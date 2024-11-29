Эксперт также объяснил, кому противопоказаны мясные ингредиенты в салатах.

Оливье из говядины, колбасы или курицы? Рассказываем, какой вариант выбрать именно вам

Невозможно представить новогодний стол без традиционного салата оливье. Несмотря на то что это блюдо знакомо каждому, все готовят его по-разному. Неизменными остаются такие ингредиенты, как: отварные морковь и картофель, солёные огурцы, консервированный зелёный горошек, яйца и майонез. Как правило, вкусовые предпочтения разнятся в мясе.

Тамара Мосева бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» «Рассказала, какой вариант салата оливье полезнее: с колбасой, курицей или говядиной».

Оливье с колбасой

Оливье с добавлением варёной колбасы считается укоренившимся и распространённым вариантом, поскольку не требует особых усилий — достаточно порезать продукт кубиками, как и остальные компоненты.

Варёная колбаса содержит около 250–300 ккал на 100 г, при этом в её составе до 30% жиров и лишь 10–15% белка.

Фото: istockphoto.com/VITALII BORKOVSKYI

Высокое содержание соли, консервантов и стабилизаторов при регулярном употреблении может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается людей с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина и людей преклонного возраста.

В целом вариант салата оливье с колбасой имеет место быть, но при условии умеренного употребления в пищу.

Оливье с курицей

Этот вариант блюда считается намного полезнее. По калорийности куриная грудка содержит порядка 110-130 ккал на 100 г, а также отличается высоким содержанием белка (22-25 г) и низким содержанием жиров (2-5%), что позволяет смело называть её диетическим продуктом.

Фото: istockphoto.com/Marcos Elihu Castillo Ramirez

Такой ингредиент больше всего понравится людям, которые следят за своим весом — при варке сохраняются все полезные вещества и витамины куриного мяса. Для пожилых людей это наиболее предпочтительный выбор, поскольку грудка легко переваривается.

Чтобы сделать оливье с курицей более полезным, замените майонез сметаной или натуральным йогуртом.

Оливье с говядиной

Это не такой популярный вариант салата, но у него есть свои преимущества и недостатки. Говядина содержит примерно 250 ккал на 100 г, около 26 г белка и 15 г жиров. При покупке продукта стоит обратить внимание на хорошую вырезку без костей и обширных жировых участков. Если правильно приготовить такое мясо, оно получается очень нежным и сочным.

Тушение говядины в бульоне при низкой температуре способствует сохранению важных витаминов и минералов.

Фото: istockphoto.com/Larisa Stefanuyk

Такой вид оливье здорово подойдёт всем, кому требуется повышенное потребление железа. Однако от такого вида салата стоит отказаться людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), а также старшему поколению из-за снижения ферментативной активности желудка, что создаёт проблемы с перевариванием красного мяса.