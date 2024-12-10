Что подарить Новый год — 2025 мужу? 160 идей на любой вкус и кошелёк

В подборке различные варианты — от практичных до просто милых и оригинальных.

Пожалуй, один из самых популярных запросов в поисковике сейчас – «подарки на Новый год». В перерывах между делами успеть просмотреть все сайты бывает непросто. Поэтому мы решили облегчить вам задачу. Если ломаете голову над тем, что подарить мужу, то ловите готовую подборку вариантов. Здесь вы найдёте и универсальные, и оригинальные идеи. Обещаем – носков и наборов для бритья не будет!

О чём расскажем:

Электроника и гаджеты

1. Виниловый проигрыватель

Музыка всегда добавляет настроения. Ни один праздник или мероприятие невозможно представить без неё. Но есть идея получше, чем прослушивание музыки на колонке – виниловый проигрыватель. Пластинки с любимыми песнями, качественный звук и винтажная атмосфера сделают Новый год ещё больше волшебным и романтичным.

2. Массажёр

Январские праздники – идеальное время, чтобы позаботиться о себе. А массажёр как раз поможет справиться с этой задачей. Если ваш мужчина целый год проводил много времени за компьютером, усердно тренировался или физически работал, он точно оценит такой презент. Вариантов массажёра сегодня очень много. Есть универсальные модели на всё тело и специализированные для ног, шеи или глаз.

3. Очки виртуальной реальности

Очки виртуальной реальности – буквально переход в тысячи миров. Самые простые модели включают в себя линзы и держатель для смартфона. Более дорогие и сложные версии VR-очков могут подключаться к компьютеру, приставкам и работать автономно.

Фото: DragonImages / istockphoto.com

4. Планшет

Планшет – самый универсальный гаджет для любого человека. Его можно использовать для развлечений, работы, чтения и даже творчества. Обратите внимание на ключевые характеристики планшета: процессор, оперативная память, ёмкость аккумулятора, версия операционной системы. А если ваш муж эстет, старайтесь выбирать компактные и минималистичные модели без толстых рамок. Они выглядят современно и стильно.

5. Беспроводные наушники

Прослушивание музыки и подкастов, просмотр фильма в метро или звонок на бегу – всё это очень удобно выполнять, когда есть беспроводные наушники. Заранее посмотрите время работы гаджета без подзарядки. Ещё один фактор, который сделает подарок более приятным – наличие функции шумоподавления. Это настоящее спасение от раздражающих звуков.

Спортивные подарки

6. Сумка

Ни один активный человек не обходится без удобной спортивной сумки. При этом она может быть предназначена абсолютно для разных тренировок. Например, в магазинах есть компактные варианты для спортзала, объёмные теннисные или на колёсиках для тяжёлого инвентаря. Выбирайте ту модель, которая подходит под активность мужчины.

7. Сеанс SPA

Идеальный подарок для спортсмена – расслабляющий ритуал. Нет ничего лучше после интенсивных тренировок, чем отдых для тела. Сеанс SPA как раз поможет снять напряжение в мышцах, восстановиться, отвлечься от суеты и просто почувствовать себя обновлённым. А что ещё нужно в начале года?

Фото: EmirMemedovski / istockphoto.com

8. Экипировка

Правильная и качественная экипировка важна, чтобы во время занятий было удобно, а риск травм снижался к нулю. Присмотритесь, чего не хватает вашему мужчине. Возможно, ему стоит обновить кроссовки, футболку или шорты.

9. Инвентарь

Такой подарок поможет разнообразить тренировки. Если мужчина хотел бы попробовать новые упражнения или ему не хватает дополнительного инвентаря, то эта идея будет очень актуальна. Сейчас представлен различный ассортимент – от капы до массажных роликов МФР.

10. Бутылка для воды

Чтобы подарок не был банальным, советуем присмотреться к умным бутылкам для воды. Они помогут рассчитать, сколько жидкости нужно выпивать мужчине, учитывая его показатели. На этом плюсы гаджета не заканчиваются. Он сам будет напоминать о необходимости выпить воды, если вдруг мужчина забыл это сделать.

