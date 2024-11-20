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Выпады со штангой: техника выполнения, какие мышцы работают, как правильно делать

Тренер назвал эффективное упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Светлана Ибрагимова Иван Кузьменко
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Как делать выпады со штангой правильно и безопасно
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Рассказываем, как выполнять выпады со штангой правильно и безопасно для здоровья.

Выпады — отличное упражнение для проработки нижней части тела. Когда классический вариант с собственным весом становится уже не таким эффективным и даётся легко, стоит прибегнуть к модификациям. Предлагаем добавить снаряд, а именно – штангу. Делать выпады с ней необходимо по всем правилам, о них и поговорим.

Румынская тяга – ещё один способ использования штанги:
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О чём расскажем:

Польза и опасность выпадов со штангой

<a href="https://www.championat.com/authors/8424/1.html"> Иван Кузьменко </a>
Иван Кузьменко
фитнес-тренер, врач-рефлексотерапевт

«Выпады со штангой – это упражнение, которое любимо многими за его эффективность в развитии силы и выносливости ног, ягодиц и корпуса. Однако как и любое другое упражнение, выпады требуют правильной техники и осторожности».

Прежде чем перейти к выполнению, стоит уделить внимание теории. В упражнении задействуются бицепсы бёдер, квадрицепсы и задние ягодичные мышцы, икры и мышцы корпуса. Именно их работу вы должны чувствовать в процессе.

Регулярное добавление фронтальных выпадов со штангой в тренировочный процесс позволит развить силу и выносливость, а также улучшить баланс и координацию. Ведь вам необходимо одновременно напрягать сразу несколько разных групп мышц и при этом выполнять движение, не наклоняя штангу ни в одну из сторон.

Фото: Иван Кузьменко

Однако если вы не учтёте рекомендации тренера, появится риск получить травму коленей и спины. Неприятные или даже болевые ощущения могут быть вызваны неправильной техникой, слишком большим весом утяжелителя, чрезмерным выполнением фронтальных выпадов со штангой. Внимательно изучите все особенности и только потом приступайте к практике.

Противопоказания

При наличии заболеваний или травм опорно-двигательного аппарата и проблем с сердечно-сосудистой системой нужно отказаться от выполнения. Аналогичная ситуация с варикозным заболеванием вен, неврологическими болезнями, а также периодом восстановления после операций и беременностью.

Фото: Иван Кузьменко

Техника выполнения выпадов со штангой

Сделайте разминку и суставную гимнастику на всё тело. После этого надевайте грузы на гриф штанги. Чтобы избежать скольжения рук, наденьте перчатки или воспользуйтесь магнезией.

  • Поставьте штангу на стойку или используйте тренажёр Смита, штанга устанавливается на уровень плеч.
  • Исходное положение: встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч, штанга лежит на спине в области лопаток, спина прямая, ягодицы слегка подтянуты. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч.
  • Сделайте шаг вперёд правой ногой и опуститесь в выпад. Правое колено необходимо согнуть до угла в 90 градусов, не выводите его за линию носка. Тело должно быть перпендикулярно полу, спина прямая, пресс в напряжении. В нижней точке колено левой ноги должно быть на 15-20 см позади правой пятки.
  • Вернитесь в исходное положение: поднимитесь из выпада, отталкиваясь от пола правой ногой.
  • Повторите упражнение на левую ногу. Можете чередовать ноги или выполнять сетами сначала на одну, а после на другую сторону.

Фото: Иван Кузьменко

Ошибки при выполнении выпадов со штангой

Ошибки могут быть чреваты не только отсутствием результата, но и травмами. Обращайте внимание на детали.

Основные ошибки

  • Неправильное положение ноги. Если колено переходит за линию носка или уходит в сторону, это перегружает коленный сустав.
  • Неправильное положение спины. Округление спины может привести к травме. Держите мышцы в напряжении на протяжении всего упражнения, что позволит сохранить прямое положение спины.
  • Чрезмерный вес. Перегруз штанги может привести к травме или неправильной технике. Начните с более лёгких весов, отработайте технику, а только потом добавляйте блины на гриф по мере роста силы.
  • Неправильное дыхание. Задержка дыхания может привести к головной боли и даже к потере сознания. Вдыхайте при опускании в выпад, выдыхайте — при подъёме.

Техника безопасности

  • Правильно подбирайте вес. Лучше отработайте технику выпада без груза, а позже добавьте небольшой вес. По мере роста силы можно увеличивать отягощение.
  • Следите за техникой. Правильная техника – залог безопасности и эффективности упражнения.
  • Не торопитесь. Выполняйте упражнение в медленном темпе, контролируя каждое движение.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду. Тесная одежда и обувь, не предназначенная для тренировок в тренажёрном зале, помешают вам выполнить движение правильно.

Фото: Иван Кузьменко

Чем дополнить тренировку?

Выполнять только одно упражнение всю тренировку – не самая лучшая идея. Поэтому перед занятием стоит подумать, какие ещё упражнения вы будете выполнять. Подготовили небольшой список для комплексной тренировки всего тела.

  • Приседания. Классические приседания – хорошее дополнение к выпадам. Они также тренируют мышцы ног и ягодиц.
  • Становая тяга. Упражнение задействует все мышцы тела, в том числе спину, ноги и ягодицы.
  • Румынская тяга. Её выполнение отлично тренирует бицепсы бедра и ягодицы.
  • Жим лёжа. Это упражнение тренирует включения мышц груди, плеч и трицепса.
  • Подтягивания. Подтягивания – упражнение, которое тренирует мышцы спины, бицепса и предплечий.
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Помните, что выпады со штангой – упражнение, которое может быть очень эффективным для развития силы и выносливости. Однако важно соблюдать правильную технику выполнения и безопасности, чтобы избежать травм. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с опытным тренером.

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