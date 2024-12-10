Селёдка под шубой: классический рецепт на Новый год от шеф-повара

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» «Пожалуй, сложно встретить такую семью, в которой никогда бы не готовили селёдку под шубой на Новый год: заботливые хозяйки слой за слоем аккуратно выкладывают овощи, яйца, селёдку, промазывают майонезом и по желанию посыпают зеленью».

О чём расскажем:

История блюда

Если верить сохранившимся историческим данным, такой салат был очень популярен при Александре III, правда, в то время вместо селёдки использовались анчоусы. Однако в других источниках можно встретить историю о том, как московский купец Богомилов, владеющий столовыми и трактирами в начале 1900-х годов, решил придумать такую закуску, чтобы постояльцы его заведений не так быстро пьянели и меньше дрались, что в то время было распространённым явлением.

Бюджетные селёдка с овощами легли в основу салата, который позднее стал символом революции, а приобрёл массовую популярность примерно к 70-м годам XX века.

Схожие рецепты можно встретить ещё раньше в поваренных книгах разных стран, преимущественно северных, где селёдка достаточно широко распространена. Теорий происхождения блюда немало, но ещё больше вариаций его приготовления. Предлагаем вам приготовить «шубу» по нашему рецепту.

Рецепт приготовления

Селёдка под шубой

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Ингредиенты:

сельдь (филе) – 250 г;

свёкла – 2 шт. средних;

картофель – 3 шт. средних;

морковь – 2 шт. средних;

лук репчатый – 1 шт. маленькая;

яйцо куриное – 3 шт.;

майонез, соль, перец – по вкусу.

Фото: istockphoto.com/bozhdb

Приготовление:

1. Отварить картофель, морковь, свёклу и яйца.

2. Лук репчатый нарезать крошкой и ошпарить кипятком.

3. Сельдь нарезать мелким кубиком размером около 0,5 см.

4. Выложить сельдь, а затем – лук. Следующим слоем пойдёт картофель: его нужно натереть на крупной тёрке, посолить и поперчить, смазать майонезом.

5. Далее натереть на тёрке морковь, посолить, поперчить и добавить майонез.

6. Натереть яйца, посыпать солью и перцем.

7. Натереть на крупной тёрке свёклу. Далее добавить соль, перец, майонез.

Обязательно дать салату настояться, чтобы все слои хорошо пропитались.

Фото: istockphoto.com/bozhdb

Вариации и адаптации рецепта

Вариаций приготовления данного блюда достаточно много – с яблоками, гранатом, без яиц, картофеля и майонеза. Каждый выбирает свой рецепт по вкусу, может убрать или добавить ингредиенты на своё усмотрение.

Полезные свойства селёдки под шубой

В умеренных количествах салат принесёт пользу организму. Cелёдка – отличный источник селена, Омега-3 и витамина Д. Овощи богаты клетчаткой и различными витаминами. В яйце, как известно, тоже содержатся полезные микроэлементы, к которым относятся холин, кальций, фосфор и не только.

При этом классический майонез, напротив, может навредить организму, поэтому я бы предложил его заменить на другой соус – из горчицы, греческого йогурта и желтков, который к тому же гораздо менее калорийный.

Селёдка под шубой в культуре

Такой простой салат имеет огромное значение не только в русской кулинарии, но и в культуре: о нём писал А. П. Чехов, он даже упоминается в известном советском фильме «Служебный роман». Ставшая популярной во второй половине XX века «шуба» и сегодня является символом Нового года и украшает чуть ли не каждый праздничный стол российских семей.