Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть икру

Икра является одним из самых любимых и желанных деликатесов на праздничном столе, особенно в новогодние праздники. Однако есть несколько категорий людей, которым этот продукт противопоказан, поскольку это опасно для здоровья.
Расскажем, кому от употребления этого деликатеса стоит отказаться.
«В целом икра — безопасный и полезный продукт питания, однако риски для здоровья тут тоже есть».
Высокое артериальное давление
Во-первых, икра опасна для людей с высоким кровяным давлением — артериальной гипертензией. В процессе консервации используется большое количество соли, избыточное количество которой способствует риску развития болезней сердца и сосудов. Согласно ГОСТу, в продукте первого сорта массовая её доля составляет 4-6%, второго — 4-7%. Таким образом, если вы приобретёте баночку икры весом 100 г, то в ней будет от 4 до 7 г соли (примерно чайная ложка).
Фото: istockphoto.com/Ekaterina Volkova
Этот факт был доказан на большом количестве людей в исследовании INTERSALT. Самое опасное последствие употребления большого количества икры для таких пациентов — гипертонический криз. Это ситуация, когда давление повышается резко до высоких цифр, что требует медицинского вмешательства.
Заболевания сердца и почек
Людям с болезнями сердца и почек также рекомендуется ограничить потребление икры из-за соли. Натрий задерживает воду в организме, что способствует образованию отёков.
Если по рекомендациям врача вам необходимо ограничивать потребление соли до 2-3 г в день, икру стоит исключить из рациона.
Непереносимость продукта
Тошнота, диарея, боль в животе — основные симптомы этого состояния. Существуют две категории заболеваний — аллергия на икру и пищевая непереносимость.
Проявляться они могут похожим образом, но механизмы развития у них совершенно разные и лечение, соответственно, тоже.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Аллергия может протекать остро, с развитием удушья и высыпаний по всему телу, что требует срочной медицинской помощи. Поэтому людям, склонным к нежелательным реакциям, лучше сделать лабораторные тесты перед тем, как есть икру.
Ситуация с пищевой непереносимостью развивается не так остро, но вызывает дискомфорт.
Часто пациенты годами наблюдают у себя симптомы непереносимости, что снижает качество жизни: человека часто тошнит после еды, мучат боли в животе. Таким людям нужно пройти обследование с помощью простого теста Food Xplorer.
Избыточный вес
Ещё одна проблема связана с калорийностью и высоким содержанием холестерина в икре.
Фото: istockphoto.com/Andrej Filonenko
Поэтому людям с избыточной массой тела, ожирением, а также ишемической болезнью сердца, нарушениями обмена липидов необходимо употреблять икру с осторожностью, не более двух чайных ложек в день.
Несмотря на такие противопоказания, икра считается полезным продуктом для большинства людей. Она является источником белков и аминокислот, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в организме. Продукт содержит омега-3 жирные кислоты, витамины D, А, Е, К, группы В, а также такие важные минералы, как селен, фосфор, медь, железо, цинк, магний, калий.