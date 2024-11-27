Как слепой теннисист стал единственным в мире незрячим тату-мастером

Игорь Михайлов с детства видит мир словно через очень толстое и мутное стекло, однако каждый день доказывает самому себе и всем окружающим, что возможно всё. Он получил музыкальное образование, стал двукратным чемпионом России по адаптивному теннису, нашёл себя в журналистике, а теперь осваивает искусство татуировки хендпоуком. Игорь поделился с «Чемпионатом» своей историей и рассказал, почему стоит хвататься за любой шанс, который дарит жизнь.

Случайности не случайны

Татуировка вошла в мою жизнь внезапно и стремительно. Сколько себя помню, у меня всегда был большой круг всевозможных интересов, но я даже не думал, что когда-нибудь возьмусь за иглу и краски. Проект «Слепой Бью» появился всего три месяца назад, но уже превратил тату в одну из наиболее любопытных и необычных составляющих моей жизни.

Когда я впервые услышал о «Слепом Бью», то сразу заинтересовался. Мне довелось около пяти лет проработать в различных СМИ, и на протяжении этого времени я активно освещал жизнь людей с нарушениями зрения. Многие из них смогли не просто добиться успеха, а доказать, что все преграды – только в нашей голове. Я писал о слепых астрофизиках, фотографах и тхэквондистах, а вот о том, что существуют незрячие татуировщики, даже не предполагал.

Игорь Михайлов Фото: Из личного архива Игоря Михайлова

Однажды я писал о слепой девушке, которая входит в Союз художников России. Она владеет примерно 20 различными тактильными техниками, которые помогают ей творить настоящее искусство. Я подумал, что благодаря проекту смогу открыть для себя новые грани.

Что бывает, когда рождается команда мечты

Я узнал, что Антон Котовский и Владимир Виноградов (кстати, Владимир — постоянный автор и эксперт по путешествиям «Чемпионата»), идейные вдохновители проекта «Слепой Бью», ищут человека, который готов попробовать себя в роли слепого татуировщика. Я отправил своё резюме и стал ждать. Через некоторое время мы с Антоном и Владимиром познакомились лично и взялись за дело.

У нас собралась команда из четырёх энтузиастов. Перед первым собранием все мы почему-то думали, что среди нас найдётся хотя бы один человек, который скажет: «Ребята! Я точно знаю, что надо делать». Но, как можно было вполне себе логично предположить, этого не случилось. Пришлось в буквальном смысле двигаться наощупь.

Творческий процесс был запущен моментально. Компания у нас получилась активная и креативная — из тех, кто строит мосты, а не возводит стены, если на пути встречается какая-нибудь преграда. Признаться честно, попыток было много. На первом этапе я усваивал базу в работе. Шефство надо мной взяла тату-мастер Софья.

Игорь Михайлов Фото: Pro-Vision Communications

Мы долго продумывали все тонкости нанесения татуировки с помощью хендпоука (так называется игла для нанесения татуировки. – Прим. «Чемпионата»). Сразу было решено перейти от теории к практике. Пришлось несколько раз менять концепцию в целом, подбирать подходящие инструменты. Через некоторое время после начала тренировок я стал заниматься с ещё одним мастером – Полиной. В режиме нон-стоп меня учили работать с иглой и наносить татуировки на искусственную кожу.

Как рушить стереотипы

Конечно, поначалу идея с проектом «Слепой Бью» вызывала много вопросов и недоумение у моего окружения. Впрочем, даже я сам иной раз задумывался над тем, а как это всё можно воплотить в жизнь. Родные и друзья не осуждали и пытались понять, как эта задумка будет реализована технически. Люди, которые склонны думать стереотипами, отреагировали на начало нового этапа в моей жизни с опаской. Многие спрашивали, для чего я в принципе взялся за это дело.

Хотя, если говорить откровенно, наша команда тоже впала в некий ступор, когда встал вопрос о том, каким образом слепой человек может бить татуировки. Одно дело, когда эта задумка обсуждается на стадии идеи, а другое – начать действовать.

