10 зрелищных фильмов про боевые искусства

Брюс Ли стал первым, кто вывел фильмы о восточных единоборствах на мировой уровень, и со временем они заняли свою нишу и нашли почитателей и поклонников. Сделали подборку картин, которые высоко оценили и критики, и зрители.

О чём расскажем:

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», Тайвань, Гонконг, США, Китай, 2000 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Энг Ли

Главные актёры: Чоу Юнь-Фат, Мишель Йео, Чжан Цзыи

Возрастные ограничения: 12+

Один из лучших фильмов о единоборствах перевернул привычное представление об экранизациях кунг-фу. Постановка режиссёра Энга Ли не только получила тёплый приём от критиков, но и собрала больше $ 200 млн в прокате при бюджете в $ 17 млн. Картина была представлена в 10 номинациях на премию «Оскар» и взяла награду в четырёх категориях, в том числе и как «Лучший фильм на иностранном языке».

По сюжету картины Ли Мубай отправляется на поиски магического меча, который был украден. Но за реликвией охотятся и другие претенденты.

Для роли мастера боевых искусств Ли Мубая актёр Чоу Юнь-Фат сначала наотрез отказался обрить голову. Тогда режиссёр показал ему вариант со спецэффектами – наложенной лысиной в кадре. Такой визуал актёр не оценил и согласился побриться. Кстати, Юнь-Фат и Мишель Йео (она сыграла Юй Шулень, возлюбленную Мубая) имели навыки восточных единоборств, они сделали себе карьеру на боевиках. А вот юная звезда Чжан Цзыи прошла целый курс подготовки, ей помог танцевальный опыт.

Энг Ли настоял на том, чтобы все трюки актёры выполняли сами, спецэффекты использовали лишь для того, чтобы убрать из кадра страховочные тросы.

В 2016-м вышел сиквел «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», к своей роли вернулась Мишель Йео. Но фильм не снискал такого же успеха.

Кадр из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Фото: «Кинопоиск»

«Дом летающих кинжалов», Китай, Гонконг, 2004 год

Жанр: боевик, фэнтези

Режиссёр: Чжан Имоу

Главные актёры: Такеши Канесиро, Энди Лау, Чжан Цзыи

Возрастные ограничения: 18+

Красивая история любви, происходящая на фоне противостояния двух соперников за сердце прекрасной девушки, стала кассовым успехом в прокате. При бюджете в $ 12 млн фильм собрал около $ 100 млн. Чжан Цзыи, несмотря на отсутствие навыков боевых искусств, после этой картины стала звездой фильмов про восточные единоборства.

В её героиню – слепую дочь главаря повстанческого движения – влюбляется тайный агент императорской полиции. Он должен, внушив доверие девушке, влиться в ряды повстанцев и выдать их своему руководству. Но сам агент попадает в ловушку.

Кстати, чтобы вжиться в роль незрячей, Чжан два месяца жила со слепой девочкой, изучая, как она ориентируется в пространстве.

Во время съёмок финальной сцены начался сильный снегопад. Режиссёр не стал ждать, когда снег сойдёт, а использовал смену погоды в фильме – битва двух соперников началась осенью и продлилась аж до самой зимы.

Кадр из фильма «Дом летающих кинжалов» Фото: «Кинопоиск»

«Рейд», Индонезия, Франция, США, 2011 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Гарет Эванс

Главные актёры: Ико Увайс, Джо Таслим, Донни Аламсьях

Возрастные ограничения: 18+

Отряд спецназовцев отправляют выполнять задание – проникнуть в многоэтажный дом, который расположен в самом опасном районе Джакарты. Их цель – наркобарон, засевший на верхнем этаже. Однако бойцам предстоит пройти все 15 этажей, на каждом из которых их ждут головорезы.

Этот фильм Гарета Эванса (он выступил также сценаристом и продюсером) по праву считается одним из самых крутых боевиков за последнее время. Актёрам Ико Увайсу и Джо Таслиму он открыл дорогу в Голливуд. Ико с 10 лет занимался единоборством пенчак силат (национальное боевое искусство Малайского архипелага), у него масса побед на всемирных турнирах. Увайс также сыграл в голливудских блокбастерах «Неудержимые-4», «22 пули», «Скайлайн-2». Джо Таслим владеет навыками ушу, дзюдо, тхэквондо, актёр становился обладателем золотой медали на чемпионате Юго-Восточной Азии по дзюдо в 1999-м. Таслим отметился в Голливуде ролями Саб-Зиро в «Мортал Комбат» 2021 года и сыграл одного из персонажей в «Форсаже-6».

