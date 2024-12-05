«Тревожный чемоданчик» на случай чрезвычайных ситуаций: что в нём должно быть?

МЧС России на своём сайте опубликовало информацию, где напомнило о существовании базового набора для выживания в чрезвычайных ситуациях. Разбираемся, что такое «тревожный чемоданчик» и какие предметы и вещи должны в него входить.

О чём расскажем

Что такое «тревожный чемоданчик» и для чего он нужен?

«Тревожный чемоданчик» – это набор важных и жизненно необходимых вещей, которые помогут пережить непростой период до тех пор, пока не подоспеет помощь. Обычно подобные наборы рекомендуют жителям сейсмоопасных регионов, где высок риск землетрясений и последующих разрушений. Также в зоне риска населённые пункты, расположенные вблизи больших природных водоёмов – рек, морей – и страдающие от частых паводков.

Природная стихия настолько непредсказуема, что всё происходит в считаные минуты, а порой и секунды. Поэтому действовать нужно быстро и прежде всего задумываясь о своей безопасности и безопасности близких. На сбор документов, вещей и прочих материальных ценностей нет времени, оно в опасные моменты бесценно.

По этой причине МЧС России рекомендует жителям населённых пунктов с потенциальным риском заранее озадачиться сбором «тревожного чемоданчика» на случай экстремальной ситуации.

В каких случаях особенно рекомендуется иметь «тревожный чемоданчик»?

«Если вы живёте в районе возможных землетрясений и цунами, в зоне повторяющихся серьёзных наводнений (половодье), в районе серьёзных площадных лесных пожаров; в районе проживания в пределах предприятий, работающих с вредными веществами…» — по информации на сайте МЧС России.

Фото: Zbynek Pospisil/istockphoto.com

Какие вещи должны быть в «тревожном чемоданчике»?

Важно учитывать, что сам чемоданчик – спортивная сумка, рюкзак, чемодан – не должен быть громоздким и очень тяжёлым, иначе он станет обузой. Вместилищем всего необходимого необязательно должен быть именно чемодан. Куда удобнее туристический рюкзак хорошего качества с прочными лямками. Это позволит освободить руки и сбалансировать вес равномерно. Отличное и полезное дополнение – карманы и отсеки, где можно расположить вещи.

Рюкзак вместе с содержимым не должен весить больше 30 кг. Ткань сумки – прочная синтетика, непромокаемая и плотная. Однако и здесь нужно учитывать количество человек, для которых будут собраны вещи. Это должны быть лёгкие предметы и предметы первой необходимости. Можно приобрести специальный влагозащитный чехол для рюкзака, который защитит его и в дождь, и в снег.

Итак, набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях, который понадобится, если поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

Документы

Обязательно должны быть документы всех членов семьи. Это паспорта, свидетельства о рождении, водительские права, страховки, дипломы об образовании, бумаги на недвижимую собственность, возможно, медицинские документы, согласно индивидуальным особенностям. Их следует упаковать в вакуумные пакеты с зажимом, что обезопасит ценные бумаги от промокания. Кстати, можно сделать сканы документов, на всякий случай сохранить их на флешку и закинуть на «облачные» хранилища.

Сделайте копии документов – их положите в нагрудный карман, а оригиналы храните в рюкзаке. Сделайте список контактов родных и друзей с полными инициалами, телефонами и адресами. Также рекомендованы бумажные фотоснимки всех членов семьи с указанием на них ФИО, дат рождения, групп крови и непереносимости определённых препаратов. Это важно, если потребуется срочная медицинская помощь.

Деньги и ключи

Банковские карты, определённое количество наличных денег (учтите, что при форс-мажорных ситуациях банкоматы могут не работать, поэтому наличные необходимы), ключи от квартиры, машины, дома, дачи и так далее также собираются в единый кейс. Нелишним будет сделать дубликаты на всякий случай.

Фото: Fascinadora/istockphoto.com

Аптечка

Можно купить готовую аптечку, куда уже входят базовые предметы:

йод;

бактерицидные пластыри;

бинты и марлевые повязки;

стерильная вата;

кровоостанавливающие жгуты;

хлоргексидин;

активированный уголь;

жаропонижающее;

обезболивающее;

медицинский спирт;

шприцы для внутримышечных инъекций;

антигистаминное.

Также следует положить в аптечку антибиотики, лекарство от расстройства ЖКТ и от отравления. Важно учесть хронические индивидуальные заболевания, если таковые имеются. Обязательны препараты, снижающие давление – для гипертоников, инсулин – для диабетиков, ингаляторы – для страдающих бронхиальной астмой, сердечные лекарства – для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы и так далее.

Аптечка должна быть герметично упакована, чтобы она не промокала.

Фото: Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Продукты

Набор пищи должен быть рассчитан на время экстремальной ситуации до прибытия спасателей. Эксперты советуют закладывать 72 часа на ожидание, поэтому продукты нужно выбирать непортящиеся, наподобие сухого пайка.

