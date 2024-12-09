Что такое самоактуализация и как её достичь? Разбираемся с психологом

Кира Бахтина КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Найти себя, понять своё предназначение — весьма общие слова, за которыми, однако, часто стоит большая и сложная работа».

В последнее время в Сети и психологическом пространстве активно муссируется тема личностного роста, развития потенциала, применения своих способностей. В связи с этим термин «самоактуализация» всё активнее стал мелькать в статьях и научно-популярных видео. Что же за ним скрывается?

О чём расскажем:

История термина

Для того чтобы наиболее полно дать описание данному термину, стоит обратиться к работам известного американского психолога Абрахама Маслоу, который является основателем гуманистической психологии. Для него самоактуализация являлась непрерывным процессом реализации своих возможностей, способностей и талантов, выполнения своей миссии, предназначения. Также она предполагает принятие своей изначальной природы, стремление к единству, интеграции или внутренней синергии личности.

Первые работы по данной теме появились в середине XX века, когда Абрахам Маслоу разработал теорию иерархии потребностей. Он выделил необходимость в самоактуализации в качестве аспекта человеческой мотивации. Иначе говоря, как потребность в полноценном использовании своих задатков, потенциала и способностей.

Фото: skynesher / istockphoto.com

Объектом исследования Маслоу стали, по его мнению, самоактуализирующиеся индивиды, такие как, например, Авраам Линкольн, Томас Джефферсон, Альберт Эйнштейн, Олдос Хаксли, Бенедикт Спиноза и т. д. Он также перечислил признаки, характерные для них, в своей работе «Мотивация и личность». Такие люди, по Маслоу:

реалистично смотрят на жизнь;

принимают себя и окружающих;

ориентируются на решение проблем и любят помогать другим;

обладают спонтанностью и не стремятся произвести впечатление за счёт притворства;

не зависят от мнения окружающих, принимают самостоятельные решения;

нуждаются в уединении;

умеют испытывать благодарность и не теряют чувства новизны спустя много лет;

способны достигать пикового состояния от свежести восприятия искусства;

способны сопереживать другому, ощущать себя частью социума;

способны на построение глубоких отношений;

обладают сильными моральными качествами, умеют отличить добро от зла;

имеют доброе чувство юмора;

проявляют творческий подход к решению задач;

относятся к окружающим уважительно, без дискриминации.

Фото: mixetto / istockphoto.com

Принципы самоактуализации

Маслоу также выделил восемь принципов самоактуализации.

Жить в настоящем, уметь понимать каждую минуту. Отдавать предпочтение росту, иначе говоря, совершенствованию своих навыков и умений преодолевать страх неизвестности. Жить, а не просто существовать. Человек должен осознавать всю полноту жизни, отдавать отчёт о своих действиях, избегать дискомфорта. Быть честным с собой и другими, уметь брать ответственность за себя и другого. Доверять себе, своим стремлениям и ощущениям, а не одобряемым в обществе. Постоянно развивать способности, совершенствовать таланты. Стремиться к просветлению, раскрытию духовного начала. Устранять подсознательные механизмы защиты, преграждающие путь к успеху.

Если вспомнить непосредственно теоретическую модель иерархии потребностей, то самоактуализация занимает верхушку пирамиды. Что это значит? Самоактуализация – наивысшая мотивация у человека, которая открывается после удовлетворения всех нижележащих – от физиологических до социальных.

Относительно приоритетов для человека все потребности можно охарактеризовать следующим образом.

Физиологические — основные потребности человека (еда, вода, сон, укрытие). Потребность в безопасности, стабильности, защите и отсутствии опасности. Социальные потребности — в принадлежности, любви и дружбе. Потребности в уважении к себе и стремление к признанию со стороны других. Самоактуализация — реализация своего потенциала, творчества и личностного роста.

Фото: Natali_Mis / istockphoto.com

Как Маслоу предлагает достичь самоактуализации?

По Маслоу, самое первое, что должен сделать человек — взять контроль за свою жизнь и перестать перекладывать ответственность на другого.

Далее для решения этой непростой задачи необходимо осознанно и полно проживать все события на своём пути и грамотно анализировать происходящее, делать «продуктивные выводы» на основе полученного опыта. Также не следует игнорировать проблемы, не решая их.

Необходимо также уметь доверять себе, не обесценивать себя в случае совершения ошибки и уметь признавать свои слабые стороны.

Для эффективного решения проблем Маслоу предлагает составлять план решения, разрабатывать стратегию.

Непрерывно реализовывать творческую энергию, созидать новое.

Развитие темы самоактуализации

Теория Маслоу о самоактуализации была не единственной. Дальнейшее её развитие произошло в работах Карла Роджерса, Виктора Франкла и схожего идейно Роберта Клонингера. Однако каждый из специалистов по-новому оценивал самоактуализацию.

Так, для Карла Роджерса самоактуализация является движущей силой, которая заставляет человека постоянно развиваться от рождения до смерти. С одной стороны, она направлена на снятие напряжения, сохранение жизненных процессов и поиск комфорта и покоя, а с другой — на повышение напряжённости, мобилизации организма для реализации потребности в самосовершенствовании и улучшении.

Для Роджерса, в отличие от Маслоу, самоактуализация не является конечным состоянием совершенства личности. Ни один человек не преисполнился, по его мнению, настолько, чтобы отбросить все другие мотивы к развитию. Всегда есть место улучшению способностей и закрытию биологических потребностей, а самоактуализация является лишь направляющей силой.

