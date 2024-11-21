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Гид по подаркам на Новый год: 35 идей — для родных, коллег и вторых половинок

Новогодние праздники – это почти всегда суматоха. Вместе с большим количеством дел по работе, составлением планов на 31 декабря нужно ещё подумать о подарках. Тревога достигает своей пиковой точки, потому что мы боимся не успеть закрыть все свои задачи.

В этом году предлагаем успокоиться и наслаждаться атмосферой сказки. Заранее составленный список презентов и их получателей поможет провести конец декабря без суеты. Чтобы облегчить вам жизнь, мы подготовили 35 идей подарков на Новый год для всех – от второй половинки до коллег.

Фото: aaalll / istockphoto.com

О чём расскажем:

Подарки для второй половинки

Выбор подарка для второй половинки — дело ответственное и важное. Но предпочтения и интересы мужчин и женщин часто отличаются. Поэтому подобрать универсальный подарок бывает непросто. Мы решили разделить идеи на мужские и женские.

Мужские подарки

1. Электрическая зубная щётка

Если мужчина любит практичные и полезные подарки, то он точно будет рад такому сюрпризу. Среди современных моделей можно найти электрическую зубную щётку на любой бюджет. Разные режимы, функции отслеживания чистки, таймер – наличие этих характеристик влияет на цену.

2. Термос

Термос —подарок, который отлично подойдёт под зимний период. Его можно взять с собой в путешествие, поездку на природу или офис. Старайтесь выбирать удобную и качественную модель, сохраняющую тепло на протяжении нескольких часов. Если хочется разнообразить подарок, вложите в термос пакетики с любимым чаем или дрип-кофе.

Фото: AnnaStills / istockphoto.com

3. Конструктор

Новый год – самое время, чтобы вспомнить детство и окунуться в беззаботность. Конструктор зарядит весельем и отвлечёт от забот. Сейчас популярны наборы с моделями автомобилей, самолётов, архитектурных шедевров. У каждого конструктора своё количество деталей – от 51 до 11 тысяч. Выбирайте то, что будет по душе вашему мужчине. Собранную модель можно использовать в качестве украшения для дома.

4. Обложка для паспорта

Это подарок, который будет радовать долгие годы и напоминать о вас. Но важно приобрести качественную обложку. Советуем присмотреться к вариантам ручной работы. Такой аксессуар будет выполнен с особым вниманием к деталям. Качественная кожа, прошивка, аккуратные края, возможность персонализации – всё это сделает обложку для паспорта идеальным подарком для мужчины.

5. Шарф

Зимой такой аксессуар нужен всем. Если выбрать шарф из приятного, мягкого материала, он будет каждый раз напоминать о тепле и заботе. Например, присмотритесь к вариантам из шерсти или кашемира. Можно выбрать универсальный цвет или найти что-то в стиле вашего мужчины. Шарф будет оберегать любимого от холода во время прогулок и поездок на работу.

Женские подарки

1. Украшение

Ювелирное украшение – это классика. Но и здесь можно удивить свою любимую. Важно выбрать украшение, наполненное смыслом. Это должно быть кольцо, кулон или браслет, который подчеркнёт её индивидуальность и вкус. Например, украшение с любимым камнем, знаком зодиака или инициалами. А если ваша возлюбленная родилась в год Змеи, то украшение с изображением этого символа станет особенно значимым.

2. Фотоаппарат

Такой подарок — отличный вариант для тех, кто любит фотографировать и хранить воспоминания в альбомах. При выборе модели обратите внимание на ключевые характеристики: компактность, длительность работы батареи, качество снимков, настройки, Bluetooth-синхронизацию. Камеру можно брать с собой в путешествия, на прогулки и праздники, чтобы запечатлеть все приятные моменты.

Фото: Sam Edwards / istockphoto.com

3. Адвент-календарь

В последние годы начали набирать популярность адвент-календари. Это большая коробка, разделённая на окошки. В каждом скрывается подарок, который нужно открывать раз в день. Такой сюрприз создаёт предвкушение праздника уже с 1 декабря. Вариантов адвент-календаря множество: от косметики и сладостей до миниатюрных ароматов и аксессуаров. Выбирайте его, исходя из интересов вашей возлюбленной.

4. Сертификат в SPA

Сертификат в SPA — идеальный подарок для новогодних праздников, когда хочется перезагрузки и полного восстановления. Сеансы массажа, процедуры для лица, тела, отдых в сауне или хаммаме расслабят тело, мышцы и наполнят энергией. Таким подарком вы покажете возлюбленной свою заботу о ней и её состоянии.

