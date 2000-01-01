Такая полупогружная лодка пригодилась бы, чтобы пробираться сквозь сугробы
Прокатились бы на ней? @supercarblondie
Такая полупогружная лодка пригодилась бы, чтобы пробираться сквозь сугробы. Видео!
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