После успеха первой картины Гарет Эванс снял вторую часть. Есть и фильм «Пуля в голове», который ошибочно считают третьей частью. В нём также снимается Ико Увайс, однако это совершенно другая история.

Кадр из фильма «Рейд» Фото: «Кинопоиск»

«Онг Бак», Таиланд, Франция, Гонконг, 2003 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Прачья Пинкаю

Главные актёры: Тони Джаа, Петчтай Вонгкамлау, Пумвари Йодкамол

Возрастные ограничения: 18+

Фильм уникален тем, что исполнитель главной роли Тони Джаа (настоящее имя тайского актёра Паном Йирам) абсолютно все трюки, невероятные прыжки и акробатические пируэты выполнял сам и без каких-либо механических поддержек, тросов и конструкций. И, естественно, без спецэффектов!

Тони с детства развивал необычайную прыгучесть и выбрал для этого очень необычный способ. Его семья держала стадо слонов, и развлечением маленького Тони были прыжки на спину двух его любимых питомцев – слонят. Животные росли, росли и прыжки Тони. Со временем будущая звезда стал заниматься муай-тай, а в 15 лет уже был учеником знаменитого тайского каскадёра Панны Риттикрая. Через пару лет Тони начал самостоятельную карьеру каскадёра. Например, он был дублёром актёра Робина Шу в фильме «Смертельная битва 2: Истребление».

Успехи Тони заметил режиссёр Прачья Пинкаю, который и пригласил каскадёра на главную роль в картине «Онг Бак». По сюжету в маленькой деревушке пропадает святыня – голова статуи Будды по имени Онг Бак. Вернуть её может только Тинг – сильный и храбрый воин.

В 2008-м вышло продолжение «Онг Бак-2: Непревзойдённый», а в 2010 году – третья часть. Сейчас Тони Джаа востребованный актёр и каскадёр в Голливуде, он снимался в «Форсаже-7» и «Неудержимых-4»

Кадр из фильма «Онг-Бак» Фото: «Кинопоиск»

«Ип Ман», Гонконг, Китай, 2008 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Уилсон Ип

Главные актёры: Донни Йен, Саймон Ям, Линн Хун

Возрастные ограничения: 18+

Полубиографический фильм о великом мастере китайских боевых искусств, представителе стиля вин-чун, который был учителем самого Брюса Ли.

Несмотря на то что сценаристов консультировал сын Ип Мана и он же помогал ставить боевые сцены, создатели признаются — имя мастера окутано столькими легендами, что трудно утверждать где правда, а где миф.

Главную роль исполнил звезда восточных единоборств Донни Йен. Но даже мощная подготовка не уберегла актёра от травм – он получил скользящий удар топором и травмировал плечо на съёмках. Кстати, Йен обучался у старшего сына Ип Мана – Ип Чуна.

У фильма есть несколько продолжений: вторая часть вышла на экраны в 2010 году, третья — в 2016-м, а четвёртая — в 2019-м.

Кадр из фильма «Ип Ман» Фото: «Кинопоиск»

«Шан-Чи и легенда десяти колец», США, 2021 год

Жанр: боевик, фэнтези

Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон

Главные актёры: Симу Лю, Тони Люн Чу-Вай, Аквафина

Возрастные ограничения: 18+

Первый фильм вселенной Marvel о восточных единоборствах стал настоящим кассовым прорывом. При бюджете в $ 150 млн он собрал в прокате почти $ 450 млн.

Воин Сюй Венву уже тысячелетие владеет волшебным артефактом – 10 кольцами, которые делают его бессмертным и неуязвимым. Но однажды жестокий воин влюбляется в прекрасную девушку из магической деревни и ради семьи оставляет преступное прошлое.

Годы спустя его дети – сын Шан-Чи и дочь Сюй, сбежавшие из родительского дома, живут порознь и скрывают свои боевые способности. Но им придётся воссоединиться, так как главных героев ожидает противостояние с собственным отцом, который, движимый местью за гибель жены, жаждет стереть с лица земли её родной дом вместе с жителями.