Фото: gradyreese / istockphoto.com

Как было сказано ранее, не менее значимой концепцией, раскрывающей данное понятие, является идея Виктора Франкла. Она заключается в том, что самоактуализация не может быть конечной целью человека и его главным намерением. Превращать её в смысл жизни — это путь к разладу с самотрансцендентной сущностью, которая определяется как выход за пределы наличного себя. По Франклу, самоактуализация, скорее, побочный продукт осуществления смысла. Если пытаться актуализировать себя вместо его постижения, то мгновенно всякие основания для развития утрачиваются.

Роберт Клонингер, менее известный, но также значимый в контексте раскрытия понятия, сосредоточился на способности человека раскрывать свой внутренний потенциал. Далее приведены основные аспекты его концепции.

Потенциал. Каждый человек обладает уникальным набором способностей и талантов, которые могут быть развиты в процессе жизни.

Каждый человек обладает уникальным набором способностей и талантов, которые могут быть развиты в процессе жизни. Личностный рост. Для раскрытия потенциала необходимо стремление к развитию, самопознанию и преодолению внутренних барьеров.

Для раскрытия потенциала необходимо стремление к развитию, самопознанию и преодолению внутренних барьеров. Контекст и среда. Социальные и культурные факторы играют важную роль в процессе самореализации. Создание поддерживающей среды значительно увеличивает шансы на успех.

Все эти теории выделяют важность внутреннего стремления и внешних условий для достижения состояния самоактуализации, где человек может реализовать свой потенциал и достичь состояния полноценности.

Личностные черты также могут положительно или отрицательно влиять на процесс самоактуализации. Так, открытость к новому опыту, эмоциональная устойчивость, высокая мотивация и креативность способствуют раскрытию внутреннего потенциала. Кроме того, такие качества, как настойчивость и стремление к самосовершенствованию, помогают преодолевать трудности на пути к самоактуализации. Невротизм же, наоборот, препятствует гармоничному развитию личности, её раскрытию.

Как достичь самоактуализации?

Сейчас самоактуализация в рамках популярной психологии часто представляется как личностный рост и постоянное развитие, под которыми понимается процесс улучшения своих навыков, знаний и качеств. Для продуктивного развития необходимо выполнить ряд простых правил.

Определить свои ценности и цели (для направленного развития и совершенствования).

Читать полезную образовательную литературу.

Принимать и учитывать обратную связь со стороны окружения.

Проводить собственный анализ результатов. Иначе говоря — рефлексию.

Для улучшения сосредоточения, приобретения ясности и эмоциональной стабильности рекомендуется осуществлять регулярные медитативные практики, визуализировать цели, а также проводить сеансы ежедневной аффирмации — повторения позитивных установок, настраивающих на успех.

Фото: fotostorm / istockphoto.com

Примеры успешной самоактуализации

Так как самоактуализация ассоциируется с личностным ростом, то её можно соотнести с признанными бойцами, которые прошли путь через тернии к звёздам. Среди таких можно выделить несколько историй.

Стив Джобс — основатель компании Apple. Его история самореализации началась с увлечения технологиями и дизайном в раннем возрасте. После неудачи в колледже он продолжил свои исследования и эксперименты с компьютерными технологиями, что в конечном итоге привело к созданию революционных продуктов, таких как iPhone и iPad. Джобс не боялся провалов и всегда искал новые вызовы, что позволило ему достичь выдающегося успеха.

— основатель компании Apple. Его история самореализации началась с увлечения технологиями и дизайном в раннем возрасте. После неудачи в колледже он продолжил свои исследования и эксперименты с компьютерными технологиями, что в конечном итоге привело к созданию революционных продуктов, таких как iPhone и iPad. Джобс не боялся провалов и всегда искал новые вызовы, что позволило ему достичь выдающегося успеха. Опра Уинфри. Начав свою карьеру с трудностей в бедной семье, Опра преодолела множество препятствий, включая травмы и дискриминацию. Она не только стала успешной телеведущей, но и создала собственную медиаимперию. Уинфри использовала свои платформы, чтобы вдохновлять других, делясь историями о преодолении и самореализации, что делает её примером для миллионов людей.

Начав свою карьеру с трудностей в бедной семье, Опра преодолела множество препятствий, включая травмы и дискриминацию. Она не только стала успешной телеведущей, но и создала собственную медиаимперию. Уинфри использовала свои платформы, чтобы вдохновлять других, делясь историями о преодолении и самореализации, что делает её примером для миллионов людей. Малала Юсуфзай. Малала стала символом борьбы за право женщин на образование после того, как была тяжело ранена в результате нападения талибов. Её история вдохновила людей по всему миру и сделала её голосом поколения. Она продолжает свою борьбу через написание книг и активную деятельность, доказав, что личная самоактуализация может прийти даже в очень сложных условиях.

Малала стала символом борьбы за право женщин на образование после того, как была тяжело ранена в результате нападения талибов. Её история вдохновила людей по всему миру и сделала её голосом поколения. Она продолжает свою борьбу через написание книг и активную деятельность, доказав, что личная самоактуализация может прийти даже в очень сложных условиях. Илон Маск — предприниматель и инвестор. Он активно работает над инновациями в самых разных сферах — от автомобилестроения до космических полётов. Его стремление к изменению мира с помощью технологий и решение глобальных проблем сделали его одним из самых известных и амбициозных бизнесменов современности — и это только сейчас, а кем только он может стать ещё!

Несмотря на разные подходы и точки зрения, в основе самоактуализации лежит идея самосовершенствования и развития. Этот путь сложен. Однако если руководствоваться принципами честности, добра, альтруизма и сохранять, помимо здоровой самооценки, добродушное чувство юмора, а также уметь планировать и ставить стратегические задачи, то он может быть, пусть и трудным, но успешным. Личность же тем временем реализует свой потенциал. А что может быть лучше ощущения власти над своей жизнью и состояния совершенствования?