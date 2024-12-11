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Сколько калорий в салате оливье: калорийность оливье на 100 г

Калорийность оливье: врач рассказала, как приготовить более лёгкий вариант салата
Регина Даутова Наталья Харченко
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Калорийность салата оливье
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Расскажем, какие ингредиенты можно заменить, чтобы снизить жирность блюда.

Салат оливье стал неотъемлемой частью русской кухни и одним из популярных салатов на праздничном столе, особенно в Новый год. Он был создан французским поваром Люсьеном Оливье в середине XIX века для московского ресторана «Эрмитаж». Изначально рецепт включал рябчиков, раковые шейки, каперсы и другие изысканные продукты. Со временем состав блюда изменился, и его стали готовить с более доступными ингредиентами.

Основные ингредиенты салата оливье и их калорийность

Салат включает простые и доступные по цене ингредиенты. Каждый компонент оливье имеет свою энергетическую ценность:

Фото: istockphoto.com/Larisa Stefanuyk

  • варёный картофель (500 г) — 430 ккал;
  • варёная морковь (200 г) — 70 ккал;
  • куриные яйца (4 шт. или 240 г) — 272 ккал;
  • маринованные огурцы (200 г) — 40 ккал;
  • репчатый лук (100 г) — 80 ккал;
  • зелёный горошек консервированный (100 г) — 69 ккал;
  • варёная колбаса (300 г) — 843 ккал;
  • майонез (200 г) — 1360 ккал.

В итоге из этих ингредиентов получится салат оливье весом 1840 г. Калорийность всего блюда составит 3164 ккал. Таким образом, в 100 г продукта — 172 ккал.

Помните: чем больше порция, тем выше общая калорийность. Например, если съесть 200 г салата, итоговая цифра составит уже 344 ккал.

Как уменьшить калорийность оливье

Существует несколько способов сделать салат менее калорийным без потери вкуса.

<a href="https://www.championat.com/authors/8436/1.html">Наталья Харченко</a>
Наталья Харченко
кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра EMC

«Сделать оливье более полезным можно, если заменить некоторые ингредиенты натуральными, менее калорийными аналогами».

Во-первых, вместо колбасы можно использовать отварное мясо: нежирную говядину или куриную грудку. Например, калорийность 300 г отварной грудки составляет 405 ккал, а постной говядины — 468 ккал.

Фото: istockphoto.com/Marcos Elihu Castillo Ramirez

Существует вегетарианский вариант оливье, где вместо мяса добавляют кубики спелого авокадо — это тоже полезная версия, при условии, что используется нежирная заправка.

Во-вторых, можно заменить маринованные огурцы на малосольные. Вместо 40 ккал вы получите 22 калл.

В-третьих, снизьте калорийность соуса. Самый простой вариант — выбрать лёгкий майонез с более натуральным составом. Такой способ позволит убавить калорийность заправки сразу с 1360 до 400 ккал за 200 г.

Можете также приготовить соус самостоятельно. Например, простой вариант из йогурта, горчицы и соевого соуса. Или натуральный домашний провансаль: для его приготовления нужны варёные яичные желтки, дижонская горчица, лимонный сок, соль, перец и оливковое масло.

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Наконец, можно использовать консервированный горошек без сахара. Обычно при его производстве используют сахар, чтобы продукт получился нежнее, а вкус был ярче. Однако есть варианты без добавления этого компонента, которые ничуть не уступают по вкусу.

Можно использовать свежезамороженный горошек — достаточно разморозить продукт и немного припустить до готовности.

Чем грозит частое употребление салата?

Частое употребление салата грозит нежелательными реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такие проблемы возникают по нескольким причинам.

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Во-первых, классический оливье — жирное блюдо: в 100 г содержится примерно 20 г жиров. Небольшая порция салата — это 200–250 г, то есть 40–50 г жиров. А если увлечься и съесть за вечер две порции, получится уже 80–100 г.

Это гораздо больше дневной нормы, которая составляет примерно 1 г жира на 1 кг массы тела.

Во-вторых, у оливье сложный состав — для того чтобы усвоить такое блюдо, организму нужно выработать много ферментов.

В сочетании с другими новогодними угощениями оливье даёт высокую нагрузку на поджелудочную железу.

Фото: istockphoto.com/Tatiana Volgutova

Наконец, ингредиенты для классического оливье (варёная колбаса, маринованные огурцы, консервированный горошек, майонез) могут содержать вредные вещества: большое количество соли и сахара, консерванты, красители, усилители вкуса и аромата.

Кому лучше воздержаться от употребления оливье?

Классический вариант оливье противопоказан людям с различными заболеваниями ЖКТ:

  • рефлюкс-эзофагитом (заболевание пищевода);
  • гастритом;
  • гастродуоденитом (воспаление слизистой оболочки желудка);
  • язвенными заболеваниями.

Слишком большое количество жирного калорийного блюда с таким богатым составом, обилием соли и химических добавок (в майонезе, колбасе, маринованных огурцах) может спровоцировать обострение всех этих болезней.

Также классический вариант оливье вреден при высоком холестерине, ожирении и сахарном диабете 2-го типа.

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