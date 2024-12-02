Пошаговый рецепт идеального оливье: классический вариант с колбасой и горошком

Оливье на протяжении многих лет остаётся одним из самых любимых салатов на новогоднем столе. Люди любят его за доступность ингредиентов и простоту приготовления.

О чём расскажем:

Ингредиенты для классического оливье

Тамара Мосева бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» «Рассмотрим рецепт классического салата — с варёной колбасой и зелёным горошком».

Для приготовления салата на четыре персоны понадобятся:

варёная колбаса — 300 г (лучше выбирать молочную);

картофель — 3 шт. (желательно старый картофель с толстой кожурой);

яйца — 3 шт.;

зелёный горошек — 50 г;

солёные огурцы — 2 шт. (можно и больше, тогда вкус будет более пикантным);

морковь — 1 шт. (со сладковатым вкусом подойдёт лучше всего);

майонез — 3 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

листья петрушки и укропа (по желанию).

Фото: istockphoto.com/etorres69

Подготовка ингредиентов

Отварить овощи кажется простой задачей, но в этом деле тоже есть свои нюансы.

Варка картофеля

Для варки картофель рекомендуется погружать не в холодную, а в кипящую воду, это придаёт овощу более насыщенный вкус. Для начала необходимо наполнить кастрюлю водой на две трети и поставить её на огонь.

Пока жидкость будет нагреваться, следует тщательно вытереть картофель и аккуратно сделать проколы в нескольких местах зубочисткой — так кожура останется целой.

После этого нужно опустить клубни в кипящую воду, затем подождать, пока вода снова закипит, и уменьшить огонь. Обычно варка занимает 20-30 минут.

Фото: istockphoto.com/Neustockimages

Проверить готовность клубней можно острым предметом, например зубочисткой. Если она легко проходит в картофель, значит, он готов. После варки его следует охладить и очистить от кожуры.

Процесс нарезки овощей станет более удобным, если периодически опускать нож в холодную воду.

Варка моркови

Морковь, как и картофель, не нужно очищать от кожуры и рекомендуется помещать в кипящую воду. Важно следить за тем, чтобы части овощей не выходили на поверхность выкипевшей воды, так как это может привести к их недостаточной готовности.

Время варки моркови для оливье зависит от её размера, сорта и возраста: например, молодая или мелкая морковь готовится быстрее. Обычно процесс занимает от 20 до 30 минут.

Фото: istockphoto.com/jeffbergen

Проверяйте степень готовности моркови с помощью зубочистки, аналогично тому, как это делается с картофелем. После того как она станет мягкой, слейте горячую воду. Для охлаждения корнеплода рекомендуется использовать холодную воду.

Варка яиц

Яйца следует варить вкрутую. Это занимает около 10 минут — время отмеряется с момента первого пузыря или закипания воды.

Приготовление салата

После варки овощей и яиц можно приступать к основным шагам рецепта.

Пошаговое приготовление:

Зелёный горошек следует отделить от рассола: слейте его и дайте полежать горошку какое-то время в дуршлаге. Солёные огурцы тоже необходимо отжать от рассола, чтобы лишняя жидкость не размягчила салат. Колбасу, картофель, морковь, огурцы и яйца нарежьте небольшими кубиками. Далее лишь остаётся смешать все ингредиенты в одной миске, добавив зелень, соль, перец и майонез. Салат почти готов, но перед подачей дайте ему постоять в холодильнике в течение часа.

Приятного аппетита!

Фото: istockphoto.com/TamSam

Как сделать салат более диетическим?

Классическая версия салата оливье достаточно калорийная. Существует несколько способов сделать блюдо более диетическим, но это потребует замены ингредиентов.

Так, вместо традиционной варёной колбасы можно использовать куриную колбасу, отварную куриную грудку или постную говядину. Также, чтобы снизить калорийность салата, солёные огурцы можно заменить на свежие, а майонез из супермаркета — на вариант домашнего приготовления или греческий йогурт.