Веганская диета: диетолог рассказал о преимуществах и недостатках отказа от мяса

Популярность веганства стремительно растёт во всём мире. Некоторые люди переходят на такую диету ради улучшения здоровья. Иногда это обусловлено личными предпочтениями и вкусовыми привычками.

Но действительно ли веганская диета обладает большими преимуществами и не опасен ли отказ от продуктов животного происхождения? Разбираемся с экспертом.

О чём расскажем:

Основные принципы веганской диеты

Камиля Табеева эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Рассказала о плюсах и минусах веганской диеты.

Ещё в прошлом веке учёные-физиологи Гарвардского университета и учёные Московского НИИ питания под руководством академика Покровского подняли важнейший вопрос сбалансированного рациона как основы здоровья человека.Исследования продолжаются и сегодня. Они только подтверждают, что структура рациона человека напрямую влияет на продолжительность его жизни и качество здоровья.

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Веганство — самый строгий вариант вегетарианства. Его последователи исключают любые продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мёд, желатин и так далее.

Выделяют три основных типа вегетарианства, связанных с веганством:

Лактовегетарианство. В этом случае в рационе есть молоко и молочные продукты. Ововегетарианство. Этот тип исключает употребление молока, но допускает присутствие яиц в рационе. Лактоововегетарианство. В этом случае, кроме пищи растительного происхождения, допускается употребление яиц и молока.

Помимо перечисленных видов вегетарианства, существуют их различные подвиды. Например, сыроедение допускает употребление в пищу любых видов продуктов растительного происхождения, но только в том случае, если они не подвергались обработке.

Польза веганской диеты

Есть ряд научных исследований, которые подсвечивают пользу веганства. В одной публикации, размещённой в журнале BMJ от 2019 года, идёт речь о том, что веганство и вегетарианство снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако других подтверждений этому нет.

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Также есть научные работы, указывающие на то, что веганская диета помогает похудеть и поддерживать здоровый вес благодаря акценту на низкокалорийной, богатой питательными веществами пище. Растительные блюда часто естественным образом содержат меньше калорий и насыщенных жиров. Однако при таком рационе человек не получает все необходимые для организма витамины и минералы.

В случае с лёгкими формами ограничений, например, при отказе от мяса, но употреблении рыбы или молочных продуктов, человек покрывает необходимую норму белка. Однако полное исключение белковых продуктов животного происхождения — это уже путь к серьёзным заболеваниям.

Потенциальные риски и недостатки

Незаменимые кислоты валин, изолейцин, лейцин, треонин, метионин, лизин, фенилаланин и триптофан поступают в организм только с пищей животного происхождения. А эти аминокислоты — составная часть белка, который является ключевым макроэлементом в физиологии.

Веганство пытаются позиционировать как полезный подход к питанию, но он провоцирует не просто снижение веса, а выраженный дефицит мышечной массы и нарушение нормальных физиологических процессов обмена веществ. Это отражается на работе всех систем организма.

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Отказ от белка животного происхождения в длительной перспективе может привести к угрожающим жизни состояниям. Так, в одном проспективном обсервационном исследовании изучалась связь различных форм растительной диеты и исходов беременности у женщин. Авторы взяли данные из Датской национальной когорты новорождённых о 66 738 беременных, где имелось достаточно информации о питании женщин. В ходе опроса 66 872 назвали себя всеядными, 666 — вегетарианцами, но употребляющими рыбу и птицу, 183 — лактоововегетарианцами и 18 — веганами.

В сравнении с всеядными матерями, у матерей-веганок чаще наблюдалась преэклампсия (осложнение беременности, которое характеризуется повышенным артериальным давлением и наличием белка в моче), а их новорождённые весили в среднем на 240 г меньше.

В медицине существуют варианты низкобелковой диеты, но это скорее лечебное питание и не исключение, а максимальное снижение уровня белка в рационе из-за тяжести состояния человека. Такой рацион назначается при заболеваниях, связанных с нарушением белкового обмена и выведением из организма азотистых соединений. К таким недугам относятся, например, хроническая почечная недостаточность, гломерулонефрит (заболевание почек), амилоидоз почек, пиелонефрит и некоторые заболевания печени.

Но стоит помнить, что низкобелковую диету назначает исключительно врач. Ограничения в питании могут быть временной мерой перед процедурой гемодиализа (очистка крови, которая применяется, когда почки перестают работать должным образом) или постоянной для поддержания здоровья пациента.

