Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть икру

Икра является одним из самых любимых и желанных деликатесов на праздничном столе, особенно в новогодние праздники. Однако есть несколько категорий людей, которым этот продукт противопоказан, поскольку это опасно для здоровья.

Расскажем, кому от употребления этого деликатеса стоит отказаться.

Андрей Якушев гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт «В целом икра — безопасный и полезный продукт питания, однако риски для здоровья тут тоже есть».

Высокое артериальное давление

Во-первых, икра опасна для людей с высоким кровяным давлением — артериальной гипертензией. В процессе консервации используется большое количество соли, избыточное количество которой способствует риску развития болезней сердца и сосудов. Согласно ГОСТу, в продукте первого сорта массовая её доля составляет 4-6%, второго — 4-7%. Таким образом, если вы приобретёте баночку икры весом 100 г, то в ней будет от 4 до 7 г соли (примерно чайная ложка).

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Volkova

Этот факт был доказан на большом количестве людей в исследовании INTERSALT. Самое опасное последствие употребления большого количества икры для таких пациентов — гипертонический криз. Это ситуация, когда давление повышается резко до высоких цифр, что требует медицинского вмешательства.

Заболевания сердца и почек

Людям с болезнями сердца и почек также рекомендуется ограничить потребление икры из-за соли. Натрий задерживает воду в организме, что способствует образованию отёков.

Если по рекомендациям врача вам необходимо ограничивать потребление соли до 2-3 г в день, икру стоит исключить из рациона.

Непереносимость продукта

Тошнота, диарея, боль в животе — основные симптомы этого состояния. Существуют две категории заболеваний — аллергия на икру и пищевая непереносимость.

Проявляться они могут похожим образом, но механизмы развития у них совершенно разные и лечение, соответственно, тоже.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Аллергия может протекать остро, с развитием удушья и высыпаний по всему телу, что требует срочной медицинской помощи. Поэтому людям, склонным к нежелательным реакциям, лучше сделать лабораторные тесты перед тем, как есть икру.

Ситуация с пищевой непереносимостью развивается не так остро, но вызывает дискомфорт.

Часто пациенты годами наблюдают у себя симптомы непереносимости, что снижает качество жизни: человека часто тошнит после еды, мучат боли в животе. Таким людям нужно пройти обследование с помощью простого теста Food Xplorer.

Избыточный вес

Ещё одна проблема связана с калорийностью и высоким содержанием холестерина в икре.

Фото: istockphoto.com/Andrej Filonenko

Поэтому людям с избыточной массой тела, ожирением, а также ишемической болезнью сердца, нарушениями обмена липидов необходимо употреблять икру с осторожностью, не более двух чайных ложек в день.

Несмотря на такие противопоказания, икра считается полезным продуктом для большинства людей. Она является источником белков и аминокислот, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в организме. Продукт содержит омега-3 жирные кислоты, витамины D, А, Е, К, группы В, а также такие важные минералы, как селен, фосфор, медь, железо, цинк, магний, калий.