Эти варианты подойдут для всех: мужей, пап, дедушек и коллег.

Что подарить на Новый год — 2025 мужчине: 30 идей, из которых вы точно что-то выберете

Иногда выбрать подарок на Новый год мужчине оказывается очень непросто. На вопрос «что тебе хочется» частый ответ — «ничего». Но за ним могут скрываться желания, о которых мужчина даже сам не догадывается.

В таких ситуациях предлагаем обратить внимание на его увлечения, хобби и образ жизни. Постарайтесь вспомнить, о чём он вам рассказывал в течение года. Возможно, в его словах уже проскальзывали намёки, что ему хотелось бы получить.

Если и это приводит в тупик, тогда спасайтесь нашей подборкой идей. Её плюс – она собрана так, что здесь точно найдётся тот самый подарок, который порадует получателя.

Фото: Harbucks / istockphoto.com

О чём расскажем:

Гаджеты

1. Беспроводные наушники

Отличный подарок для тех, кто любит часто слушать музыку, подкасты или аудиокниги. При выборе наушников обратите внимание на их тип. Например, маленькие вкладыши подойдут для активного образа жизни, а накладные или полноразмерные модели обеспечат более насыщенное звучание.

2. Фитнес-часы

Когда занимаешься спортом, важно следить за своим уровнем активности. А плюс фитнес-часов ещё в том, что они также отслеживают показатели здоровья. Активному мужчине точно будет по душе такой презент. Сегодня в магазинах представлены модели на абсолютно разный бюджет. Но при покупке обратите внимание на наличие датчиков пульса, мониторинга сна и поддержку спортивного режима. Это основные функции, которые должны быть в фитнес-часах.

Фото: PeopleImages / istockphoto.com

3. Умная колонка

Умная колонка с голосовым ассистентом – незаменимый помощник в доме. Такая модель не только воспроизводит музыку, но и управляет другими устройствами, отвечает на вопросы и может напоминать о событиях.

4. Портативный проектор

Идеальный и атмосферный подарок для любителей кино. Но перед покупкой нужно обратить внимание на разрешение проектора. Желательно выбирать Full HD или выше для чёткого изображения. Наличие беспроводных подключений облегчит использование устройства с различными гаджетами, а компактный размер и лёгкий вес повысят мобильность проектора.

5. Электронная книга

Мужчина любит читать в любое время и в любом месте? Тогда этот подарок точно его обрадует. Обратите внимание на экран. Он должен быть на основе технологии E-Ink. Такие модели обеспечивают комфортное чтение без нагрузки на глаза, имитируя бумажную страницу.

Увлечения

6. Игровая приставка

Настольная игра – это хорошо, а интерактивная в онлайн-формате – ещё лучше. Если мужчина предпочитает в свободные вечера расслабиться и провести время в виртуальном мире, то консоль подарит ему незабываемые эмоции. Современные модели предлагают большой ассортимент игр с отличной графикой и интересным сюжетом. Полного погружения в атмосферу можно добиться с помощью очков виртуальной реальности. Их можно подключить к приставке и наслаждаться новыми впечатлениями.

7. Спортивный инвентарь

Активный мужчина точно оценит такой подарок, особенно если он подобран с учётом его хобби и увлечений. Это могут быть гантели, кроссовки, коврик, спортивная сумка или утяжелители. Выбирая инвентарь, не забудьте обратить внимание на качество материалов.

Фото: RealPeopleGroup / istockphoto.com

8. Удочка

Если мужчина любит природу, рыбачить и отдыхать в тишине, удочка станет прекрасным выбором. Выбирая модель, обратите внимание на её тип и предназначение. Качественная удочка сделает процесс рыбалки ещё приятнее.

9. Подарочный сертификат на гоночный заезд

Для презента автолюбителю советуем присмотреться к подарочному сертификату на трек-день. Такой сюрприз точно не оставит равнодушным и запомнится надолго. Опытные инструкторы помогут мужчине отточить навыки вождения и прокатиться на большой скорости в безопасных условиях.

10. Музыкальный инструмент

Это отличный подарок для человека, который интересуется музыкой. Самое главное здесь – выбрать инструмент, учитывая предпочтения мужчины и его уровень подготовки. Если он только начинает играть, дополните подарок сертификатом на персональные уроки.

Фото: Dutko / istockphoto.com

Впечатления

11. Билет на спортивный матч

Билет на матч любимой команды — идеальный подарок для поклонника спорта. Всё-таки смотреть игру по телевизору и на трибуне – совершенно разные вещи. Реальное посещение матча даст мужчине почувствовать энергию стадиона, окунуться в атмосферу азарта и сплочённости с другими болельщиками.

12. Сертификат в банный комплекс на компанию

Традиционная баня или современный SPA-центр — отличное место, чтобы расслабиться, восстановить силы и приятно провести время в кругу друзей или семьи. У каждого комплекса уже имеются свои готовые программы, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящий.

Фото: bernardbodo / istockphoto.com

13. Поход на картинг

Если мужчина любит адреналин, но прыжок с парашютом вы не рискуете подарить, тогда обратите внимание на такую идею. Это идеальный вариант подарка для тех, кто любит машины и соревнования. Управляя гоночным автомобилем на специальной трассе, мужчина интересно проведёт время, почувствует себя гонщиком и даже сможет проверить свою реакцию. Отправьте его на картинг вместе с друзьями, чтобы было ещё веселее.

14. Выезд за город

Выезд за город — прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Аренда домика в красивом месте, поход в лес или поездка на лыжную базу подарят новые впечатления и заряд энергии. Свежий воздух, зимние пейзажи и активные виды отдыха позволят встряхнуться и отвлечься от обыденности.

