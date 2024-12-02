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Салат Оливье классический с колбасой и горошком: пошаговый рецепт с фото

Пошаговый рецепт идеального оливье: классический вариант с колбасой и горошком
Регина Даутова Тамара Мосева
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Классический рецепт оливье с колбасой и горошком
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Также расскажем, как правильно отварить овощи.

Оливье на протяжении многих лет остаётся одним из самых любимых салатов на новогоднем столе. Люди любят его за доступность ингредиентов и простоту приготовления.

О чём расскажем:

Ингредиенты для классического оливье

<a href="https://www.championat.com/authors/8220/1.html">Тамара Мосева</a>
Тамара Мосева
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«Рассмотрим рецепт классического салата — с варёной колбасой и зелёным горошком».

Для приготовления салата на четыре персоны понадобятся:

  • варёная колбаса — 300 г (лучше выбирать молочную);
  • картофель — 3 шт. (желательно старый картофель с толстой кожурой);
  • яйца — 3 шт.;
  • зелёный горошек — 50 г;
  • солёные огурцы — 2 шт. (можно и больше, тогда вкус будет более пикантным);
  • морковь — 1 шт. (со сладковатым вкусом подойдёт лучше всего);
  • майонез — 3 столовые ложки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • листья петрушки и укропа (по желанию).

Фото: istockphoto.com/etorres69

Подготовка ингредиентов

Отварить овощи кажется простой задачей, но в этом деле тоже есть свои нюансы.

Варка картофеля

Для варки картофель рекомендуется погружать не в холодную, а в кипящую воду, это придаёт овощу более насыщенный вкус. Для начала необходимо наполнить кастрюлю водой на две трети и поставить её на огонь.

Пока жидкость будет нагреваться, следует тщательно вытереть картофель и аккуратно сделать проколы в нескольких местах зубочисткой — так кожура останется целой.

После этого нужно опустить клубни в кипящую воду, затем подождать, пока вода снова закипит, и уменьшить огонь. Обычно варка занимает 20-30 минут.

Фото: istockphoto.com/Neustockimages

Проверить готовность клубней можно острым предметом, например зубочисткой. Если она легко проходит в картофель, значит, он готов. После варки его следует охладить и очистить от кожуры.

Процесс нарезки овощей станет более удобным, если периодически опускать нож в холодную воду.

Варка моркови

Морковь, как и картофель, не нужно очищать от кожуры и рекомендуется помещать в кипящую воду. Важно следить за тем, чтобы части овощей не выходили на поверхность выкипевшей воды, так как это может привести к их недостаточной готовности.

Время варки моркови для оливье зависит от её размера, сорта и возраста: например, молодая или мелкая морковь готовится быстрее. Обычно процесс занимает от 20 до 30 минут.

Фото: istockphoto.com/jeffbergen

Проверяйте степень готовности моркови с помощью зубочистки, аналогично тому, как это делается с картофелем. После того как она станет мягкой, слейте горячую воду. Для охлаждения корнеплода рекомендуется использовать холодную воду.

Варка яиц

Яйца следует варить вкрутую. Это занимает около 10 минут — время отмеряется с момента первого пузыря или закипания воды.

Приготовление салата

После варки овощей и яиц можно приступать к основным шагам рецепта.

Пошаговое приготовление:

  1. Зелёный горошек следует отделить от рассола: слейте его и дайте полежать горошку какое-то время в дуршлаге.
  2. Солёные огурцы тоже необходимо отжать от рассола, чтобы лишняя жидкость не размягчила салат.
  3. Колбасу, картофель, морковь, огурцы и яйца нарежьте небольшими кубиками.
  4. Далее лишь остаётся смешать все ингредиенты в одной миске, добавив зелень, соль, перец и майонез.
  5. Салат почти готов, но перед подачей дайте ему постоять в холодильнике в течение часа.

Приятного аппетита!

Фото: istockphoto.com/TamSam

Как сделать салат более диетическим?

Классическая версия салата оливье достаточно калорийная. Существует несколько способов сделать блюдо более диетическим, но это потребует замены ингредиентов.

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Так, вместо традиционной варёной колбасы можно использовать куриную колбасу, отварную куриную грудку или постную говядину. Также, чтобы снизить калорийность салата, солёные огурцы можно заменить на свежие, а майонез из супермаркета — на вариант домашнего приготовления или греческий йогурт.

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