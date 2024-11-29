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Оливье: из говядины, колбасы, курицы, какой вариант полезнее

Оливье из говядины, колбасы или курицы? Рассказываем, какой вариант выбрать именно вам
Регина Даутова Тамара Мосева
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Оливье из говядины, колбасы или курицы?
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Эксперт также объяснил, кому противопоказаны мясные ингредиенты в салатах.

Невозможно представить новогодний стол без традиционного салата оливье. Несмотря на то что это блюдо знакомо каждому, все готовят его по-разному. Неизменными остаются такие ингредиенты, как: отварные морковь и картофель, солёные огурцы, консервированный зелёный горошек, яйца и майонез. Как правило, вкусовые предпочтения разнятся в мясе.

<a href="https://www.championat.com/authors/8220/1.html">Тамара Мосева</a>
Тамара Мосева
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«Рассказала, какой вариант салата оливье полезнее: с колбасой, курицей или говядиной».

Оливье с колбасой

Оливье с добавлением варёной колбасы считается укоренившимся и распространённым вариантом, поскольку не требует особых усилий — достаточно порезать продукт кубиками, как и остальные компоненты.

Варёная колбаса содержит около 250–300 ккал на 100 г, при этом в её составе до 30% жиров и лишь 10–15% белка.

Фото: istockphoto.com/VITALII BORKOVSKYI

Высокое содержание соли, консервантов и стабилизаторов при регулярном употреблении может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается людей с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина и людей преклонного возраста.

В целом вариант салата оливье с колбасой имеет место быть, но при условии умеренного употребления в пищу.

Оливье с курицей

Этот вариант блюда считается намного полезнее. По калорийности куриная грудка содержит порядка 110-130 ккал на 100 г, а также отличается высоким содержанием белка (22-25 г) и низким содержанием жиров (2-5%), что позволяет смело называть её диетическим продуктом.

Фото: istockphoto.com/Marcos Elihu Castillo Ramirez

Такой ингредиент больше всего понравится людям, которые следят за своим весом — при варке сохраняются все полезные вещества и витамины куриного мяса. Для пожилых людей это наиболее предпочтительный выбор, поскольку грудка легко переваривается.

Чтобы сделать оливье с курицей более полезным, замените майонез сметаной или натуральным йогуртом.

Оливье с говядиной

Это не такой популярный вариант салата, но у него есть свои преимущества и недостатки. Говядина содержит примерно 250 ккал на 100 г, около 26 г белка и 15 г жиров. При покупке продукта стоит обратить внимание на хорошую вырезку без костей и обширных жировых участков. Если правильно приготовить такое мясо, оно получается очень нежным и сочным.

Тушение говядины в бульоне при низкой температуре способствует сохранению важных витаминов и минералов.

Фото: istockphoto.com/Larisa Stefanuyk

Такой вид оливье здорово подойдёт всем, кому требуется повышенное потребление железа. Однако от такого вида салата стоит отказаться людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), а также старшему поколению из-за снижения ферментативной активности желудка, что создаёт проблемы с перевариванием красного мяса.
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