Фото: filadendron / istockphoto.com

Подарки под хобби

11. Конструктор

Новый год – отличный повод, чтобы воплощать в реальность детские мечты. Наверняка каждый хотя бы раз задумывался о том, как ему хочется получить конструктор. И если раньше наборы были маленькими, то сейчас можно найти различные варианты под любой вкус и бюджет. Такой подарок идеально впишется в новогодние праздники, когда нет спешки.

12. Настольная игра

Если ваша семья любит собираться с друзьями или близкими, то отличным подарком станет настольная игра. Но обязательно учитывайте предпочтения мужчины. Какие игры ему нравятся: стратегические или более динамичные? В зависимости от этого отправляйтесь на поиски идеального подарка.

Фото: Inside Creative House / istockphoto.com

13. Механический пазл

Механический 3D пазл – деревянный конструктор со множеством деталей. Он собирается в объёмную модель с подвижными элементами. Есть разные варианты пазла: поезд, колесо обозрения, замок, машина. Такой оригинальный подарок станет идеальным выбором для мужчин, которые любят конструировать.

14. Радиоуправляемая машина

Ещё одна идея, которая превратит серьёзного мужчину в счастливого мальчика. Подарите ему любимую машину на пульте управления. Обратите внимание на мелкие, но очень важные детали – марку и цвет. Если же машинка уже есть, присмотритесь к радиоуправляемому вертолёту. Принцип тот же, но новые эмоции гарантированы.

15. Книга

Подарок, с которым трудно прогадать, если учесть все нюансы. Подумайте, какой жанр предпочитает мужчина. Выберите то, что соответствует интересам мужа. А если мужчина не очень любит книги, можно присмотреться к комиксам. Текст с яркими картинками – отличное комбо для спокойного вечера.

Романтические подарки

16. Украшение с гравировкой

Романтический подарок мужу на Новый год. В качестве гравировки можно выбрать инициалы, памятную дату или любой другой важный для вас двоих смысл. Присмотритесь к кольцам, браслетам или запонкам. Именно эти украшения идеально подходят для гравировки.

17. Поездка в глэмпинг

Если хочется уединения, можно отправиться в глэмпинг. Почему это отличный вариант? Глэмпинг подразумевает объединение удобств гостиничного номера и отдыха на природе. Можно хорошо отдохнуть внутри дома, а также прогуляться по живописной территории, попариться в бане или погрузиться в фурако.

Фото: Artsyslik / istockphoto.com

18. Мини-фигурки семьи в рамке

Тренд этого года – мини-фигурки семьи в рамке. Можно добавить отличительные особенности каждому. Например, если мужчина часто носит чёрный верх, то и фигурку заказать такую же. А ещё в рамку можно добавить не только вас с мужем, но и близких или домашних питомцев.

19. Персонализированная термокружка

Милый, но при этом практичный новогодний подарок – персонализированная термокружка. Зимой в неё можно будет наливать горячий чай и согреваться на улице, а летом – пить холодные напитки, не переживая, что лёд растает через пару минут. А персональная гравировка добавит романтичности подарку.

20. Совместный фотоальбом

С помощью альбома возможность собрать все ваши самые яркие и важные моменты жизни в одном месте. Каждый разворот будет напоминать о прекрасном времени, проведённом вместе.

Полезные подарки

21. Перчатки

Тёплые перчатки — отличная защита от холода, а также важный элемент зимнего образа. Здесь лучше всего ориентироваться на общий стиль мужа. Более функциональная идея – перчатки для сенсорного экрана, в которых можно спокойно пользоваться телефоном.

22. Увлажнитель воздуха

Практичный подарок для дома, особенно зимой – увлажнитель воздуха. В чём его прелесть? Он помогает поддерживать оптимальный уровень влажности, когда дома жарко из-за отопления. А это полезно для нашей кожи, дыхания и общего самочувствия.

