Калорийность оливье: врач рассказала, как приготовить более лёгкий вариант салата

Салат оливье стал неотъемлемой частью русской кухни и одним из популярных салатов на праздничном столе, особенно в Новый год. Он был создан французским поваром Люсьеном Оливье в середине XIX века для московского ресторана «Эрмитаж». Изначально рецепт включал рябчиков, раковые шейки, каперсы и другие изысканные продукты. Со временем состав блюда изменился, и его стали готовить с более доступными ингредиентами.

Основные ингредиенты салата оливье и их калорийность

Салат включает простые и доступные по цене ингредиенты. Каждый компонент оливье имеет свою энергетическую ценность:

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варёный картофель (500 г) — 430 ккал;

варёная морковь (200 г) — 70 ккал;

куриные яйца (4 шт. или 240 г) — 272 ккал;

маринованные огурцы (200 г) — 40 ккал;

репчатый лук (100 г) — 80 ккал;

зелёный горошек консервированный (100 г) — 69 ккал;

варёная колбаса (300 г) — 843 ккал;

майонез (200 г) — 1360 ккал.

В итоге из этих ингредиентов получится салат оливье весом 1840 г. Калорийность всего блюда составит 3164 ккал. Таким образом, в 100 г продукта — 172 ккал.

Помните: чем больше порция, тем выше общая калорийность. Например, если съесть 200 г салата, итоговая цифра составит уже 344 ккал.

Как уменьшить калорийность оливье

Существует несколько способов сделать салат менее калорийным без потери вкуса.

Наталья Харченко кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра EMC «Сделать оливье более полезным можно, если заменить некоторые ингредиенты натуральными, менее калорийными аналогами».

Во-первых, вместо колбасы можно использовать отварное мясо: нежирную говядину или куриную грудку. Например, калорийность 300 г отварной грудки составляет 405 ккал, а постной говядины — 468 ккал.

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Существует вегетарианский вариант оливье, где вместо мяса добавляют кубики спелого авокадо — это тоже полезная версия, при условии, что используется нежирная заправка.

Во-вторых, можно заменить маринованные огурцы на малосольные. Вместо 40 ккал вы получите 22 калл.

В-третьих, снизьте калорийность соуса. Самый простой вариант — выбрать лёгкий майонез с более натуральным составом. Такой способ позволит убавить калорийность заправки сразу с 1360 до 400 ккал за 200 г.

Можете также приготовить соус самостоятельно. Например, простой вариант из йогурта, горчицы и соевого соуса. Или натуральный домашний провансаль: для его приготовления нужны варёные яичные желтки, дижонская горчица, лимонный сок, соль, перец и оливковое масло.

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Наконец, можно использовать консервированный горошек без сахара. Обычно при его производстве используют сахар, чтобы продукт получился нежнее, а вкус был ярче. Однако есть варианты без добавления этого компонента, которые ничуть не уступают по вкусу.

Можно использовать свежезамороженный горошек — достаточно разморозить продукт и немного припустить до готовности.

Чем грозит частое употребление салата?

Частое употребление салата грозит нежелательными реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такие проблемы возникают по нескольким причинам.

Во-первых, классический оливье — жирное блюдо: в 100 г содержится примерно 20 г жиров. Небольшая порция салата — это 200–250 г, то есть 40–50 г жиров. А если увлечься и съесть за вечер две порции, получится уже 80–100 г.

Это гораздо больше дневной нормы, которая составляет примерно 1 г жира на 1 кг массы тела.

Во-вторых, у оливье сложный состав — для того чтобы усвоить такое блюдо, организму нужно выработать много ферментов.

В сочетании с другими новогодними угощениями оливье даёт высокую нагрузку на поджелудочную железу.

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Наконец, ингредиенты для классического оливье (варёная колбаса, маринованные огурцы, консервированный горошек, майонез) могут содержать вредные вещества: большое количество соли и сахара, консерванты, красители, усилители вкуса и аромата.

Кому лучше воздержаться от употребления оливье?

Классический вариант оливье противопоказан людям с различными заболеваниями ЖКТ:

рефлюкс-эзофагитом (заболевание пищевода);

гастритом;

гастродуоденитом (воспаление слизистой оболочки желудка);

язвенными заболеваниями.

Слишком большое количество жирного калорийного блюда с таким богатым составом, обилием соли и химических добавок (в майонезе, колбасе, маринованных огурцах) может спровоцировать обострение всех этих болезней.

Также классический вариант оливье вреден при высоком холестерине, ожирении и сахарном диабете 2-го типа.