Исполнитель главной роли Симу Лю с детства обучался корейским и китайским боевым искусствам, но для съёмок также овладел тай-цзи, ушу, муай-тай, крав-магой, джиу-джитсу.

Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Фото: «Кинопоиск»

«Пьяный мастер», Гонконг, 1978 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Юэнь У-Пин

Главные актёры: Джеки Чан, Юань Сяотянь, Хван Джан-Ли

Возрастные ограничения: 12+

Герой Джеки Чана Хуан Фэйхун – это реально существовавший мастер боевых искусств, целитель и революционер. Этот персонаж появляется во многих фильмах, но именно серия «Пьяного мастера» стала самой яркой и успешной экранизацией.

По сюжету фильма будущий герой Китая – хулиган и неотёсанный балбес. Отец отправляет непутёвого сына на перевоспитание к дяде – знаменитому мастеру кунг-фу и… пьянице. Фэйхуну предстоит пройти очень сложные, почти издевательские испытания, чтобы овладеть стилем «пьяного мастера».

Джеки, чтобы получить визуальный эффект пьяного лица, по полчаса стоял вниз головой. Кровь приливала, и лицо становилось пунцово-красным. На съёмках фильма Чан получил одну из первых серьёзных травм в своей карьере и едва не лишился глаза. Пришлось накладывать швы.

Вышла целая серия фильмов и киноподражаний «Пьяному мастеру», но Джеки Чан снялся лишь в двух.

Кадр из фильма «Пьяный мастер» Фото: «Кинопоиск»

«Герой», Китай, Гонконг, 2002 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Чжан Имоу

Главные актёры: Джет Ли, Тони Люн Чу-Вай, Мэгги Чун

Возрастные ограничения: 12+

Зрелищный исторический боевик повествует о временах, когда Китай был расколот на мелкие княжества, вся китайская земля оказалась охвачена кровавыми междоусобицами. Но появился лидер, который хочет покорить все соседние земли и стать великим Императором. На будущего повелителя объявлена охота, и в качестве убийц к нему засылают трёх наёмников – Сломанного Меча, Летящего Снега и Небо. Противостоит им один герой – Безымянный.

Кстати, историческую драму номинировали на премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

Кадр из фильма «Герой» Фото: «Кинопоиск»

«Великий мастер», Китай, Гонконг, 2013 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Вонг Кар-Вай

Главные актёры: Тони Люн Чу-Вай, Чжан Цзыи, Чан Чэнь

Возрастные ограничения: 12+

Ещё один фильм о мастере Ип Мане. На этот раз основатель школы хочет уйти на покой и передать дело всей своей жизни достойному преемнику. Но лучший ученик Ип Мана одержим идеей соединить все школы боевых искусств в одну. Он бросает вызов лидерам всех кланов. Побеждены все, и остаётся лишь одна школа, сразиться за которую готова дочь умершего учителя, тайно влюблённая в своего соперника.

Кадр из фильма «Великий мастер» Фото: «Кинопоиск»

«Убить Билла», США, Япония, 2003 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Квентин Тарантино

Главные актёры: Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс

Возрастные ограничения: 18+

Наверное, нет фильмов Тарантино, не получивших статус культовых. Однако дилогия «Убить Билла» стоит неким особняком и поражает своей необычностью, зрелищностью и размашистой кровожадностью. Квентин изначально видел в роли Невесты Беатрикс Киддо по кличке Чёрная мамба только Уму Турман. И ждал целый год из-за беременности актрисы.

Режиссёр заставил Роберта Родригеса (он выступал в картине в качестве оператора) просмотреть десятки старых фильмов про единоборства. А ещё запретил использовать компьютерную графику и спецэффекты. Только бутафорская кровь в огромных количествах, профессиональные бойцы и каскадёры.

В фильме много отсылок к Брюсу Ли. Например, жёлтый костюм Невесты, как в картине «Игра смерти», а отряд «88 бешеных» носит маски Като из сериала «Зелёный шершень» 1966 года.

В 2019 году Тарантино высказался о желании снять третью часть «Убить Билла». Но неизвестно, согласится ли Ума Турман вернуться к роли, ведь предыдущая подготовка её изрядно измотала. «Три стиля кунг-фу, два стиля боя на мечах, метание ножа, бой на ножах, рукопашный бой, японский язык. Это был буквально абсурд», — жаловалась тогда актриса.

Кадр из фильма «Убить Билла» Фото: «Кинопоиск»