Фото: Anastasiia Stiahailo / istockphoto.com

23. Гравитационное одеяло

Гравитационное одеяло помогает снять стресс, улучшить сон и уменьшить тревожность благодаря эффекту лёгкого давления. Но перед покупкой стоит учесть некоторые нюансы. Например, такое одеяло не рекомендуется использовать людям с респираторными, сердечными проблемами, а также тем, кто страдает клаустрофобией. Если противопоказаний нет, то смело забирайте эту идею себе.

24. Халат

Халат — нужная вещь для каждого. Его можно накинуть после душа, ванной и даже бани, пока тело высыхает. Вафельный, махровый или шёлковый – самые популярные виды халатов. Среди них можно найти тот, что идеально подойдёт под вкусы мужчины. Также обязательно убедитесь, что выбранный материал не будет вызывать аллергию и раздражать кожу.

25. Ортопедическая подушка

Качественная подушка – гарантированный здоровый сон. Ортопедические модели поддерживают шею, помогают избежать болей в спине и снять напряжение. Однако стоит помнить про правильный выбор формы и высоты. Желательно выбрать подушку вместе с консультантом, учитывая все нюансы.

Фото: eclipse_images / istockphoto.com

Оригинальные подарки

26. Портативная игровая консоль

Длинные каникулы всегда ассоциируются с домашним уютом и вызывают ностальгию. Советуем подарить на Новый год портативную игровую консоль, чтобы перенестись в беззаботное время. Да-да, та самая приставка, которая была у него в детстве или, возможно, он мечтал о ней. На маркетплейсах и в магазинах есть современные модели, а также ретроварианты с более привычными играми. Выбирайте тот, что лучше всего подойдёт под интересы мужа.

27. Глюкофон

Если для расслабления тела мы советуем SPA, то для душевного состояния предлагаем присмотреться к глюкофону. Это ударный музыкальный инструмент, по сути, барабан. Но не обычный, а лепестковый. Можно ударять по нему специальными палочками или пальцами. Лёгкие медитативные звуки идеально подойдут для релаксации, медитаций и отдыха.

Фото: Алексей Филатов / istockphoto.com

28. Карта мира

Для настоящего путешественника предлагаем подарить карту мира. Есть два варианта. Бюджетная версия – скретч-карта. Это полотно, покрытое специальным слоем. Его можно стирать, чтобы отметить посещённые места. Более дорогая версия – деревянная карта с подсветкой. В наборе уже идут геотеги, с помощью которых помечаются страны.

29. Джерси любимой команды

Чтобы презент был более особенным, советуем присмотреться к оригинальным формам. Они продаются на официальных сайтах. Ещё одна идея – найти коллекционное джерси. Например, любителю футбола можно подарить оригинальную форму команды прошлых сезонов.

30. Коллекционный атрибут

Все мужчины будут рады такому подарку. Самое главное – выбирать презент, учитывая вкусы и предпочтения получателя. Это может быть официальный мяч чемпионата мира, клюшка любимого хоккеиста, футболка с автографом спортсмена или редкая ракетка. Вспомните, о чём вам рассказывал муж. Возможно, он упоминал, что хотел бы поставить в рамку футболку с автографом Роналду или Месси. Опирайтесь на желания мужчины, и у вас получится найти тот самый идеальный подарок.

А что ещё?