В процессе тренировок мы всё же пришли к выводу, что возможно всё. Незрячий мастер в своём узконаправленном жанре может делать тату, которые по качеству ничем не будут уступать рисункам, выполненным зрячим человеком. Это дело опыта. Практика, практика и ещё раз практика!

Естественно, китайских драконов бить я никогда не буду. Это утопия. Важно это осознавать и объективно оценивать свои силы. Чем глубже проникаешь в эту идею, тем больше становится понятно удивление, с которым приходится сталкиваться. Я понял, что все границы находятся в головах, а не в технических возможностях незрячих людей.

При чём тут музыка?

Как я уже сказал, с моей стороны полностью отсутствует визуальный контроль. На время создания татуировки моими глазами становятся другие мастера и наставники. Первое время они особенно внимательно следили за каждой мелочью.

Процесс нанесения тату с помощью трафарета Брайля сильно отличается от того, как бьют обычные рисунки. Например, с моей стороны было важно научиться чётко чувствовать глубину погружения иглы, а также угол наклона, с которым вбивается краска. Параллельно ребята объясняли мне все тонкости внутренней кухни этого ремесла. Что уж говорить, научиться предстоит ещё очень и очень многому.

Естественно, всё отрабатывалось на искусственной коже. С каждым разом я по-новому ощущал этот процесс. Можно подумать, что нет ничего сложного в том, чтобы наносить точки, но значение имеет всё, вплоть до того, на каком расстоянии друг от друга они находятся.

Игорь Михайлов Фото: Pro-Vision Communications

Иногда мне даже казалось что я вернулся в своё музыкальное прошлое. Я окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу классической гитары. Манипуляции с иглой напомнили мне работу со струной. В музыке на самом деле всё находится за нотами, важны нюансы. С татуировкой — то же самое.

Когда мы перешли с тренировок на искусственной коже к отработке изученного на добровольцах, стало ясно, что всему предстоит учиться вновь. Дело в том, что силикон всё-таки не даёт возможности полноценно прочувствовать все особенности работы. Когда ты бьёшь тату реальному человеку, то испытываешь совершенно другие эмоции и ощущения.

Всё по новой…

То, к чему я привык за несколько месяцев, фактически не работало на реальной коже. Первую татуировку я сделал нашему идейному вдохновителю Антону. Говоря откровенно, результат получился совсем не тот, на который мы рассчитывали. Я и сам чувствовал, что всё идёт куда-то в другую сторону.

Когда я делал вторую татуировку, то уже понимал, что меня ждёт. По моим ощущениям, она получилась принципиально отличной от первой, но более удачной. Со второго раза всё стало гораздо понятнее.

Спустя три месяца после начала этой истории я понимаю, что возможно действительно всё. Мастера, у которых я учился и с которыми продолжаю набираться опыта, по большому счёту не знали, как объяснить все тонкости искусства татуировки слепому человеку, ведь всё обучение идёт исключительно визуально.

Да, в тактильной форме достаточно сложно передать все эти процессы, и техника, к которой мы в итоге пришли, сильно разнится с первоначальной задумкой. Даже мой первый мастер Софья, которая бьёт исключительно иголками, сказала, что пробивать через трафарет – это что-то невероятное и отличающееся от того, чем она занималась много лет на профессиональном уровне.

Игорь Михайлов Фото: Pro-Vision Communications

Когда тебе приходится опытным путём идти к первоначальной цели и работать над тем, чтобы совершенствоваться в новом для себя деле, то начинаешь сильнее ценить все возможности, которые дарит тебе жизнь. Не стоит отказываться от них.

Спортивные победы

В моей жизни уже был опыт, когда с нуля приходилось учиться новому и упорно тренироваться, чтобы добиться желаемого. Так было, например, с адаптивным теннисом, которым я занимаюсь с осени 2018 года.

Знакомство с этим видом спорта произошло неожиданно. Один мой товарищ рассказал, что незрячие люди тоже могут держать ракетку и вполне уверенно обращаться с ней и с мячиком. На меня это произвело колоссальное впечатление. Практически сразу я побывал на своей первой тренировке.

