Горнолыжный курорт «Архыз» 2024-2025: цены, трассы и особенности

Сезон в этой локации длится примерно с ноября по апрель.

«Архыз» – это всесезонный курорт, расположенный в Карачаево-Черкесии. Официально он открылся в 2013 году и вот уже больше 10 лет принимает в гости многочисленных туристов со всей страны.

О чём расскажем

Архыз: сезон катания и погода

Горнолыжный сезон открывается в конце ноября – начале декабря и длится до апреля. «Архыз» по праву считается одним из самых живописных и популярных направлений в своём роде. В 2024 году курорт примет 1,07 млн туристов.

Курорт «Архыз» находится в 10 км от аэропорта Минеральных Вод и представляет из себя две туристические деревни – Романтик и Лунная Поляна. Лыжники выбирают склоны Южный и Северный в зависимости от сложности трассы. Южный считается идеальной трассой для новичков, а Северный подходит бывалым спортсменам.

Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта получили имена, связанные с космосом. На Южном склоне расположены трассы «Белка», «Восток-1», «Сириус», «Персеиды», «Стрелка», «Атмосфера», «Андромеда», «Ракета» и «Комета». На Северном практически все трассы являются сложными. Здесь расположены «Горизонт», «Вега», «Красный карлик», «Квазар», «Гравитация» и «Буран».

Зима в Архызе снежная и мягкая, в горнолыжный сезон температура опускается не ниже -5…-6 градусов. Погода солнечная и безветренная, что, безусловно, понравится даже тем, кто ни разу не стоял на лыжах. Однако стоит учитывать, что в горах холоднее, чем у подножия. Поэтому не нужно пренебрегать тёплой одеждой. Первый снег выпадает в ноябре, но и в сезон могут случаться дожди. Чтобы снежный покров не пострадал, на курорте используют пушки для искусственного оснежения.

Архыз Фото: Olga Buntovskih /istockphoto.com

Особенности трасс и подъёмники

Если вы мечтаете побаловать себя и близких яркими эмоциями и настоящим драйвом, «Архыз» – это именно то, что нужно для семейного отдыха.

Трассы

Общая протяжённость всех трасс – более 27 км. В сезоне-2024/2025 туристов ждут 16 оборудованных маршрутов различной сложности с перепадом высот от 60 м до 880 м.

В феврале этого года на Южном склоне на высоте 1750 м появился сноупарк. На протяжённости 250 м расположены две линии, где установлены 16 фигур и трамплинов различных категорий сложности.

Подъёмники

Всего на курорте восемь канатных дорог и подъёмников. На Северном склоне работают «Северное сияние» и «Союз», на южном – четырёхместный подъёмник «Спутник», восьмиместный гондольный подъёмник «Млечный путь», шестиместный «Лунный экспресс», а также «Зелёная планета» и «Орбита», которая везёт до самой высокой отметки в 3030 м.

Все трассы и канатные дороги курорта делятся на четыре вида.

«зелёные» – для начинающих лыжников;

– для начинающих лыжников; «синие» – представляют собой низкую по сложности трассу, но для опытных лыжников и сноубордистов;

представляют собой низкую по сложности трассу, но для опытных лыжников и сноубордистов; «красные» – это средние по сложности маршруты для профи;

– это средние по сложности маршруты для профи; «чёрные» – это трассы самого большого уровня сложности для настоящих экстремалов.

В «Архызе» в первую очередь открываются следующие трассы: две «синие» на Южном склоне в посёлке Романтик и две «красные», «зелёная» и «синяя» на Северном.

Романтики могут побаловать себя катанием по канатной дороге «Спутник», где после захода солнца включается искусственное освещение. Но для этого нужно приобрести отдельный абонемент.

Фото: ZargonDesign/istockphoto.com

Как добраться до Архыза?

Самолётом

В Минеральных Водах находится ближайший аэропорт к Архызу. Из Москвы до аэропорта в Минеральных Водах совершается более 10 рейсов. Впрочем, долететь из других городов не составит большого труда: есть прямые сообщения.

На поезде

В Минеральных Водах также есть железнодорожный вокзал, он расположен на Привокзальной площади, 1. Регулярно из городов России совершаются рейсы до пункта назначения.

На автобусе

Расстояние от Минвод до Архыза чуть больше 200 км. Из аэропорта ходят маршрутный и регулярный автобусы «Пятигорск – Архыз», но всего лишь один рейс в день.

Фото: Imgorthand/istockphoto.com

Архыз: цены на 2024-2025 год

На сезон-2024/2025 катание на горных лыжах или сноуборде стоит примерно 2250 рублей в день для взрослого. Но в пик новогодних праздников цена возрастёт до 3250 рублей. А в сам Новый год цена составит чуть выше 4000 рублей.

Для любителей вечерних катаний цена будет чуть ниже. В пятницу, выходные и праздники с 18:00 до 21:45 цена составит 1600 рублей для взрослого, а для ребёнка – 1050 рублей.

Ски-пасс удобнее покупать на официальном сайте «Архыза». В кассе цена будет дороже. Цены на ски-пасс на один день для взрослого: от 2550 рублей до 4050 рублей. Для ребёнка: от 1700 рублей до 2650 рублей.

Не беда, если у вас нет с собой соответствующего снаряжения. В «Архызе» легко взять всё необходимое в аренду. Комплект лыж с ботинками и палки можно арендовать на целый день за 1500 рублей. Для ребёнка цена будет ниже – 1000 рублей. Аренда снаряжения для вечернего комплекта ещё дешевле: от 700 рублей для взрослого и от 500 рублей для ребёнка. Кстати, выгоднее брать снаряжение в аренду сразу на три и более дней: в таком случае стоимость будет гораздо ниже.

Если у вас есть некоторые элементы снаряжения с собой, то можно добрать комплект по отдельности. Шлем, перчатки и маска будут стоить 300-500 рублей в сутки, а горные лыжи или сноуборд – от 800 рублей.

Архыз – место не только для катания на горных лыжах и сноуборде. Здесь так же можно взять в аренду коньки или «ватрушку». Стоимость проката коньков составит примерно 300 рублей, а «ватрушки» – 500 рублей.

Фото: svetikd/istockphoto.com

Занятия с инструктором

К услугам туристов «Архыз» представляет школу обучения горнолыжному спорту. Опытные инструкторы доступно объяснят новичкам азы катания на трассе. Полтора часа занятия обойдутся в 4200 рублей, и это в низкий сезон. В пик цена возрастёт и составит примерно 5700 рублей. Выгоднее брать групповое занятие, в таком случае цена будет значительно ниже – 2700 рублей с каждого ученика.