15. Сертификат на массаж

Массаж – идеальный вариант, чтобы показать вашу заботу о благополучии мужчины. Всем нам нужно регулярно расслабляться. А профессиональный массаж поможет снять мышечное напряжение, улучшить общее самочувствие и восстановить силы после напряжённых будней. Особенно такой подарок оценят те, кто ведёт активный образ жизни. Выбирайте тот вид массажа, который лучше всего подойдёт под потребности мужчины: расслабляющий, спортивный, лечебный.

Стиль

16. Запонки

Запонки подчеркнут индивидуальность мужчины и добавят элегантности деловому или торжественному образу. При выборе этого аксессуара стоит обратить внимание на материал изготовления: серебро, золото или высококачественную сталь. Дизайн может быть классическим, более современным с необычными формами и даже с персональной гравировкой.

17. Кожаный ремень

Кожаный ремень — неотъемлемый элемент мужского гардероба. Для подарка рекомендуем присмотреться к аксессуару высокого качества. Качественный ремень из натуральной кожи прослужит долгие годы и сохранит внешний вид. При покупке стоит учитывать ширину, тип пряжки и цвет. Оттенок должен гармонировать с обувью и общим стилем одежды мужчины.

Фото: Serhii Sobolevskyi / istockphoto.com

18. Шарф

Шарф – идеальный подарок на зиму. Он не только согреет в холодное время года, но и станет стильным акцентом в образе. Обратите внимание на материал шарфа. Старайтесь выбирать модели из шерсти, кашемира или смеси с натуральными волокнами. Такие шарфы обеспечат тепло и комфорт. Цветовая гамма и узор должны соответствовать предпочтениям мужчины, но лучше всего выбирать нейтральные модели.

19. Утеплённое худи

Зимой в гардеробе каждого обязательно должно быть утеплённое худи. Это удобная одежда, которую можно надеть под куртку для повседневной носки, прогулки или отдыха на природе. При покупке обратите внимание на качество материала. Плотный хлопок с начёсом или качественным флисом обеспечит дополнительное утепление. Из дизайнов советуем и здесь присмотреться к минимализму, чтобы подарок был универсальным и точно порадовал получателя.

20. Пижама

Пижама – отличный подарок для уютных дней дома. Старайтесь выбирать модели из натуральных тканей. Самые приятные материалы – хлопок и вискоза. Обязательно учитывайте предпочтения мужчины. Можно приобрести классический комплект с рубашкой и брюками или современный вариант с футболкой и шортами.

Для работы

21. Коврик для стола

Практичный аксессуар, который отлично защищает стол от царапин и повреждений. Сегодня многие коврики имеют антискользящее основание и водоотталкивающее покрытие – идеальный вариант для рабочего места.

22. Подставка под ноутбук

Чем хороша подставка под ноутбук? Этот полезный аксессуар обеспечивает правильный угол наклона экрана. За счёт него улучшается осанка и снижается нагрузка на шею и глаза. Некоторые модели подставок под ноутбук даже оснащены системой охлаждения, чтобы предотвратить перегрев устройства. Такой подарок будет полезен для всех. Его оценят как мужчины, работающие в офисе, так и те, кто на удалёнке.

23. Кресло

Если мужчина работает удалённо и много времени проводит за компьютером, присмотритесь к этому варианту подарка. Удобное и эргономичное кресло способно значительно повысить продуктивность и сохранить здоровье спины. При выборе стоит обратить внимание на регулируемость высоты, наклона спинки, наличие подголовника и поддержки поясницы.

Фото: Filmstax / istockphoto.com

24. Лампа с регулируемой яркостью

Качественное и хорошее освещение важно для комфортной работы и сохранения зрения. Лампы с возможностью регулировки позволяют настроить свет под индивидуальные предпочтения и время суток. А зимой часто не хватает яркости. Также обратите внимание на модели с наличием USB-порта для зарядки гаджетов. Это станет приятным бонусом.

25. Органайзер

Органайзер помогает поддерживать порядок на рабочем месте, располагая все нужные предметы в одном месте. Советуем присмотреться к моделям из качественных материалов. Например, из дерева или металла. Такой подарок – это не только удобное, но и стильное украшение рабочего стола.

Для активного отдыха

26. Термокружка

Термокружка — полезный подарок для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе. Причём использовать её можно не только зимой. В холодную погоду термокружка сохранит напиток горячим, а в жару – холодным. При выборе обратите внимание на объём, материал корпуса, герметичность крышки и дополнительные аксессуары.

27. Рюкзак

Ни одно путешествие не обходится без рюкзака. Поэтому для активного мужчины такой подарок станет идеальным. При выборе рюкзака стоит учитывать его назначение: городской, туристический или спортивный. Также обратите внимание на такие характеристики, как количество отделений, карманов, водонепроницаемость и объём.

Фото: Mumemories / istockphoto.com

28. Квадрокоптер

Отличный девайс для мужчины, который увлекается съёмкой и при этом любит активный отдых. С его помощью можно создавать захватывающие видеоролики и фотографии с высоты птичьего полёта. При выборе обратите внимание на качество камеры, время работы, дальность управления и наличие функций стабилизации.

29. Очки

Сноубордические и горнолыжные очки — необходимый аксессуар для любителей зимних видов спорта. Они защищают глаза от яркого солнца, снега и ветра, а также обеспечивают чёткую видимость на склонах. Обязательно обратите внимание, чтобы очки подходили под размер.

30. Термобельё

Обязательный элемент зимнего гардероба активного мужчины – термобельё. Оно тонкое, но при этом отлично согревает в холодную погоду. Качественное термобельё отводит влагу от тела и сохраняет комфортную температуру. При выборе подарка нужно учитывать материал, из которого сделана одежда. Лучшим считается полипропилен. Он обладает нулевой впитываемостью.