Подарки для настоящих гурманов

31. Набор для фондю

32. Домашняя пивоварня

33. Кофемашина с капучинатором

34. Набор для приготовления суши

35. Электрогриль

Подарки для автолюбителей

36. Видеорегистратор

37. Автомобильный органайзер

38. Сабвуфер

39. Набор для полировки автомобиля

40. Автомобильный компрессор

Фото: Djordje Krstic / istockphoto.com

Подарки для любителей активного отдыха

41. Палатка

42. Термос

43. Спальный мешок

44. Кемпинговая печь

45. Гермомешок

Подарки для тех, кто любит уют

46. Плед с рукавами

47. Аромалампа

48. Электрокамин

49. Набор свечей

50. Тапочки с подогревом

Подарки для стильных мужчин

51. Часы

52. Портмоне из натуральной кожи

53. Запонки

54. Шарф из кашемира

55. Ремень с автоматической пряжкой

Подарки для тех, кто любит музыку

56. Акустическая гитара

57. Виниловые пластинки

58. Караоке-система

59. Беспроводная колонка

60. Электронные барабаны

Фото: janiecbros / istockphoto.com

Подарки для любителей технологий

61. Умные часы

62. Робот-пылесос

63. Умная колонка

64. Внешний аккумулятор

65. Компактная клавиатура

Подарки для путешественников

66. Рюкзак с антиворной системой

67. Набор для кемпинга

68. Портативный фильтр для воды

69. Дорожный органайзер

70. Подушка для путешествий

Подарки для интеллектуалов

71. Книга-головоломка

72. Сертификат на мастер-класс

73. Настольный глобус

74. Пазлы с историческими картами

75. Шахматы

Подарки для домашних мастеров

76. Набор инструментов

77. Электролобзик

78. Многофункциональный нож

79. Паяльник

80. Шуруповёрт

Фото: Dima Berlin / istockphoto.com

Подарки для коллекционеров

81. Модель автомобиля

82. Коллекционные фигурки

83. Монеты

84. Марки

85. Редкие книги

Подарки для садоводов

86. Мини-теплица

87. Набор для ухода за растениями

88. Садовый декор

89. Садовые инструменты

90. Компостер

Подарки для любителей экстрима

91. Прыжок с парашютом

92. Курс скалолазания

93. Сертификат на полёт на параплане

94. Уроки дайвинга

95. Сертификат на рафтинг

Подарки для заботы о здоровье

96. Фитнес-браслет

97. Электрическая зубная щётка

98. Массажная подушка

99. Пульсоксиметр

100. Набор для медитации

Фото: ArtistGNDphotography / istockphoto.com

Подарки для домашних кулинаров

101. Мультиварка

102. Набор ножей

103. Кухонный комбайн

104. Форма для выпечки

105. Сковорода с антипригарным покрытием

Подарки для любителей кино

106. Проектор

107. Абонемент на стриминговый сервис

108. Бокс-сет с фильмами

109. Постеры с любимыми фильмами

110. Кресло-реклайнер

Фото: Milko / istockphoto.com

Подарки для тех, кто любит природу

111. Бинокль

112. Набор для пикника

113. Гамак

114. Солнечная зарядка

115. Фонарик с динамо-машиной

Для ценителей искусства

116. Репродукция картины

117. Скульптура

118. Абонемент в театр

119. Виниловая пластинка

120. Фотоальбом с шедеврами мировой живописи

Подарки для тех, кто любит фотографию

121. Камера моментальной печати

122. Курс по фотографии

123. Фоторюкзак

124. Объектив для смартфона

125. Фотокнига

Подарки для тех, кто любит творчество

126. Набор для рисования

127. 3D-ручка

128. Мольберт

129. Набор для каллиграфии

130. Курс по гончарному делу

Фото: NoSystem images / istockphoto.com

Подарки для тех, кто любит игры

131. Настольная игра для компании

132. Консоль нового поколения

133. Игровая мышь

134. Коврик для мыши с подсветкой

135. Подписка на игровой сервис

Подарки для тех, кто любит учиться

136. Онлайн-курс

137. Подписка на образовательный портал

138. Электронная книга

139. Набор для изучения языка

140. Курс по программированию

Подарки для тех, кто любит отдых

141. Подписка на массажный салон

142. Абонемент в бассейн

143. Спа-набор для дома

144. Кресло-качалка

145. Шезлонг

Подарки для тех, кто любит украшения

146. Браслет из натурального камня

147. Кулон с символом

148. Запонки с гравировкой

149. Кольцо-печатка

150. Цепочка из серебра

Фото: Olga Yefimova / istockphoto.com

Подарки для тех, кто любит уютный дом

151. Декоративные подушки

152. Постельное бельё из сатина

153. Ковёр с длинным ворсом

154. Картина на стену

155. Набор посуды

Подарки для тех, кто любит заботиться о себе

156. Одеколон

157. Бокс для ухода за полостью рта

158. Косметический набор для мужчин

159. Массажёр для лица

160. Набор для ухода за лицом