Мне вручили ракетку и защитную амуницию, объяснили основные правила тенниса. Первый раз я занимался пять часов, вторая тренировка длилась уже шесть, а сейчас я стабильно тренируюсь по восемь часов три раза в неделю.

Если говорить подробнее об этом виде спорта, то пока он, к сожалению, не входит в программу Паралимпийских игр, хотя слепых людей, которые им занимаются на профессиональном уровне, достаточно много как у нас в стране, так и в Европе.

Игорь Михайлов Фото: Из личного архива Игоря Михайлова

Стол для адаптивного тенниса оборудован специальными бортиками. Вместо сетки над ним нависает прозрачный щит, чтобы игра проходила в двухмерном пространстве. Мяч в данном случает не подпрыгивает, а катается по столешнице. Весь процесс ведётся исключительно на слух, поэтому теннисисты играют в светонепроницаемых масках.

По данному виду спорта активно проходят чемпионаты мира и Европы. В 2022 году я стал второй ракеткой России и получил право отправиться на первенство Европы во Францию, но, поскольку никто никуда не поехал, посоревноваться на международном уровне мне пока не удалось. В 2024-м я вновь стал второй ракеткой России и получил право представлять нашу страну на чемпионате в Болгарии, однако ситуация не поменялась.

Я стал мастером спорта и двукратным чемпионом России в командном зачёте. Два с половиной года назад к нам в команду пришли зрячие тренеры из большого спорта, профессионалы международного класса в лёгкой атлетике – Константин Анатольевич Голубцов и Светлана Эдуардовна Егорова. Благодаря им мне и другим ребятам удалось выйти на новый уровень.

В режиме нон-стоп

Если говорить о целях, то не могу сказать, что ставлю перед собой какие-то глобальные задачи. Я продолжаю работать журналистом и экскурсоводом в Музее темноты, занимаюсь организацией различных спортивных и социальных мероприятий и, конечно, развиваюсь в проекте «Слепой Бью».

Жизнь идёт, появляется много новых возможностей. Я давно понял, что главное — не отказываться ни от одной из них и с уверенностью браться за любое дело. Обязательно найдутся люди, которые помогут и подарят заряд мотивации на то, чтобы не опускать руки.

Я думаю, каждому, кто действительно хочет поменять свою жизнь, стоит идти навстречу переменам, отбросив лишние страхи. Как я уже говорил, важно строить мосты, а не возводить стены. Верьте в себя, в свои силы и не упускайте шансы, которые дарит судьба. Возможно всё, даже если кажется, что это совсем не так.

Антон Котовский идейный вдохновитель проекта «Слепой Бью» «Мне в принципе достаточно часто приходят в голову необычные идеи, поскольку это моя работа. Связка «слепой и татуировки» возникла в сознании совершенно внезапно. Мне показалось это настолько невозможным, что захотелось эту задачку решить».

Я не знал, в каком виде задумка будет воплощаться. Конечно, главный вопрос, который стоял перед нами, заключался в том, можно ли в принципе реализовать это технически. Хотелось, чтобы это было концептуально и со смыслом. Я поделился этой идеей с фондом, занимающимся поддержкой незрячих людей, и поинтересовался, есть ли ребята, которые могли бы попробовать себя в роли тату-мастера.

Мне дали контакты нескольких кандидатов. Игорь наиболее подходил по всем параметрам. Он с радостью откликнулся на наш призыв, и мы начали тренироваться. Сначала мы думали, что Игорь будет бить какие-то небольшие символы, но это оказалось очень сложной задачей. Было решено сосредоточиться на шрифте Брайля.

Я был первым, кто решился сделать тату у слепого мастера. Во время сеанса меня не покидало чувство, что Игорь вкладывается в это дело энергетически куда больше, чем многие зрячие татуировщики. Мне бы очень хотелось, чтобы другие незрячие люди приняли эту идею и тоже попробовали себя в роли тату-мастеров. Надеюсь, что пример Игоря докажет им, что все границы только в наших головах.