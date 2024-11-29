Что такое Indoor триатлон? Разбираемся в новом формате привычных соревнований

Все три знакомых этапа можно пройти, не выходя на улицу.

Indoor триатлон – это современный формат триатлонных соревнований, который позволяет тренироваться, улучшать свои показатели и наслаждаться спортом вне зависимости от погоды. Если с классическим вариантом всё понятно, то Indoor ещё предстоит изучить. Разбираемся в тонкостях и особенностях вместе.

Диана Трубкович тренер по триатлону, неоднократная абсолютная победительница российских и зарубежных соревнований «Indoor триатлон – это вид триатлона, который стоит взять на вооружение как начинающим спортсменам, так и профессионалам, особенно в зимний период».



О чём расскажем:

Что такое Indoor триатлон?

Классический триатлон – это дисциплина, включающая в себя плавание, велогонку и бег. Разумеется, самый активный соревновательный сезон приходится на лето, когда водоёмы ещё не замёрзли, а снег не покрыл улицы. Однако триатлетам трёх месяцев мало, поэтому был изобретён формат, позволяющий не пропускать занятия круглый год. Так и появился Indoor триатлон — исходя из названия, можно догадаться, что проводится он в закрытых помещениях.

Несмотря на новизну направления, оно уже успело завоевать популярность среди любителей и профессионалов. Основное отличие Indoor триатлона от традиционного заключается в месте проведения. Если второй вариант требует открытого водоёма для плавания, трассы для велогонки и бегового маршрута на свежем воздухе, то первый предлагает более комфортные условия.

Все этапы проходят в крытых спортивных комплексах. Это даёт возможность спортсменам сосредоточиться исключительно на своих результатах, не отвлекаясь на внешние факторы, такие как ветер, дождь, холод или неровности трассы.

Отдельно стоит отметить безопасность, которую может гарантировать старт в помещении. Во-первых, в случае травмы и плохого самочувствия помощь будет оказана быстрее. Во-вторых, риск травм тут в целом меньше, атлету не придётся переживать за неровности трассы.

Фото: Пресс-служба Федерации триатлона России

Где и как проходит Indoor триатлон?

Как правило, проходят старты в фитнес-клубах с достаточным уровнем инфраструктуры либо в спортивных комплексах. Плавательный этап – в бассейне, велогонка – на велостанке или велотренажёре, а беговой этап – в основном на беговой дорожке или, в редких случаях, в закрытом манеже. Участники могут проходить все этапы индивидуально или в составе эстафетной команды. Между этапами есть пятиминутные транзитные зоны, где атлеты переходят от плавания к велосипеду и от велосипеда к бегу.

Что касается дистанций, то тут всё зависит от организаторов — есть два варианта правил. Где-то задаются дистанции, тогда главная задача спортсменов – как в классическом триатлоне, преодолеть дистанцию быстрее всех. Чаще выбирают второй формат, где участники ограничены только лимитом времени для каждого этапа, и побеждает тот, кому удалось за отведённый срок больше всех проплыть, накрутить километры на велотренажёре и пробежать на дорожке или в манеже.

Как мы уже упомянули, все три части из классического триатлона присутствуют, но стоит отметить некоторые особенности этапов.

Плавание. Проводится в стандартном бассейне длиной 25 или 50 м. Участники стартуют по очереди или в группах, в зависимости от количества дорожек и спортсменов. Дистанция или время может варьироваться, но чаще всего составляет от 400 до 750 м.

Проводится в стандартном бассейне длиной 25 или 50 м. Участники стартуют по очереди или в группах, в зависимости от количества дорожек и спортсменов. Дистанция или время может варьироваться, но чаще всего составляет от 400 до 750 м. Велогонка. Эта часть проходит на стационарных велотренажёрах, они позволяют создавать условия трассы, например, подъёмы и спуски, что делает заезд более реалистичным и интересным. Время или дистанция гонки заранее определяется организаторами, чаще всего это 10 км.

Эта часть проходит на стационарных велотренажёрах, они позволяют создавать условия трассы, например, подъёмы и спуски, что делает заезд более реалистичным и интересным. Время или дистанция гонки заранее определяется организаторами, чаще всего это 10 км. Бег. Завершающий этап проводится на беговых дорожках. Тренажеры позволяют участникам контролировать темп и нагрузку, что особенно важно для новичков. Как и в случае с велотренажёрами, дистанция или время бега определяется заранее, часто выбирают 3 или 5 км.

Если выбор организаторов падает на концепцию времени, а не конкретных дистанций, то чаще всего лимиты следующие: 10 минут плавания, 30 минут велогонки, 20 минут бега.

Фото: Пресс-служба Федерации Триатлона России

Кому подходит такой формат?

Для новичков это станет прекрасным тест-драйвом триатлона. За очень короткое время вы сможете проверить свои силы в трёх дисциплинах: плавании, велогонках и беге, обнаружить свои сильные и слабые стороны, понять, на что направить тренировки.

Также для тех, кто только входит в этот спорт, отличной новостью станет меньшая финансовая нагрузка. Вам не понадобятся ни свой велосипед, ни гидрокостюм, а ведь именно эти две позиции являются самыми дорогими и зачастую отталкивают начинающих триатлетов. Из экипировки вам нужны трисьют, кроссовки, очки для плавания и шапочка, которая часто выдается организаторами.

Для опытных спортсменов формат Indoor – отличная возможность посоревноваться, зарядиться энергией и поддержать форму в межсезонье. Вы также улучшите свои навыки, сможете сделать выводы об эффективности своих тренировок и поработать над «чистой» техникой, не зависящей от погодных условий, технического состояния велосипеда, температуры воды и прочих факторов, которые необходимо учитывать в классическом триатлоне.

Фото: Пресс-служба Федерации триатлона России

Ближайший Indoor триатлон

Ближайшие соревнования в формате Indoor пройдут в Москве уже 1 декабря. В столице состоится старт Лига Триатлона & Ironstar Indoor 2024 для любителей. Гонка будет состоять из следующих этапов:

10 минут на плавание;

25 минут на велогонку;

20 минут на бег.

Этот старт – короткая и динамичная дистанция, скорости на которой будут достаточно высокими. Поэтому в рамках подготовки к индор-гонке рекомендуется включить в программу интервальные тренировки, они помогают организму адаптироваться к высокой зоне интенсивности.

Хотите разнообразить свои спортивные будни? Попробуйте формат Indoor триатлона! Состязание откроет широкие возможности для спортсменов разного уровня подготовки.