Цель такого рациона — снизить нагрузку на почки и другие органы, связанные с выведением продуктов распада белка из организма. При низкобелковой диете продуктов с белками животного происхождения должно быть минимум — 0,3-0,5 г белка на 1 кг массы тела. При этом в общей сложности для взрослого человека это не более 30 г белка в сутки.

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Веганство является своеобразным модным трендом, опасным для здоровья. Тем не менее многие люди пропагандируют такой образ жизни, даже несмотря на последствия.

Расскажем историю известного американского блогера-вегана Йованы Мендозы Айрес: она подверглась серьёзной критике за употребление рыбы в ресторане. Много лет она популяризировала веганский образ жизни, в частности сыроедение, рекламировала веганские продукты и рассказывала о преимуществах такого питания.

У Йованы многолетняя диета вызвала ряд проблем со здоровьем — гормональный дисбаланс вплоть с угрозой бесплодия. Врачи рекомендовали вернуть животный белок в рацион, девушка согласилась, но продолжала рассказывать о преимуществах и счастливой жизни веганов.

Если вы решили перейти на веганство, обязательно проконсультируйтесь с врачом-диетологом.

Противопоказания

По словам эндокринолога Камилы Табеевой, веганская диета противопоказана детям и беременным, а также пожилым и людям с обострениями хронических заболеваний.

Веганам важно следить за содержанием в крови витамина В12, железа, ферритина, кальция, цинка и омега-3 жирных кислот и своевременно корректировать их дефицит.

Примеры веганского меню

Завтрак:

Овсянка с фруктами и орехами. Кашу можно варить на воде или на растительном молоке (миндальном, кокосовом, овсяном). Добавьте нарезанные яблоки, бананы, ягоды, грецкие орехи или семечки. Можно посыпать сверху корицей или ванильным сахаром для аромата. Тосты с авокадо и помидорами. На поджаренные хлебцы можно выложить пюре из авокадо и ломтики свежих помидоров. Блюдо можно посолить и поперчить по вкусу, добавить немного лимонного сока. Смузи из бананов, шпината и миндального молока. Для получения блюда взбейте в блендере спелые бананы, горсть свежего шпината, стакан миндального молока и ложку семян чиа. Такой напиток богат витаминами и микроэлементами и отлично подходит для начала дня.

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Обед:

Салат с киноа, фасолью и овощами. Отварите киноа и смешайте его с консервированной красной фасолью, нарезанными огурцами, помидорами, болгарским перцем и зеленью. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком и специями. Суп из чечевицы. Чечевичный суп готовится быстро и просто. Варите красную или зелёную чечевицу с луком, морковью, картофелем и специями. Паста с томатным соусом и грибами. Отварите макароны до состояния аль денте. Приготовьте томатный соус из свежих томатов, лука, чеснока и базилика. Добавьте в блюдо обжаренные шампиньоны или вёшенки.

Фото: istockphoto.com/tovfla

Ужин:

Веганские котлеты из нута с картофельным пюре. Измельчите варёный нут в блендере, добавьте специи, муку и сформируйте котлеты. Обжарьте их на сковородке на среднем огне до золотистой корочки. Картофельное пюре приготовьте традиционным способом, добавив растительное молоко вместо обычного. Лазанья с баклажанами и соевым сыром. Приготовьте соус бешамель на основе растительного молока и муки, затем соберите слои лазаньи: листы пасты, тушёные баклажаны, грибы, соус и соевый сыр. Выпекайте в духовке до готовности. Веганская пицца с овощами. Используйте купленное или домашнее тесто для пиццы. Смажьте основу томатным соусом, выложите нарезанные овощи (помидоры, оливки, красный лук, грибы) и запекайте в духовке до готовности.

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Закуски и десерты:

Шоколадный пудинг из авокадо. Сделайте из спелого авокадо пюре, в него добавьте какао-порошок, мёд, щепотку соли и ванили. Получится густой кремообразный десерт, который можно украсить ягодами или орехами. Печенье из овсяных хлопьев и бананов. Разомните спелый банан вилкой, добавьте овсяные хлопья, немного корицы и изюма. Сформируйте небольшие шарики и выпекайте около 15 минут в разогретой духовке. Фруктовое мороженое. Заморозьте бананы, затем взбейте их в блендере до состояния крема. Добавьте ягоды или какао-порошок для вкуса.