5. Косметичка

Косметичка — не просто аксессуар, а важный элемент для организации пространства. С её помощью можно держать все нужные бьюти-продукты в одном месте. При покупке обязательно обратите внимание на качество материалов, размер, удобство и стильный дизайн.

Фото: Anna Yakymenko / istockphoto.com

Подарки для детей

Выбор подарка для детей — всегда увлекательное, но при этом тяжёлое занятие. Игрушек у ребёнка бывает очень много. Поэтому сложно определиться, что дарить. Мы собрали идеи персональных и необычных сюрпризов, которые позволят сделать праздник по-настоящему волшебным.

1. Мягкая игрушка

Чтобы ребёнок точно обрадовался, можно подарить мягкую игрушку. Но старайтесь отталкиваться здесь от личных предпочтений. Например, можно выбрать игрушку необычной формы или с любимым персонажем ребёнка.

2. Набор для экспериментов

Подарок, который не только развлекает, но и обучает. Такие наборы позволяют детям ставить простые и безопасные опыты, изучать природу и пробовать себя в роли маленького учёного. Обычно в них входят от 5 до 20 различных экспериментов.

Фото: MelkiNimages / istockphoto.com

3. Набор маркеров

Красочный набор маркеров — творческий подарок, с помощью которого ребёнок может рисовать, раскрашивать и выражать свою фантазию на бумаге. Советуем дополнительно приобрести альбом, чтобы собирать все изображения в одном месте.

4. Детский фотоаппарат

Это весёлый и увлекательный подарок для маленьких фотографов. Камеры специально разработаны для детей. Они лёгкие, удобные и часто имеют прочный корпус. С помощью фотоаппарата ребёнок сможет делать снимки окружающего мира, друзей и семьи, развивая свои творческие способности и сохраняя первые воспоминания.

5. Ночник

Ночник — уютный аксессуар для детской комнаты, который создаёт мягкий свет в тёмное время суток. Сейчас на маркетплейсах и в магазинах есть разные модели. Например, в форме животных или персонажей. А под Новый год отлично подойдёт Дед Мороз. Также некоторые ночники могут менять цвет или проецировать на потолок звёзды.

Подарки для родных

Праздники — особенное время, когда хочется выразить свою любовь и благодарность самым близким людям. Подарки для родных должны быть наполнены теплом и отражать нашу заботу.

1. Мыло ручной работы

Удивите родных мылом ручной работы. Сделанное из натуральных ингредиентов и обогащённое эфирными маслами, оно бережно ухаживает за кожей. Можно выбрать наборы из разных видов мыла с любимыми ароматами родных. Часто они продаются уже в красиво упакованном виде. Это удобно, так как не придётся покупать дополнительных украшений.

2. Снежный шар

Снежный шар — сувенир, который создаёт атмосферу зимней сказки. Внутри него могут быть миниатюрные сцены городского пейзажа, новогодние персонажи или символы семейного счастья. При встряхивании шар наполняется падающими снежинками или блёстками. Такой подарок может стать красивым украшением дома.

Фото: GMVozd / istockphoto.com

3. Чайный сервиз

Выбранный с учётом стиля и предпочтений родителей, он может стать центральным элементом на столе во время семейных встреч. Классический фарфоровый сервиз или современный набор из керамики с интересным дизайном подчеркнёт особые моменты. Дополнительно можно приложить к нему разные виды листового чая.

4. Аэрогриль

Аэрогриль — современный кухонный прибор, который позволяет готовить вкусные и полезные блюда с минимальным использованием масла. Он идеально подходит для запекания, жарки и даже выпечки, сохраняя при этом натуральный вкус и пользу продуктов. Такой презент особенно оценят родители, которые любят готовить и стремятся к здоровому питанию. Аэрогриль также поможет разнообразить ежедневное меню и облегчит процесс приготовления пищи.

5. Стеклянные ёлочные игрушки

Это душевный подарок, который несёт в себе тепло семейных праздников. Ручная роспись, изящные формы и блеск стекла делают каждую игрушку уникальной. Такие украшения придадут ёлке интересный вид. К тому же они могут стать семейной реликвией или традицией.

Фото: Kseniia Kapris / istockphoto.com

Подарки для друзей

Мужские подарки

1. Картхолдер

Картхолдер — компактный аксессуар для хранения банковских карт и визиток. Он удобен для тех, кто предпочитает минимализм и не любит носить громоздкие кошельки. Картхолдеры бывают из различных материалов и могут иметь интересный дизайн.

