В чём его польза и нужно ли к нему готовиться?

Как уйти в длительный отпуск, не теряя работы? Рассказываем всё про саббатикал

Екатерина Данилова АСТ-терапевт, преподаватель «Психодемии» «Саббатикал — это длительный неоплачиваемый отпуск, который может взять сотрудник компании на срок от трёх месяцев до года. Этот период предоставляет возможность восстановить силы, получить новые знания, сменить среду и переосмыслить жизненные и карьерные приоритеты. Саббатикал может быть полностью или частично хорошей стратегической паузой».

О чём расскажем:

Термин берёт свои корни в древнееврейском слове «шаббат». Оно обозначает священный период, во время которого верующим предписывается отдых от трудовой деятельности. Сама идея появилась в академической среде, где преподаватели университетов могли получить саббатикал каждые семь лет для проведения исследований или обучения. С течением времени практика распространилась и на другие профессии, став инструментом поддержания баланса между работой и личной жизнью.

Компания, которая позволяет сотрудникам взять такой отпуск, получает дополнительный способ снизить выгорание и повысить мотивацию сотрудников.

Согласно материалам Harvard Business Review, после возвращения из саббатикала работники демонстрируют более высокую уверенность в себе и новое видение перспектив, а также лучше справляются с балансированием между карьерой и личной жизнью.

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Как подготовиться?

Психологическая подготовка к саббатикалу начинается с честного определения приоритетов. Тем, кто испытывает эмоциональное выгорание, стоит планировать время с акцентом на восстановление внутренних ресурсов. А нацеленным на карьерное развитие важно разработать стратегию, включающую конкретные шаги по приобретению новых компетенций через обучение и стажировки.

Подготовка к саббатикалу включает несколько аспектов: материальное планирование, обсуждение условий отпуска с работодателем, решение вопросов по дому.

Финансовая сторона особенно важна, так как выплата заработной платы в этот период, как правило, не производится. Поэтому важно заранее обеспечить себе подушку безопасности. Планируя саббатикал, следует учитывать как собственные задачи, так и рабочий календарь организации. Это поможет найти оптимальное время для перерыва в карьере.

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Интересно, что подход к саббатикалу существенно различается в разных странах и профессиях. Например, в Европе это часто воспринимается как возможность для личностного роста, тогда как в США акцент делается на профессиональном развитии. Для IT-специалистов саббатикал может стать временем глубокого погружения в новые технологии, а представители творческих профессий часто используют его для реализации собственных проектов. Понимание этих особенностей помогает более эффективно спланировать свой перерыв и извлечь из него максимальную пользу.

Личностный саббатикал может быть посвящён путешествиям, творчеству или духовному росту. Например, медитации или занятиям йогой. Важно выбирать именно те виды деятельности, которые соответствуют интересам и помогут достичь желаемых целей.

Но не пытайтесь втиснуть слишком много активностей. Оставьте пространство для спонтанности и отдыха. Регулярно фиксируйте свои достижения и инсайты – это полезно и для процесса возвращения к работе, и для личной рефлексии. Поддерживайте профессиональные связи во время саббатикала, но установите чёткие границы коммуникации.

Постковидные тренды

Пандемия существенно изменила подход к организации саббатикала, привнеся новые форматы и возможности. Если раньше длительный отпуск часто ассоциировался с путешествиями и очным обучением за рубежом, то сейчас всё больше специалистов выбирают гибридный формат, сочетающий онлайн- и офлайн-активности.

Такой подход позволяет более гибко распоряжаться временем и ресурсами, совмещая, например, дистанционное обучение в международных школах с локальными проектами.

Особое внимание уделяется ментальному здоровью и балансу между работой и личной жизнью. Появился тренд на микро-саббатикалы. Это короткие периоды до трёх месяцев, которые легче согласовать с работодателем и организовать финансово. Даже такие перерывы могут быть очень продуктивными благодаря доступности онлайн-образования и возможности совмещать саббатикал с частичной удалённой занятостью.

Фото: miniseries / istockphoto.com

Ещё одно важное изменение – смещение фокуса на развитие цифровых компетенций и программы переквалификации. Многие используют саббатикал для освоения новых профессий или получения навыков, востребованных в цифровой экономике. Вместо международных стажировок специалисты всё чаще выбирают участие в более доступных локальных проектах, что позволяет глубже погрузиться в решение конкретных задач и построить прочные профессиональные связи в своём регионе.

Ещё один вариант – digital-саббатикал как новый формат длительного отпуска, полностью адаптированный под онлайн-среду. Его особенность в том, что все активности проходят в цифровом формате. То есть онлайн-обучение, удалённые стажировки, виртуальные путешествия и дистанционное менторство. Такой формат позволяет экономить на переездах и проживании, совмещать развитие с семейными обязанностями и работать из любой точки мира.

Польза саббатикала

В последние годы число работодателей, предлагающих саббатикал, стремительно растёт. Более того, всё больше сотрудников, особенно управленцев и профессионалов узкого профиля, берут неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, если их организации не предоставляют такой возможности.

Положительное влияние саббатикала выходит далеко за рамки работы, затрагивая все аспекты жизни человека. Вернувшись, люди часто говорят о возросшей удовлетворённости как на профессиональном поприще, так и в личном пространстве. В этот период может происходить глубинное обновление жизненных ориентиров и профессиональных целей.

В современных условиях, когда уровень стресса на рабочем месте достигает критических значений, саббатикал становится не просто перерывом, а важной инвестицией в благополучие людей. Он выгоден как самим сотрудникам, так и работодателям, стремящимся к снижению текучести кадров и поддержанию продуктивности.

Долгосрочный перерыв на работе требует тщательной подготовки, постановки чётких целей и готовности к изменениям. При соблюдении этих условий он может стать одной из самых ценных инвестиций в собственное будущее.