оздоровительная, но и другая общественно-важная миссия. Организаторы уже третий год подряд показывают, что при правильном подходе пластик, который обычно остаётся после забега, может стать ценным ресурсом и вернуться на Марафон в новом воплощении. В 2024 году удалось собрать 10 т пластика, которые обретут новую жизнь.

Пластик – ценный ресурс экономики замкнутого цикла

Впрочем, обо всём по порядку. 12 и 13 октября в столице состоялся Московский Марафон. Впервые забег прошёл в течение двух дней. В первый день любители бега попробовали свои силы в забеге на 10 км, а во второй – на старт вышли марафонцы. Марафон становится всё масштабнее: к мероприятию присоединилось рекордное число участников: более 30 тысяч человек. Кроме того, на старт вышло небывалое количество корпоративных команд. А ещё впервые состоялась эстафета студенческих команд.

Московский Марафон Фото: Московский Марафон х СИБУР

При проведении массовых мероприятий важно не только позаботиться о комфорте участников, но и создать инфраструктуру по сбору отходов. Решение данного вопроса – сложная задача, с которой в том числе сталкиваются организаторы популярных забегов. Во время прохождения дистанции бегунам необходимо восполнять водно-солевой баланс, для чего отведены специальные точки питания и освежения. В результате после десятков тысяч участников остаётся большое количество использованных упаковок от бутылок, которые уже давно стали ценным ресурсом в экономике замкнутого цикла.

Дмитрий Тарасов директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества «Мы давно хотели включить в программу Московского Марафона социальную составляющую. Первым шагом стало развитие благотворительного направления, вторым – развитие экологической инициативы. И если вопрос с благотворительностью был более-менее понятен, то вопрос экологической инициативы потребовал больше времени на проработку и осмысление. Нам важно минимизировать экологический след от забега. Хотелось бы сохранить равновесие и экологию, несмотря на рост популярности мероприятия. Ведь бег – это не только про спорт. Это ещё и про бережное отношение к себе, близким и к тому, что тебя окружает. Поэтому мы очень рады, что уже третий год подряд вместе с компанией СИБУР нам удается реализовывать экоинициативу, позволяющую показать, что пластик – это не проблема, а её решение».

Московский Марафон Фото: Московский Марафон х СИБУР

Чтобы снизить нагрузку на экологию, Московский Марафон вместе с экологическим партнёром забега компанией СИБУР уже третий год подряд осуществляет масштабную экоинициативу.

1️⃣ На пунктах питания и освежения все бумажные стаканчики, почти не поддающиеся переработке, заменили на удобные пластиковые бутылки. Обычно бумагу для стаканчиков дополняют другие материалы, из-за чего становится невозможно выделить целлюлозу и другие добавки, чтобы переработать их. С ПЭТ-бутылками процесс заметно легче, быстрее и экологичнее. Они удобнее для бегунов и могут быть использованы вторично.

2️⃣ По маршруту Марафона установили специальные длинные контейнеры – для бутылок, которые спортсмены выбрасывают прямо на бегу, не сходя с дистанции. После забега все собранные бутылки отправляются на переработку и получают новую жизнь.

3️⃣ Вместе с популярностью Московского Марафона растёт количество собранных бутылок. На всех участников было выделено более 100 000 л воды. Следовательно, увеличивается экологическая нагрузка. Если в 2022 году, когда акция проводилась впервые, было собрано 180 тысяч бутылок, то в этом году их количество достигло 400 тысяч, а это 10 т пластика. Для сравнения: столько весят несколько внедорожников или четыре африканских слона.

Путь пластика и новые воплощения

Экоинициатива на Московском Марафоне не ограничивается сбором пластиковых бутылок. Важно, что они возвращаются на забег в новом воплощении и вновь используются на мероприятии. Путь пластика – сложный и многоступенчатый процесс.

➡️ Сначала пластик попадает в нужный контейнер. В его утилизации участвует любой потребитель, когда выбрасывает пластик в специальный мусорный контейнер.

Контейнер для сбора пластиковых бутылок Фото: Московский Марафон х СИБУР

➡️ Затем пластик проходит дополнительную сортировку. После того как бутылка выброшена, наше участие заканчивается, но путь материала к переработке продолжается. Собранный пластик выгружается на конвейер сортировочного центра. Там его отбирают как ручным, так и автоматическим путём.

➡️ Потом наступает стадия очистки и измельчения. Отобранная тара моется, очищается, а затем измельчается. В результате получается мелкая пластиковая крошка – ПЭТ-флекса.

➡️ Далее происходит гранулирование. По специальной технологии ПЭТ-флексу смешивают с первичным сырьём. В итоге получается полимерная гранула Vivilen, из которой и делается новая пищевая упаковка.

Павильон Vivilen на Московском Марафоне Фото: Московский Марафон х СИБУР

➡️ Наконец, переработанный товар попадает на прилавок магазина, где любой желающий может его приобрести.

Возвращение переработанного пластика на Московский Марафон – весомый маркер всей экоинициативы. В 2024 году в стартовых пакетах участника бегуны могли найти продукты в упаковке из уже переработанного материала, собранного в том числе на прошлогоднем забеге. Например:

40 тысяч бутылок сока в обновлённой упаковке;

40 тысяч шампуней в упаковках из вторсырья;

40 тысяч гелей для душа.

Также победители и призёры на различных дистанциях получили в подарок лимитированные очки от российских дизайнеров в оправе из переработанного пластика.

Дмитрий Тарасов директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества «Мы не просто собираем использованные бутылки на мероприятии, но и можем увидеть результаты нашей инициативы в виде новой тары, которая вновь используется на Марафоне. Поэтому для нас такой ресайклинг имеет большое значение. Благодаря партнёрству с компанией СИБУР мы сокращаем экологический след, а также ещё больше думаем, где мы можем использовать переработанный пластик на Марафоне».



Московский Марафон Фото: Московский Марафон х СИБУР

Безусловно, реализованные на Московском Марафоне экоинициативы полезны для окружающей среды. Однако существуют и другие варианты, при которых можно использовать пластик. Многообразие применения получившего вторую жизнь пластика достаточно велико. Он может быть использован на следующем Марафоне в разных воплощениях. Из сырья, помимо бутылок, можно изготовить различные упаковки: флаконы, канистры, сумки, пакеты, контейнеры, ящики и бочки. Все они устойчивы к перепаду температур, не поддаются быстрому износу и пригодны для дальнейшей переработки. Также переработанный пластик может быть применён при производстве медалей для победителей и призёров, спортивной экипировки (футболок, шорт или спортивных костюмов) или конусов, которыми ограждается маршрут забега.

Пластик – это ресурс, а его переработка обеспечивает комфорт и экологичные условия для многих людей. Каждая правильно утилизированная бутылка или иной предмет может вернуться в цикл производства и избежать смешанной мусорной корзины, где точно не сможет принести пользу. Большое начинается с малого, от наших действий зависит, чем станет пластик – ресурсом или мусором. Этот выбор мы можем делать ежедневно, а не только в рамках экоинициативы.