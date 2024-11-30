Как понять их истинное к вам отношение?

8 признаков, что вы не нравитесь родителям своей второй половины

Роман Цветков психолог, специалист по межличностным отношениям «Взаимоотношения с родителями партнёра могут быть сложными, и иногда нелегко понять, как они к вам относятся. Чтобы разрешить возникшие сомнения, проявите немного наблюдательности и терпения. Какие же признаки говорят о том, что вы не нравитесь родителям второй половинки?»

1. Ледяное безразличие

Если приветствие родителей в вашу сторону настолько холодное, что может заморозить целого мамонта, то очевидно, что они настроены негативно. Подобное поведение говорит само за себя. Родители второй половинки всячески избегают общения с вами: не реагируют на диалоги, шутки, игнорируют вопросы, время от времени награждают косыми взглядами.

2. Тонкая критика

Критика может касаться любых моментов, связанных с вами: как внешности, так и характера, привычек, работы, стиля жизни. Высказывания родителей второй половинки покрыты слоем ядовитой вежливости, буквально пронзающей «противника» остриём иглы. Обычно подобные комментарии представляют собой либо ироничные высказывания, либо более колкие и агрессивные фразы.

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3. Пронзительные взгляды

Родители смотрят сквозь, а не в глаза, словно ваша сущность растворяется в окружающем воздухе. Очень часто взгляды являются самым красноречивым признаком, указывающим на истинное отношение людей к кому-либо. В данном случае слова бывают лишними, даже если родители партнёра стараются «держать удар».

4. Невидимая стена

Если разговоры обтекают вас речной гладью, оставляя внутри замороженное безмолвие, то очевидно, что необходимо поработать над укреплением отношений с потенциальными родственниками. Ледяная стена в беседах с семьёй второй половины сигнализирует о большой проблеме и соответствующих последствиях.

5. Признак прошлого

Родители, которые не жалуют партнёра, стараются постоянно сравнивать его с бывшей пассией своей дочери или сына. Разумеется, что подобные разговоры всегда будут не в вашу пользу. Таким способом родители пытаются подорвать авторитет «непрошеного гостя» и его самооценку.

Фото: RgStudio / istockphoto.com

6. Расхождение миров

Очень часто проблема в отношениях родителей и пассии их дочери или сына возникает из-за расхождения миров. Если ваши мнения и решения встречают пустоту, тишину и 0 эмоций, значит, потенциальные родственники пока не готовы проникаться теплыми чувствами. Докричаться из другой вселенной до родителей партнёра и получить хоть какой-то отклик бывает сложно.

7. Приём на уровне «обязаловки»

Вас могут встречать у себя дома и даже угощать за столом, но продемонстрированная учтивость будет такой натянутой, что может быстро лопнуть, оставив за собой многообразие скрытых колкостей. Так родители стремятся показать, что не готовы принимать постороннего человека и впускать его в семью.

8. Конфликт как искусство

Распространённой ситуаций является момент, при котором родители не стесняются прибегать к театральным постановкам, стараясь превратить каждое разногласие в настоящий драматический спектакль. В подобных представлениях вы неизменно оказываетесь антагонистом, лишённым права голоса.

Если вы столкнулись хотя бы с частью указанных признаков, обсудите ситуацию с партнёром, чтобы найти совместный путь к обретению гармонии и взаимопонимания, иначе отношения ждёт крах.