2. Ежедневник

Полезный инструмент для планирования и организации. Для друга, который ценит порядок и любит записывать идеи, встречи и задачи, качественный ежедневник станет отличным подарком. Выберите вариант с красивым оформлением и удобной разметкой. Это поможет другу эффективно планировать время и достигать целей.

Фото: DragonImages / istockphoto.com

3. Чехол для телефона

Функциональный и персональный подарок, который оценит каждый друг. Выбирая аксессуар, важно учесть модель телефона и предпочтения получателя. Это может быть ударопрочный чехол для защиты устройства или стильный с интересным принтом, рисунком или даже с персональной гравировкой.

4. Настольная игра

Настольная игра — отличный способ весело провести время в компании друзей или семьи. В зависимости от предпочтений можно выбрать стратегические игры, викторины, кооперативные или соревновательные. Такой подарок объединяет, веселит и дарит приятные воспоминания. К тому же настольная игра может стать традицией для ваших встреч.

5. Спортивный инвентарь

Спортивный инвентарь — подарок, который оценит активный друг. Это может быть набор гантелей, фитнес-резинки, мяч, ракетка или коврик. Такой подарок поддержит здоровый образ жизни получателя.

Женские подарки

1. Меховые наушники

Меховые наушники — стильный и уютный аксессуар для холодного времени года. Они не только согревают уши, но и дополняют зимний гардероб. Меховые наушники бывают разных цветов и дизайнов, поэтому можно легко подобрать вариант под личный стиль вашей подруги.

2. Книга

Книга — классический и всегда актуальный подарок. Если вы знаете литературные предпочтения подруги, можно выбрать новинку любимого автора или бестселлер. Красивое издание или книга с автографом автора сделают подарок ещё более особенным.

Фото: evgenyatamanenko / istockphoto.com

3. Набор для творчества

Набор для творчества — отличный подарок для креативной личности. В зависимости от увлечений человека идеи могут быть разными. Например, в магазинах встречаются наборы для рисования, вышивки, изготовления украшений, создания свечей или скрапбукинга. Такой подарок стимулирует воображение и позволяет приятно проводить свободное время.

4. Аромасвечи

Аромасвечи — отличный способ создать уютную атмосферу и наполнить дом приятными ароматами. Выберите свечи с натуральными эфирными маслами и красивым оформлением. Ароматы лаванды, ванили, цитрусовых или древесных нот помогут расслабиться и поднять настроение.

5. Кейс для украшений

Кейс для украшений — практичный и стильный аксессуар для хранения драгоценностей и бижутерии. Он поможет разложить серьги, кольца, браслеты и цепочки, защищая от повреждений. Кейсы бывают разных размеров и дизайнов, с зеркалами и отделениями. Такой подарок будет особенно ценен для тех, кто любит порядок.

Фото: Liudmila Chernetska / istockphoto.com

Подарки для коллег

Выбор подарка для коллег — задача, требующая баланса между профессионализмом и личным подходом.

1. Варежки

Варежки — тёплый и практичный подарок для зимы. Выберите универсальный дизайн и нейтральные цвета, чтобы они понравились любому человеку. Варежки согреют руки в холодную погоду и напомнят о вашей заботе – простой, но приятный знак внимания.

2. Печенье с предсказаниями

Печенье с предсказаниями — весёлый и оригинальный подарок, который добавит праздника в офисную атмосферу. Каждый сможет получить своё предсказание или пожелание на будущий год. Отличный способ поднять настроение и создать дружескую обстановку.

Фото: Gulcin Ragiboglu / istockphoto.com

3. Коврик для стола

Коврик для стола — полезный аксессуар для рабочего места. Он защищает поверхность и может служить подставкой для мыши и клавиатуры. Коврик с интересным рисунком, мотивационной цитатой или минималистичным дизайном сделает рабочий день приятнее.

4. Плед

Плед — уютный подарок, который согреет и подарит уютную атмосферу дома в холодные дни. При покупке обратите внимание на материал. Важно выбрать мягкий плед с приятным, желательно нейтральным цветом, чтобы получатель остался доволен.

5. Кружка

Универсальный подарок, который всегда пригодится. Можно выбрать кружку с оригинальным дизайном, забавной надписью или даже персонализированную. Коллега сможет использовать её во время кофе-брейков, обедов и будет помнить о вашей заботе ежедневно.