Рождество-2025 в России и мире: традиции и история праздника

О дне Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю) писал ещё Климент Александрийский во II веке. Однако нет исторических подтверждений, что днём рождения Христа можно считать эту дату. Но именно 7 января – день празднования каждый год с древности.

О чём расскажем:

История праздника

Историки до сих пор не могут разобраться, когда и в какое время Рождество стало величайшим событием в жизни людей. Поэтому в большинстве своём исследователи склоняются к тому, что даты рождения Христа находятся где-то между 12 годом до н. э. и 7 годом н. э.

По библейскому сюжету, появление на свет Мессии совпало с проведением в Вифлееме переписи населения, которую проводил Ирод Великий – царь Иудеи. По свидетельствам евангелистов – апостолов Луки и Матфея, родители будущего Спасителя Иосиф и Мария не нашли себе пристанища в переполненном Вифлееме. Им пришлось довольствоваться пещерой для скота – вертепом. А ночью в небе зажглась яркая звезда, осветившая всё вокруг. Это означало, что родился Младенец Иисус.

Первыми свидетелями божественного прихода Мессии на Землю были простые пастухи, находившиеся недалеко от пещеры – временного приюта его родителей. Вскоре, проделав долгий и тяжёлый путь, к Иисусу Христу пришли три волхва: Гаспар, Валтасар и Мельхиор. Они уже знали, согласно расчётам и древним пророчествам, что должен родиться Спаситель мира. Волхвы принесли новорождённому Иисусу дары: золото – символ царской власти (до наших дней сохранилось 28 пластинок с орнаментом), благоухающую смирну и ладан (уцелело 70 шариков-бусинок). Эти священные реликвии находятся в монастыре на горе Афон.

Звезда Вифлеема – главный символ Рождества – породила страх в сердце царя Иудеи Ирода Великого. Он боялся, что его престол будет в будущем занят Спасителем. Волхвы сразу же заподозрили правителя в коварных планах. Они не выдали места, где находятся младенец и его родители. По приказу иудейского царя солдаты убили 14 000 детей младше двух лет. Ангел, явившийся к Марии, предупредил о смертельной опасности, которая грозила её сыну. Семья спаслась бегством в Египет, где прожила несколько лет. И вернулась обратно после смерти Ирода.

Фото: manaemedia/istockphoto.com

Когда отмечают Рождество?

Рождество православные христиане отмечают по юлианскому календарю в ночь с 6 на 7 января. У христиан в России приходу праздника Рождества Христова предшествует рождественский пост в шесть недель. По давно установленной традиции после его окончания в сочельник обязательно всей семьёй ели сочиво – варёную пшеницу с мёдом. Едва на ночном небе появлялась первая звезда, – накрывали праздничный стол.

Когда же наступало Рождество, толпы народа высыпали на улицы деревень, сёл и городов. И повсеместно шли весёлые гулянья, кружили хороводы, устраивали различные игры.

Традиции и поверья

В Святки до самого Крещения, по народному поверью, можно было увидеть вещие сны и даже заглянуть в будущее, чтобы узнать, как далее сложится твоя судьба. Девушки гадали на суженого, хотя подобное действо находилось под запретом.

В святочные дни пустой стол не сулил хозяевам ничего хорошего, кроме неприятностей. Поэтому на чистой скатерти, с вышитыми цветами, всегда лежал обрядовый калач, которым непременно угощали тех, кто приходил колядовать. В святочные ночи парни и девушки набрасывали на себя шкуры с рогами, надевали устрашающие маски. Они танцевали перед окнами соседей, пели песни-колядки – и в каждом доме для них было приготовлено угощение.

Ещё в IV веке при римском правителе Константине Великом зародилась традиция славления. Это был особый обряд, который в России проходил в торжественной обстановке. К примеру, в деревнях и сёлах в рождественские праздники священники ходили по домам с молитвами и пением. Участие в них нередко принимали и простые люди, которых называли славильщиками.

Традиции колядования Фото: DGLimages/istockphoto.com

В XVII веке появилось новшество, быстро завоевавшее популярность в народе. На площадях и улицах демонстрировался вертеп – переносной ящик, где с помощью кукол и звёзд воспроизводили события, связанные с рождением Христа. Позже в этом театральном спектакле могли принимать участие не только куклы, но и актёры, выступавшие в роли волхвов, пастухов и других персонажей.

На Рождество люди придерживались определённых правил. Например, в этот день в доме должны царить чистота и порядок, стол накрыт белоснежной скатертью, а все домашние одеты в новую одежду. Иначе не видать хорошего урожая и благополучия в семье. Также недоеденную пищу с праздничного стола крестьяне выносили в поле, что ублажить диких зверей. В этом случае, по народному поверью, они не будут воровать домашний скот.

В дни празднования Рождества Христова никто не забывал совершить хотя бы один добрый поступок. В давние времена даже цари переодевались в одежды простолюдинов, чтобы посещать тюрьмы и давать заключённым милостыню. Позже рождественские дни, по выражению великого русского писателя Фёдора Достоевского, стали «днями семейного сбора». И в это время среди людей присутствовал дух примирения и милосердия.

