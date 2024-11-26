Как живут люди, у которых украли детство: 6 признаков парентификации

Екатерина Гетц системный семейный терапевт, нарративный практик, преподаватель «Психодемии» «В каждой семье есть иерархия, роли и функции участников. Взрослые — сильные, ответственные, заботливые, отвечают за жизнь и здоровье детей. Подают пример и ролевую модель. Ребёнок — это тот, кто получает любовь, безопасность и ориентируется на родителей для формирования собственного поведенческого репертуара. Но бывает, что всё переворачивается с ног на голову».

Ребёнок оказывается вынужден примерять на себя роль взрослого в момент, когда он к этому ещё не готов. Ему приходится брать роль заботящейся фигуры, собеседника или даже добытчика.

Это может происходить в семьях с дисфункциональной динамикой, где взрослые по каким-то причинам не могут выполнять свои обязанности, а дети вынуждены заботиться о себе и о других членах семьи. Мы говорим о парентификации. Давайте разбираться подробнее, что это такое.

О чём расскажем:

Что такое парентификация?

Парентификация простыми словами – это слишком быстрое взросление. В традиционной «правильной» семье роль взрослого – быть ответственным, давать заботу, удовлетворять потребности (физические и эмоциональные), являться опорой для ребёнка. Однако здесь совсем другая история. Парентифицированная семья – по сути перевёртыш. Проявляться это может в том, что ребёнок включён в родительские задачи и требования к нему предъявляются, как ко взрослому.

Например, его привлекают к активной заботе о младших, забывая о его собственном детстве. Также ребёнку могут доверять взрослую информацию, с которой он ещё не очень понимает, что делать. То есть, иными словами, парентификация – взятие на себя роли родителя во взаимодействии с другими членами семьи.

Этот процесс разделяют на эмоциональный и инструментальный. В чём разница? Первый вид парентификации проявляется в чрезмерном участии ребёнка в эмоциональных процессах семьи: улаживание конфликтов, утешение родителя(-ей), когда ему плохо, перекладывание ответственности за собственное настроение на ребёнка. Второй вид — это всё, что касается взрослых обязанностей по дому, заботы о младших (или старших) родственниках, оплате счетов или зарабатывания денег.

Фото: FatCamera / istockphoto.com

Причины парентификации

Есть несколько основных причин возникновения парентификации.

Неспособность отца или матери выполнять свои функции из-за психологических проблем, зависимостей, физических недугов или других факторов. Когда родитель объективно не видит потребности семьи и детей, ребёнок подтягивается в процесс заботы о семье как замещающий взрослый. Такой пример можно видеть в сериале «Бесстыжие». В многодетной семье старший ребёнок, Фиона, полностью берёт на себя заботу обо всех, при этом ставя свои задачи на задний план.

из-за психологических проблем, зависимостей, физических недугов или других факторов. Когда родитель объективно не видит потребности семьи и детей, ребёнок подтягивается в процесс заботы о семье как замещающий взрослый. Такой пример можно видеть в сериале «Бесстыжие». В многодетной семье старший ребёнок, Фиона, полностью берёт на себя заботу обо всех, при этом ставя свои задачи на задний план. Травматические события. Развод, болезнь, смерть могут привести к нарушению функционирования семейной системы. Бывает так, что кризис бьёт сильнее, чем человек способен выдержать. В таком случае на помощь взрослому приходит ребёнок, становясь функциональным родителем/подругой и разделяя обязанности. В сериале «Отчаянные домохозяйки» есть персонаж Сюзан, которая после развода с мужем долго не могла прийти в себя. Её 12-летняя дочь Джули, будучи оптимистичной и доброй девочкой, постоянно включается в процессы мамы. Она помогает с оплатой счетов, устраивает свидания, даёт советы по части отношений с мужчинами. Спустя шесть лет дочь признаётся, что ей было непросто всё это время, что это она была взрослой в их семье, и призывает мать взять на себя ответственность.

Развод, болезнь, смерть могут привести к нарушению функционирования семейной системы. Бывает так, что кризис бьёт сильнее, чем человек способен выдержать. В таком случае на помощь взрослому приходит ребёнок, становясь функциональным родителем/подругой и разделяя обязанности. В сериале «Отчаянные домохозяйки» есть персонаж Сюзан, которая после развода с мужем долго не могла прийти в себя. Её 12-летняя дочь Джули, будучи оптимистичной и доброй девочкой, постоянно включается в процессы мамы. Она помогает с оплатой счетов, устраивает свидания, даёт советы по части отношений с мужчинами. Спустя шесть лет дочь признаётся, что ей было непросто всё это время, что это она была взрослой в их семье, и призывает мать взять на себя ответственность. Культурные традиции, ожидания общества от детей, что они будут помогать и поддерживать родителей. В России, стране с богатой травматичной историей, насыщенной горькими событиями, на подрастающее поколение традиционно возлагалось больше ответственности. Бедные крестьянские семьи включали младших в работу с раннего детства. Во время Великой Отечественной войны ребята, оставшиеся с бабушками и мамами, переживали те же сложности и травмы, что и взрослые. К тому же, если посмотреть на фольклор, в детских сказках положительный герой тот, кто «избу уберёт, дрова нарубит, с младшими в семье посидит».

