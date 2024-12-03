Почему именно эти моменты так важны и как их прокачать?

5 качеств сильной личности, которые каждый человек может в себе развить

Мы все рождаемся с разными талантами: кто-то хорошо рисует, кто-то плавает как рыба, кто-то перемножает в уме трёхзначные числа. При этом нам крайне сложно приобрести навыки, которые не были заложены в нас с рождения. Например, человек без музыкальных способностей вряд ли сможет развить абсолютный слух. Но даже ему подвластно научиться петь хотя бы на базовом уровне. Главное — желание.

Александр Синютин кандидат социологических наук «Помимо врождëнных талантов, нам в жизни помогают качества, которые под силу развить каждому. Именно они делают нас сильными и успешными. Чаще всего эти качества совершенно не зависят от того, с каким набором характеристик мы родились. Это не таланты, а лишь помощники в достижении целей, которые мы перед собой ставим. Однако без них наши мечты и желания рискуют остаться нереализованными. Давайте перечислим пять качеств, которые помогут нам стать сильными и успешными личностями. Их под силу развить каждому человеку».

1. Сила воли

Как сила воли может помочь каждому из нас в нашей комфортной жизни? Очень просто. Например, сила воли необходима спортсменам, которые мечтают выиграть важные соревнования и получить медаль. Но не только им нужно это качество. Когда, например, человек принимает решение начать какое-то новое дело, он полон энтузиазма и мотивации. А потом начинаются суровые будни, когда нужно шаг за шагом делать вещи, которые не всегда доставляют удовольствие и интерес. Чтобы в какой-то момент не бросить всë, нужна именно сила воли, которая чаще всего и является главным условием успеха.

Фото: Inside Creative House / istockphoto.com

2. Умение держать слово

Мы каждый день даём друг другу множество обещаний. Глобальные (например, вернуть долг) стараемся выполнять, а вот остальные перемещаем в своей голове в категорию не таких больших, а значит, несерьëзных. Порой считаем, что их вообще выполнять необязательно. Например, обещаем позвонить родителям, но не делаем этого. Или говорим любимому человеку, что в выходные обязательно сходим в кино, но потом находим более важные дела.

То же самое относится к обещаниям детям. Именно их нередко обманывают родители, считая, что «ребëнок всë равно забудет». Но правда в том, что дети всегда помнят то, что обещают им взрослые, особенно родители.

Умение держать свое слово позитивно сказывается на деловых и личных отношениях. Это качество всегда будет вас выгодно отличать от болтунов и пустословов.

3. Пунктуальность

Большинство людей очень уважают это качество. Согласитесь, радости перспектива ждать опоздавших ни у кого не вызывает. В первую очередь это неуважение к своему оппоненту, который позаботился о грамотном распределении времени, чтобы прийти вовремя.

Пунктуальность вполне можно в себе развить, взяв, например, за правило приезжать всегда на пять минут раньше установленного времени. Если это качество войдёт в привычку, с вами захотят иметь дело многие люди, в том числе те, кто впоследствии смогут кардинально улучшить вашу жизнь.

Фото: freemixer / istockphoto.com

4. Эрудированность

Всем хочется, чтобы их окружение состояло из умных и грамотных людей. В этом случае стоит прокачивать и собственную эрудицию. Для этого нужно читать книжки, причём не только развлекательные, но и научные. Регулярно смотреть обучающие программы по разным дисциплинам, а также имеет смысл разобраться хотя бы в основах некоторых наук. Возможно, вспомнить школьную программу или даже пройти некоторые предметы заново.

Внешняя красота может привлекать, но это величина непостоянная, вдобавок ко всему ещё и временная. Поэтому лучшей инвестицией в себя является приобретение знаний.

5. Аккуратность

Это поистине волшебное качество, которое порой творит чудеса. Аккуратность показывает ваше отношение к любому делу и вещам, которые вас окружают. Всегда приятно иметь дело с опрятным человеком, во внешнем виде и в делах которого всё чётко.

Развить аккуратность несложно. Начните, например, дома мыть тарелки сразу после еды, а не «чуть попозже». И мусор выносите сразу, а не тогда, когда он начнëт вонять на всю квартиру. И ещë — очень полезно заправлять постель каждый день, не делая никаких исключений. Аккуратность — это полезно в любом деле, за которое бы вы ни взялись.