В фольклоре и литературном творчестве появились святочные истории, рассказывающие об особенных, волшебных событиях, которые случались с верующими в дни празднования Рождества Христова.

Праздничный стол в старину

В рождественские праздники, по сложившейся традиции, столы буквально ломились от различных кушаний и яств. Если в сочельник обходились только кутьёй, то после поста обязательно ели свиную голову или жареного гуся. К блинам из овсяной муки добавляли густую мясную подливу. Рождественским десертом считались пряники козули, которые умелые хозяйки лепили руками в виде оленей, овечек, козочек и коров. Также по особым, идущим из старины рецептам готовился вкусный сбитень.

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Католическое Рождество в других странах

В 337 году Папа Римский Юлий I своим решением, касающимся католиков, утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова. И, согласно давней традиции, 24 декабря, в сочельник, верующие служат мессу. В этот день в домах на полу и под скатертью разбрасывают сено, словно воссоздавая эпизод из библейской истории, когда в хлеве и яслях родился младенец Иисус.

Католическая Европа, конечно же, отмечает Рождество, во многом соблюдая многовековые национальные обычаи. К примеру, французы первыми в мире стали делать стеклянные ёлочные игрушки. В каждом доме стоит украшенная ёлка, а рядом – сапоги или носки, где припрятаны подарки для детишек. И непременно после праздничной мессы семья собирается за столом, чтобы отведать жареного гуся с яблоками. А на десерт подаётся традиционный торт в форме полена.

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В Финляндии перед самым Рождеством жители наряжают ещё одну ёлку прямо на улице. Она предназначена для птиц, и в кормушку или под дерево ссыпают семечки и крошки.

В Швеции празднуют Рождество торжественной процессией жителей с зажжёнными свечами в руках, которые следуют в храм на праздничную мессу. Забавно, но ёлка в каждом доме шведской семьи украшена цветами и румяными, ароматными булочками.

В Германии католики вначале соблюдают Адвент – предрождественский пост. И попутно идёт подготовка к празднику. Обязательно вешается рождественский венок: каждую неделю на нём зажигается свеча. В это время готовятся подарки близким и друзьям, наряжается ёлочка, в убранстве которой преобладают красный и зелёный цвета. После рождественской службы за праздничным столом собирается вся семья и обязательно подаётся жареная индюшка, а на десерт «штоллен» – пирог-кекс.

В Англии праздничную ёлку устанавливают на главной площади Лондона уже в начале декабря. И жители соревнуются в творчестве, украшая дома, двери, окна и даже дворы. Дети же пишут записки с затаёнными просьбами, где чаще фигурируют различные подарки, – и по традиции бросают их в горящий камин. На праздничный стол подаются жареная индейка, пудинг, сладкое печенье, внутри которого есть записочки-поздравления, а также печёные каштаны и картошка.

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Рождество в России

Сейчас трудно представить, что праздновать Рождество с нарядной ёлкой стали только в XIX веке. Пётр I ещё в 1699 году своим указом повелел к торжествам приносить в каждый дом сосновые, можжевеловые и еловые ветки. Он же провёл реформу, согласно которой летоисчисление стали вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова. И по его царской воле российские подданные должны последовать примеру других христианских народов: день новолетия отмечать не 1 сентября, а 1 января.

Первая, украшенная яблоками, свечой и шестиконечной звездой ёлка появится в России в 1830 году в домах петербургских немцев. Это нововведение быстро распространится по всей стране. Правда, в 1916 году, когда бушевала Первая мировая война, рождественскую ёлку запретили: её посчитали вражеской затеей. Через 13 лет большевики объявят Рождество «поповским обычаем». И нарядная ёлка уже с пятиконечной звездой станет украшением только на Новый год.

В 1991 году в жизни российских христиан произойдёт важное историческое событие: праздник Рождества Христова по указу правительства будет отмечаться 7 января и станет для всех жителей страны выходным днём.

Рождественская кутья Фото: undefined/istockphoto.com

Рождество в наши дни

Также православные держат рождественский пост, или, как его ещё называют, Филиппов – в честь дня памяти апостола Филиппа. Длится он с 28 ноября по 6 января, а 7 января приходит Рождество. В пост запрещены мясные, молочные продукты, животные масла, сыр, яйца. Однако есть дни с послаблениями – так, к примеру, во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно при готовке использовать растительное масло, а по выходным разрешена рыба.

В ночь на 7 января православные идут на Рождественскую службу в храмах. Там совершают литургию святого Василия Великого. Поют песнопения Рождества Христова, основным гимном является Тропарь Рождества.

Также сохранилась традиция в дни Рождества готовить сочиво. Готовят его накануне Рождества, поэтому и появилось слово «сочельник».

Традиция святочных гаданий не поддерживается церковью – это языческие обряды. Однако традиции колядования разрешены и, наоборот, приветствуются. Как и в старину, по гостям носят рождественскую кутью, угощают и поют рождественские песни.

Дарить подарки на Рождество можно чисто символические и недорогие, ведь праздник идёт после Нового года, когда основные презенты уже вручены. Обязательно нужно навестить и уважить подарками пожилых членов семьи.

Фото: JulPo/istockphoto.com