Как проявляется парентификация?

Проявления парентификации делятся на поведенческие и эмоциональные. Давайте разберём каждое подробнее.

Поведенческие проявления

1. Чрезмерная ответственность. Что это значит? Дети, которые берут на себя родительские роли, часто проявляют чрезмерную ответственность и зрелость в своём поведении. Они могут принимать решения за всю семью, управлять бюджетом и заботиться о младших братьях и сёстрах.

2. Забота о нуждах других в ущерб собственным. Ребёнок часто ставит потребности других членов семьи выше собственных. Он может жертвовать временем, энергией и ресурсами, чтобы удовлетворить нужды своих близких.

3. Высокий уровень тревожности. Из-за постоянного стресса и ответственности дети могут испытывать волнение. Они начинают беспокоиться о том, что не справляются со своими обязанностями, и чувствовать вину за то, что не могут сделать больше.

Фото: ljubaphoto / istockphoto.com

Эмоциональные проявления

1. Подавление эмоций. Чтобы справиться с требованиями взрослой жизни, дети могут скрывать чувства от других и игнорировать свои желания.

2. Чувство одиночества. Несмотря на то что дети активно участвуют в жизни своей семьи, они могут ощущать себя изолированно. Часто у них просто не хватает времени или возможности для общения со сверстниками или на занятия, которые положены им по возрасту.

3. Низкая самооценка. Частая критика со стороны взрослых или сравнение с другими детьми могут привести к отсутствию веры в себя. У таких детей больше шансов сомневаться в своих способностях и бояться не оправдать ожидания других.

Фото: Brian Niles / istockphoto.com

Как преодолеть последствия парентификации?

К последствиям парентификации относятся сложности в построении близких отношений (чаще всего такие люди могут выбрать в спутники безынициативных и безответственных партнёров), трудности в выражении собственных чувств и потребностей, депрессия, тревожность, КПТСР (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство), проблемы с самооценкой и уверенностью в себе. Как же преодолеть это и что важно сделать?

Осознать проблему. Если вы находите подтверждения вышеописанных признаков, возможно, вы сталкивались с парентификацией.

Если вы находите подтверждения вышеописанных признаков, возможно, вы сталкивались с парентификацией. Работать с психологом. Квалифицированный специалист не оценивает, насколько вы попадаете в круг пострадавших. Однако он поможет справиться с чувствами и последствиями парентификации. Психотерапия – это особый тип отношений, который не просто даёт ответы на вопросы, но скорее позволяет найти новый способ построения отношений более здоровым образом.

Квалифицированный специалист не оценивает, насколько вы попадаете в круг пострадавших. Однако он поможет справиться с чувствами и последствиями парентификации. Психотерапия – это особый тип отношений, который не просто даёт ответы на вопросы, но скорее позволяет найти новый способ построения отношений более здоровым образом. Восстанавливать границы . Как правило, воспитание родителями, которые перекладывали ответственность, продуцирует созависимые отношения. Их человек поддерживает в коммуникации с остальными людьми. Здоровые границы, в свою очередь, подразумевают возможность уверенно говорить «нет» в любых отношениях.

. Как правило, воспитание родителями, которые перекладывали ответственность, продуцирует созависимые отношения. Их человек поддерживает в коммуникации с остальными людьми. Здоровые границы, в свою очередь, подразумевают возможность уверенно говорить «нет» в любых отношениях. Развивать самостоятельность. Думать о себе, принимать решения, опираясь на собственное мнение, учиться не только выполнять чужие просьбы, но и ставить в приоритет свои желания там, где это уместно. Такой подход позволяет найти много нового для себя. Может оказаться так, что человек, дожив до 30 лет, не знает, что он хочет на завтрак, какой стиль одежды предпочитает и почему выбрал ту или иную специальность. Взгляд внутрь поможет открыть себя заново, проявить интерес в сторону, которая раньше оказывалась без внимания.

Парентификация – это частая достаточно серьёзная проблема, которая бывает различной степени сложности. Она имеет долгосрочные последствия для жизни человека. В семье, где роли были смешаны и иерархия нарушена, ребёнку невозможно проживать детство и проходить этапы взросления. Со временем это приводит к ряду эмоциональных проблем, которые тем не менее можно изменить. Важно понять и признать парентификацию, чтобы начать процесс исцеления и восстановления.