Прежде чем упаковывать питание в рюкзак, надо проверить срок изготовления и хранения. В питательный набор обычно включают:

лапшу быстрого приготовления;

суповые сухие смеси;

мясные и рыбные консервы, тушёнку, паштеты;

чай в пакетиках, кофе 3 в 1, порошковые соки, сухой кисель;

сухофрукты, цукаты, сушёные ягодные смеси;

крекеры, галеты, сухари, хлебцы;

варенье или повидло в пакетах;

крупы быстрого приготовления в пакетиках;

вермишель, мелкие макароны;

шоколад, протеиновые батончики.

Самый важный элемент продуктового набора – это вода. На одного человека должно быть не менее полутора литров негазированной воды в сутки!

И ещё главный момент – обратите внимание на калорийность продуктов. Чем выше, тем набор питательнее. Например, можно собрать ореховые смеси – в них много полезных жиров, а также финики и курагу.

Фото: lielos/istockphoto.com

Средства гигиены

Эти вещи необходимо укомплектовать в отдельный отсек:

зубную щётку и пасту;

туалетную бумагу;

сухие и влажные салфетки;

брусок мыла;

смягчающий крем (к примеру, крем с высоким уровнем SPF);

полотенце;

женские средства гигиены.

Одежда и обувь

К выбору комплекта одежды нужно подойти более чем разумно и даже придирчиво. Одежда и обувь должны подходить под разные погодные условия и с учётом текущего времени года.

В летнее время всё равно необходима тёплая одежда, так как ночью температура значительно снижается. Кроме того, погода может резко измениться. В комплект нужно включить:

дождевик или непромокаемую куртку с капюшоном;

шапку, перчатки в холодное время и кепку или панаму – в тёплое;

термобельё (зимой);

удобные спортивные штаны или свободные джинсы;

пару футболок или маек;

кроссовки или трекинговые ботинки;

сменный комплект нижнего белья и носков.

Походное снаряжение

В набор вещей для выживания до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации должны входить:

спальный мешок;

пенка или коврик, чтобы можно было расположиться на земле;

фляга для воды;

термос для горячего;

покрывало или тёплый плед;

небьющаяся походная посуда – котелок, миска, кружка, ложки;

универсальный нож с разными инструментами;

фонарик с запасным комплектом батареек;

спички, зажигалка;

моток верёвки, набор для шитья (иголка и нитки);

средства от насекомых;

мусорные пакеты большого объёма;

фильтр для очистки воды;

портативный разогреватель для пищи и кипячения воды;

таблетки «сухого горючего» для розжига;

скотч.

Фото: StefaNikolic/istockphoto.com

Средства связи и электроника

Для того чтобы ориентироваться на местности и иметь возможность связаться со спасателями или родными, нужно следующее:

водонепроницаемые часы;

компас;

GPS-навигатор;

бумажные карты местности;

смартфон и простой кнопочный телефон, который устойчив к ударам;

радиоприёмник;

сигнальный свисток;

зарядные устройства ко всем средствам связи, заряженный PowerBank;

блокнот и карандаш (ручка может замёрзнуть при холоде).

Вещи для детей

Вещи для маленьких членов семьи входят в общий, семейный «тревожный чемоданчик». Ребёнок не должен нести свой набор самостоятельно, крайне велик риск, что он его потеряет и останется без необходимого.

Во взрослой аптечке нужно выделить место под лекарства, предназначенные для детей. Также отдельно – бельё, одежда, обувь, детское питание в небьющейся посуде, памперсы, кремы для малышей, средства гигиены, вода. И, конечно, возьмите с собой игрушку, книжку и какую-нибудь небольшую настольную игру.

Вещи для питомцев

Если у вас есть домашние питомцы, это отдельная переноска для кошек, на собаку следует надеть крепкий ошейник и вести на таком же крепком поводке с регулятором длины. В «тревожном чемоданчике» разместите корм (желательно сухой, так как он занимает меньше места), попону в случае морозов, необходимые лекарства и дополнительный объём воды.

Фото: istockphoto.com / alexei_tm

Как правильно собрать «тревожный чемоданчик»?

Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

Ошибочно собирать вещи по принципу размещения всего тяжёлого на дне. Здесь нужно учитывать, что перемещаться с рюкзаком придётся длительное время. И важна не просто удобная комплектация, но и баланс веса. Однако предметы первой необходимости – например, аптечка, – должны быть в быстром доступе. Поэтому, укладывая вещи, нужно запомнить их расположение.

Одежду нужно свернуть рулоном, так она будет занимать меньше места. Лучше упаковать в вакуумные пакеты. Тяжелый продуктовый набор следует расположить в рюкзаке так, чтобы при но́ске груз прилегал к спине, а не тянул весом назад. Бутылки с водой раскладывают по бокам или по карманам сумки. Коврик можно пристегнуть к самому рюкзаку.

Одежда и обувь занимают место на дне, а средства гигиены, аптечка и другие предметы первой необходимости – выше. Перед укладкой вещи можно упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем.

В идеале собранный «тревожный чемоданчик» должен храниться возле кровати или в коридоре в шкафу у входной двери.

«Наличие «тревожного чемоданчика» зависит от отношения к окружающей действительности, жизненного опыта. Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на работе «тревожного чемоданчика», а также возможность его использования. Например, вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе – низка. В таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходимости» – лёгкий и компактный набор, который удобно с собой носить», — комментирует МЧС России на своём сайте.

Такого набора должно хватить для выживания до безопасной эвакуации спасателями.